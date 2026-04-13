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Negozia Eni SPA - ENI CFD

24.18+0.88%
The chart shows the ENI stock price data over the last 1 day, with a current price of 24.18, a high of 24.36, and a low of 24.1.
Vendi

24.12

Acquista

24.18

0.06
Basso: 24.1Alto: 24.36
Seller:
8.33333%
Buyer:
91.6667%
Le performance passate non costituiscono un indicatore affidabile dell’andamento futuro. I prezzi delle azioni sono indicativi e possono differire dai prezzi di mercato live.
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Ora di adeguamento degli interessi overnight21:00 (UTC)
ValutaEUR
Quantità negoziata min1
Margine20.00%
BorsaItaly
Commissione sull'operazione10%
Premio stop garantito
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1%

1La commissione applicata per l'esecuzione delle operazioni è lo spread, ossia la differenza tra il prezzo di acquisto e quello di vendita. Vai alla sezione Oneri e commissioni del nostro sito per ulteriori informazioni

Statistiche Principali
Chiusura prec.23.97
Apertura24.36
Variazione a 1 Anno111.83%
Range Giornaliero24.1 - 24.36

Negozia Eni SPA - ENI CFD

Su Eni SpA

Eni S.P.A. (ENI) è una società, con sede in Italia, impegnata nella produzione, promozione, ed esplorazione di idrocarburi, per la fornitura e la commercializzazione di gas, il gas naturale liquefatto (GNL) e di potere, raffinazione e commercializzazione di prodotti petroliferi, produzione e commercializzazione di prodotti petrolchimici, materie plastiche e elastomeri e commercio di materie prime. I segmenti della società includono Esplorazione e Produzione, Gas e Energia, Raffinazione e Commercializzazione. Il suo segmento Esplorazione e Produzione si occupa dell‘esplorazione di petrolio e gas naturale e della produzione e promozione di giacimenti, nonché della gestione di GNL in oltre 40 paesi, come l'Italia, Libia, Egitto, Norvegia, Regno Unito, Angola, Congo, Nigeria, Stati Uniti, Kazakhstan, Algeria, Australia, Venezuela, Iraq, Ghana e Mozambico. Il segmento Gas e Energia della società si occupa della fornitura, negoziazione e commercializzazione di gas, impianti di GNL e elettricità, attività di trasporto internazionale del gas e di commodity trading e derivati.

Il prezzo attuale dell'azione Eni SPA è di 24.15 EUR. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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2025-06-04
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4.8
Valutazioni e Recensioni
4.7
Valutazioni e Recensioni
4.7
4.6

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