Eni S.p.A. (ENI) quota a 23€ nelle contrattazioni pomeridiane europee alle 14:19 UTC del 27 aprile 2026, in un range intraday di 22,92€–23,46€ sul feed di quotazione di Capital.com. I risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Il titolo è stato sostenuto dai risultati del Q1 2026 di Eni, pubblicati il 24 aprile 2026, in cui la società ha riportato un utile netto adjusted di 1,302 miliardi di euro e un aumento del 9% su base annua della produzione di idrocarburi, quasi raddoppiando il proprio programma di buyback a 2,8 miliardi di euro e alzando la guidance sul cash flow operativo dell'intero anno a 13,8 miliardi di euro (Eni S.p.A., 24 aprile 2026).

Il Brent, un driver chiave dei ricavi per Eni, ha scambiato intorno ai 102–103 dollari al barile ad aprile 2026 in seguito al conflitto in corso in Medio Oriente, con Confindustria Centro Studi che nel suo flash report di aprile 2026 ha evidenziato come il petrolio abbia registrato una media di 102 dollari al barile nel corso del mese (Confindustria Centro Studi, 21 aprile 2026). Anche il contesto macro italiano più ampio si è indebolito, con la Banca d'Italia che prevede una crescita del PIL di appena lo 0,5% per il 2026, citando la pressione dei prezzi energetici sulla domanda interna (Bank of Italy, 3 aprile 2026). L'esposizione dell'Italia agli shock dei prezzi dei combustibili fossili ha attirato ulteriore attenzione, con Euronews che ha riportato come il paese sia il membro UE più esposto alla volatilità dei combustibili fossili e abbia chiesto una transizione energetica europea unita (Reuters, 23 aprile 2026).

Previsioni azioni Eni 2026–2030: il buyback cresce e i target degli analisti divergono

Al 27 aprile 2026, le previsioni di terze parti sulle azioni Eni riflettono una posizione complessivamente costruttiva, modellata dai risultati del Q1 2026 della società, dal programma di buyback ampliato e dai prezzi elevati sostenuti del Brent. I seguenti target riassumono le principali view di broker e consensus di quel periodo.

Barclays (rating Buy confermato)

L'analista di Barclays Lydia Rainforth mantiene un rating Buy con una previsione a 12 mesi sul titolo ENI di 28,50€. La conferma segue il momentum sostenuto della produzione upstream e il track record di Eni nel raggiungere i propri obiettivi strategici, con le azioni salite di circa il 90% nei 12 mesi precedenti (MarketScreener, 16 aprile 2026).

Exane BNP Paribas (upgrade a Outperform)

Exane BNP Paribas ha alzato il rating su ENI a Outperform da Neutral e ha incrementato il target price a 12 mesi a 27,50€ da 16€. La società ha citato il posizionamento di Eni dopo la crisi petrolifera in Medio Oriente, notando come due anni di esecuzione strategica e un'elevata esposizione del cash flow a prezzi petroliferi più stretti avessero iniziato a modificare il sentiment degli investitori, mentre la conferma dell'amministratore delegato Claudio Descalzi per un quinto mandato aveva rimosso un ostacolo chiave in termini di governance (Investing.com, 17 aprile 2026).

RBC Capital Markets (rating Neutral confermato)

L'analista di RBC Capital Markets Biraj Borkhataria mantiene un rating Neutral su ENI, mantenendo invariato il target price a 12 mesi della società a 28€. La nota è seguita alla pubblicazione degli utili del Q1 2026 di Eni, in cui la società ha riportato un utile netto adjusted di 1,302 miliardi di euro e ha alzato la guidance sul cash flow operativo dell'intero anno a 13,8 miliardi di euro con un'ipotesi rivista sul Brent di 83 dollari al barile (MarketScreener, 24 aprile 2026).

UBS (rating Buy confermato)

L'analista di UBS Joshua Stone mantiene un rating Buy su ENI con un target price a 12 mesi di 28,50€. La posizione è coerente con il target fissato dalla società l'8 aprile 2026 e riflette la traiettoria di crescita dei volumi di Eni e gli impegni rafforzati in termini di remunerazione degli azionisti dopo i risultati del Q1 (The Globe and Mail, 25 aprile 2026).

MarketScreener (consensus broker)

MarketScreener aggrega 22 stime di analisti e riporta un target price medio a 12 mesi di 24,42€ rispetto a una chiusura precedente di 22,30€, con un rating di consensus Outperform. La dispersione delle singole stime riflette la divergenza tra società che applicano uno scenario di prezzo del petrolio strutturalmente elevato e quelle che utilizzano un'ipotesi forward sul Brent più conservativa (MarketScreener, 24 aprile 2026).

Sintesi: tra queste previsioni sulle azioni Eni, i singoli target a 12 mesi in questa finestra di aprile 2026 variano dalla media del consensus broker di MarketScreener di 24,42€ nella fascia bassa fino a 28,50€ sia di Barclays che di UBS al vertice. I temi comuni includono la crescita della produzione del Q1 2026 di Eni, l'ambiente sostenuto del Brent e il programma di buyback ampliato a 2,8 miliardi di euro.

Le previsioni e le proiezioni di terze parti sono intrinsecamente incerte, poiché non possono tenere pienamente conto di sviluppi di mercato inattesi. I risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Prezzo azioni ENI: panoramica tecnica

Il prezzo delle azioni ENI quota a 23€ alle 14:19 UTC del 27 aprile 2026, posizionandosi appena sotto la sua media mobile semplice (SMA) a 20 giorni intorno a 24€ e sostanzialmente in linea con la SMA a 30 giorni intorno a 23€. Le SMA a 50, 100 e 200 giorni rispettivamente intorno a 22€, 19€ e 17€ si collocano tutte sotto il prezzo attuale, indicando che il contesto di trend di lungo termine rimane orientato al rialzo anche se il momentum di breve termine si è attenuato.

L'indice di forza relativa (RSI) a 14 giorni si attesta a 50,87, posizionandosi in territorio neutrale e indicando che le azioni non sono né ipercomprate né estese al ribasso. L'average directional index (ADX) a 27,1 indica che è presente un trend consolidato, seppur moderatamente sostenuto, secondo i dati di TradingView acquisiti nello stesso momento.

Al rialzo, il pivot classico R1 a 26,63€ rappresenta il riferimento più vicino sopra il prezzo attuale; una chiusura giornaliera oltre quel livello porterebbe in vista l'area R2 vicino a 28,41€. La base line Ichimoku a 23,23€ e la Hull moving average a 23,13€ si collocano entrambe leggermente sopra l'ultimo prezzo, formando una banda di riferimento overhead di breve termine nell'area 23,10€–23,60€.

Al ribasso, il pivot classico (P) a 23,18€ si colloca appena sopra l'ultimo prezzo e funge da punto di riferimento iniziale. Sotto quello, la SMA a 50 giorni vicino a 22€ rappresenta la prossima area di supporto significativa, con S1 a 21,40€ il livello successivo se quell'area dovesse cedere (TradingView, 27 aprile 2026).

Questa è un'analisi tecnica a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria né una raccomandazione ad acquistare o vendere alcuno strumento.

Storico prezzo azioni Eni (2024–2026)

Il prezzo delle azioni ENI ha aperto aprile 2024 intorno a 15,29€ e ha scambiato in una banda relativamente stretta durante l'estate, toccando un massimo locale vicino a 14,87€ a maggio prima di scendere gradualmente nella seconda metà del 2024 e chiudere l'anno a 13,10€ il 30 dicembre 2024.

Il calo si è esteso all'inizio del 2025, con ENI che ha toccato un minimo biennale di 11,04€ il 9 aprile 2025, coincidendo con un sell-off più ampio nei titoli energetici europei mentre i timori sulle tariffe commerciali globali e la domanda petrolifera più debole pesavano sul settore. Il titolo ha trovato una base da metà aprile 2025 in poi, recuperando costantemente durante l'estate mentre il Brent si stabilizzava e i volumi upstream di Eni si mantenevano solidi.

Entro fine 2025, le azioni erano risalite sopra i 16€, chiudendo l'anno a 16,18€ il 30 dicembre. Il rally ha guadagnato slancio all'inizio del 2026, con ENI che ha superato i 20€ all'inizio di marzo e spinto verso un massimo biennale di 25,06€ il 7 aprile 2026, sostenuto da un forte aumento del Brent in seguito alle tensioni in Medio Oriente e dal programma di restituzione di capitale aggiornato di Eni.

ENI ha chiuso a 22,99€ il 27 aprile 2026, circa il 75,5% sopra il minimo di aprile 2025 e il 10% sopra la chiusura del 30 dicembre 2025, riflettendo un marcato avanzamento da inizio anno.