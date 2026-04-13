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Su Eni SpA

Eni S.P.A. (ENI) è una società, con sede in Italia, impegnata nella produzione, promozione, ed esplorazione di idrocarburi, per la fornitura e la commercializzazione di gas, il gas naturale liquefatto (GNL) e di potere, raffinazione e commercializzazione di prodotti petroliferi, produzione e commercializzazione di prodotti petrolchimici, materie plastiche e elastomeri e commercio di materie prime. I segmenti della società includono Esplorazione e Produzione, Gas e Energia, Raffinazione e Commercializzazione. Il suo segmento Esplorazione e Produzione si occupa dell‘esplorazione di petrolio e gas naturale e della produzione e promozione di giacimenti, nonché della gestione di GNL in oltre 40 paesi, come l'Italia, Libia, Egitto, Norvegia, Regno Unito, Angola, Congo, Nigeria, Stati Uniti, Kazakhstan, Algeria, Australia, Venezuela, Iraq, Ghana e Mozambico. Il segmento Gas e Energia della società si occupa della fornitura, negoziazione e commercializzazione di gas, impianti di GNL e elettricità, attività di trasporto internazionale del gas e di commodity trading e derivati.

Il prezzo attuale dell'azione Eni SPA è di 24.15 EUR. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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