Previsioni azioni Eni: utili Q1, ampliamento buybackEni è un gruppo energetico italiano quotato alla Borsa Italiana, con l'ultimo aggiornamento caratterizzato dagli utili del Q1 2026, una maggiore produzione di idrocarburi e un buyback ampliato a 2,8 miliardi di euro. I risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.
Eni S.p.A. (ENI) quota a 23€ nelle contrattazioni pomeridiane europee alle 14:19 UTC del 27 aprile 2026, in un range intraday di 22,92€–23,46€ sul feed di quotazione di Capital.com. I risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.
Il titolo è stato sostenuto dai risultati del Q1 2026 di Eni, pubblicati il 24 aprile 2026, in cui la società ha riportato un utile netto adjusted di 1,302 miliardi di euro e un aumento del 9% su base annua della produzione di idrocarburi, quasi raddoppiando il proprio programma di buyback a 2,8 miliardi di euro e alzando la guidance sul cash flow operativo dell'intero anno a 13,8 miliardi di euro (Eni S.p.A., 24 aprile 2026).
Il Brent, un driver chiave dei ricavi per Eni, ha scambiato intorno ai 102–103 dollari al barile ad aprile 2026 in seguito al conflitto in corso in Medio Oriente, con Confindustria Centro Studi che nel suo flash report di aprile 2026 ha evidenziato come il petrolio abbia registrato una media di 102 dollari al barile nel corso del mese (Confindustria Centro Studi, 21 aprile 2026). Anche il contesto macro italiano più ampio si è indebolito, con la Banca d'Italia che prevede una crescita del PIL di appena lo 0,5% per il 2026, citando la pressione dei prezzi energetici sulla domanda interna (Bank of Italy, 3 aprile 2026). L'esposizione dell'Italia agli shock dei prezzi dei combustibili fossili ha attirato ulteriore attenzione, con Euronews che ha riportato come il paese sia il membro UE più esposto alla volatilità dei combustibili fossili e abbia chiesto una transizione energetica europea unita (Reuters, 23 aprile 2026).
Previsioni azioni Eni 2026–2030: il buyback cresce e i target degli analisti divergono
Al 27 aprile 2026, le previsioni di terze parti sulle azioni Eni riflettono una posizione complessivamente costruttiva, modellata dai risultati del Q1 2026 della società, dal programma di buyback ampliato e dai prezzi elevati sostenuti del Brent. I seguenti target riassumono le principali view di broker e consensus di quel periodo.
Barclays (rating Buy confermato)
L'analista di Barclays Lydia Rainforth mantiene un rating Buy con una previsione a 12 mesi sul titolo ENI di 28,50€. La conferma segue il momentum sostenuto della produzione upstream e il track record di Eni nel raggiungere i propri obiettivi strategici, con le azioni salite di circa il 90% nei 12 mesi precedenti (MarketScreener, 16 aprile 2026).
Exane BNP Paribas (upgrade a Outperform)
Exane BNP Paribas ha alzato il rating su ENI a Outperform da Neutral e ha incrementato il target price a 12 mesi a 27,50€ da 16€. La società ha citato il posizionamento di Eni dopo la crisi petrolifera in Medio Oriente, notando come due anni di esecuzione strategica e un'elevata esposizione del cash flow a prezzi petroliferi più stretti avessero iniziato a modificare il sentiment degli investitori, mentre la conferma dell'amministratore delegato Claudio Descalzi per un quinto mandato aveva rimosso un ostacolo chiave in termini di governance (Investing.com, 17 aprile 2026).
RBC Capital Markets (rating Neutral confermato)
L'analista di RBC Capital Markets Biraj Borkhataria mantiene un rating Neutral su ENI, mantenendo invariato il target price a 12 mesi della società a 28€. La nota è seguita alla pubblicazione degli utili del Q1 2026 di Eni, in cui la società ha riportato un utile netto adjusted di 1,302 miliardi di euro e ha alzato la guidance sul cash flow operativo dell'intero anno a 13,8 miliardi di euro con un'ipotesi rivista sul Brent di 83 dollari al barile (MarketScreener, 24 aprile 2026).
UBS (rating Buy confermato)
L'analista di UBS Joshua Stone mantiene un rating Buy su ENI con un target price a 12 mesi di 28,50€. La posizione è coerente con il target fissato dalla società l'8 aprile 2026 e riflette la traiettoria di crescita dei volumi di Eni e gli impegni rafforzati in termini di remunerazione degli azionisti dopo i risultati del Q1 (The Globe and Mail, 25 aprile 2026).
MarketScreener (consensus broker)
MarketScreener aggrega 22 stime di analisti e riporta un target price medio a 12 mesi di 24,42€ rispetto a una chiusura precedente di 22,30€, con un rating di consensus Outperform. La dispersione delle singole stime riflette la divergenza tra società che applicano uno scenario di prezzo del petrolio strutturalmente elevato e quelle che utilizzano un'ipotesi forward sul Brent più conservativa (MarketScreener, 24 aprile 2026).
Le previsioni e le proiezioni di terze parti sono intrinsecamente incerte, poiché non possono tenere pienamente conto di sviluppi di mercato inattesi. I risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.
Prezzo azioni ENI: panoramica tecnica
Il prezzo delle azioni ENI quota a 23€ alle 14:19 UTC del 27 aprile 2026, posizionandosi appena sotto la sua media mobile semplice (SMA) a 20 giorni intorno a 24€ e sostanzialmente in linea con la SMA a 30 giorni intorno a 23€. Le SMA a 50, 100 e 200 giorni rispettivamente intorno a 22€, 19€ e 17€ si collocano tutte sotto il prezzo attuale, indicando che il contesto di trend di lungo termine rimane orientato al rialzo anche se il momentum di breve termine si è attenuato.
L'indice di forza relativa (RSI) a 14 giorni si attesta a 50,87, posizionandosi in territorio neutrale e indicando che le azioni non sono né ipercomprate né estese al ribasso. L'average directional index (ADX) a 27,1 indica che è presente un trend consolidato, seppur moderatamente sostenuto, secondo i dati di TradingView acquisiti nello stesso momento.
Al rialzo, il pivot classico R1 a 26,63€ rappresenta il riferimento più vicino sopra il prezzo attuale; una chiusura giornaliera oltre quel livello porterebbe in vista l'area R2 vicino a 28,41€. La base line Ichimoku a 23,23€ e la Hull moving average a 23,13€ si collocano entrambe leggermente sopra l'ultimo prezzo, formando una banda di riferimento overhead di breve termine nell'area 23,10€–23,60€.
Al ribasso, il pivot classico (P) a 23,18€ si colloca appena sopra l'ultimo prezzo e funge da punto di riferimento iniziale. Sotto quello, la SMA a 50 giorni vicino a 22€ rappresenta la prossima area di supporto significativa, con S1 a 21,40€ il livello successivo se quell'area dovesse cedere (TradingView, 27 aprile 2026).
Questa è un'analisi tecnica a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria né una raccomandazione ad acquistare o vendere alcuno strumento.
Storico prezzo azioni Eni (2024–2026)
Il prezzo delle azioni ENI ha aperto aprile 2024 intorno a 15,29€ e ha scambiato in una banda relativamente stretta durante l'estate, toccando un massimo locale vicino a 14,87€ a maggio prima di scendere gradualmente nella seconda metà del 2024 e chiudere l'anno a 13,10€ il 30 dicembre 2024.
Il calo si è esteso all'inizio del 2025, con ENI che ha toccato un minimo biennale di 11,04€ il 9 aprile 2025, coincidendo con un sell-off più ampio nei titoli energetici europei mentre i timori sulle tariffe commerciali globali e la domanda petrolifera più debole pesavano sul settore. Il titolo ha trovato una base da metà aprile 2025 in poi, recuperando costantemente durante l'estate mentre il Brent si stabilizzava e i volumi upstream di Eni si mantenevano solidi.
Entro fine 2025, le azioni erano risalite sopra i 16€, chiudendo l'anno a 16,18€ il 30 dicembre. Il rally ha guadagnato slancio all'inizio del 2026, con ENI che ha superato i 20€ all'inizio di marzo e spinto verso un massimo biennale di 25,06€ il 7 aprile 2026, sostenuto da un forte aumento del Brent in seguito alle tensioni in Medio Oriente e dal programma di restituzione di capitale aggiornato di Eni.
ENI ha chiuso a 22,99€ il 27 aprile 2026, circa il 75,5% sopra il minimo di aprile 2025 e il 10% sopra la chiusura del 30 dicembre 2025, riflettendo un marcato avanzamento da inizio anno.
I risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri. I prezzi delle azioni sono indicativi e possono differire dai prezzi di mercato in tempo reale.
Eni (ENI): il punto di vista degli analisti di Capital.com
La performance del prezzo di Eni S.p.A. (ENI) negli ultimi 12 mesi riflette un notevole recupero, con il titolo che è risalito da un minimo biennale vicino a 11,04€ ad aprile 2025 per scambiare intorno a 23€ al 27 aprile 2026. Tale recupero è stato sostenuto da un aumento sostenuto dei prezzi del Brent, dall'utile netto adjusted del Q1 2026 di Eni di 1,302 miliardi di euro e dalla decisione della società di quasi raddoppiare il proprio programma di buyback a 2,8 miliardi di euro. Tuttavia, questi stessi fattori comportano anche rischi: l'ambiente di prezzi petroliferi elevati è in parte funzione dell'incertezza sull'offerta in Medio Oriente, e qualsiasi de-escalation o deterioramento della domanda potrebbe invertire parte del vento favorevole che ha sostenuto il titolo.
L'espansione della produzione upstream di Eni, inclusa una importante scoperta di gas offshore in Indonesia annunciata ad aprile 2026, aggiunge una dimensione di crescita di lungo termine. Allo stesso tempo, il contesto macro italiano più ampio si è attenuato, con la Banca d'Italia che prevede una crescita del PIL di appena lo 0,5% per il 2026, il che potrebbe frenare la domanda energetica domestica e pesare sull'appetito degli investitori per le azioni quotate in Italia. Il recupero del titolo lo lascia inoltre scambiare materialmente sopra dove aveva iniziato il 2025, un fattore che potrebbe influenzare il modo in cui i diversi partecipanti al mercato valutano la sua valutazione attuale.
Sentiment dei clienti di Capital.com sui CFD Eni
Al 27 aprile 2026, il posizionamento dei clienti di Capital.com sui CFD Eni mostra il 92,3% acquirenti contro il 7,7% venditori, lasciando gli acquirenti in vantaggio di 84,6 punti percentuali e collocando il sentiment decisamente in territorio unilaterale. Questa istantanea riflette le posizioni aperte su Capital.com al momento della rilevazione e può cambiare.
Riepilogo – Eni 2026
- Alle 14:19 UTC del 27 aprile 2026, ENI quota a 23€, in un range intraday di 22,92€–23,46€ sul feed di quotazione di Capital.com.
- I principali driver di prezzo includono i prezzi elevati del Brent in seguito all'incertezza sull'offerta in Medio Oriente, il programma di buyback ampliato di Eni a 2,8 miliardi di euro e un aumento del 9% su base annua della produzione di idrocarburi nel Q1 2026.
- Le notizie recenti includono i risultati del Q1 2026 di Eni (24 aprile), un'importante scoperta di gas offshore in Indonesia (20 aprile) e l'upgrade di Exane BNP Paribas su ENI a Outperform il 17 aprile 2026.
I risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.
FAQ
Chi possiede la maggior parte delle azioni Eni S.p.A.?
Eni S.p.A. ha una base azionaria mista che include investitori istituzionali, azionisti retail e lo Stato italiano. In pratica, il governo italiano è storicamente rimasto uno degli azionisti più significativi della società attraverso partecipazioni collegate allo Stato. Tuttavia, i livelli di proprietà possono cambiare nel tempo, pertanto gli investitori dovrebbero verificare i documenti societari più recenti o le comunicazioni di mercato per la ripartizione più aggiornata prima di fare affidamento su una singola cifra di proprietà.
Qual è la previsione del prezzo delle azioni Eni S.p.A. a 5 anni?
Non esiste un'unica previsione affidabile del prezzo delle azioni ENI a cinque anni, perché le proiezioni di lungo termine dipendono dai prezzi di petrolio e gas, dalle tendenze di produzione, dalle restituzioni di capitale, dalla regolamentazione e dalle condizioni economiche più ampie. La maggior parte dei target degli analisti di terze parti si concentra sui prossimi 12 mesi piuttosto che su un intero periodo di cinque anni. Le previsioni a più lungo termine dovrebbero quindi essere trattate come scenari speculativi piuttosto che stime precise, specialmente in un settore in cui i prezzi delle materie prime possono modificare rapidamente le prospettive.
Eni S.p.A. è un buon titolo da acquistare?
Se Eni S.p.A. sia un buon titolo da acquistare dipende dagli obiettivi di un investitore, dalla tolleranza al rischio e dalla visione di mercato. Il recente supporto per le azioni è derivato da una produzione più forte, prezzi petroliferi più alti e un programma di buyback ampliato, ma questi fattori non eliminano il rischio al ribasso. I titoli energetici possono essere sensibili ai prezzi delle materie prime, alla geopolitica e alle aspettative di crescita, quindi il titolo può risultare interessante per alcuni partecipanti al mercato mentre appare meno adatto ad altri.
Il titolo Eni S.p.A. potrebbe salire o scendere?
Il titolo Eni S.p.A. potrebbe muoversi in entrambe le direzioni, a seconda di come si sviluppano i fattori specifici della società e quelli esterni. Un ulteriore supporto potrebbe derivare da una produzione più forte, un cash flow più elevato e prezzi energetici solidi, mentre la pressione potrebbe emergere se i prezzi del petrolio si allentano, la domanda si indebolisce o il contesto macro si deteriora. I livelli tecnici possono aiutare i trader a identificare punti di riferimento di breve termine, ma non garantiscono movimenti futuri, in particolare quando il sentiment e i mercati delle materie prime cambiano rapidamente.
Dovrei investire nelle azioni Eni S.p.A.?
Solo tu puoi decidere se Eni S.p.A. si adatta al tuo approccio di investimento, e tale decisione dovrebbe riflettere le tue circostanze finanziarie e il tuo profilo di rischio. Questo articolo è a scopo puramente informativo e non fornisce consulenza di investimento. Prima di investire, può essere utile esaminare i fondamentali della società, i risultati recenti, l'esposizione ai prezzi di petrolio e gas e i rischi associati al settore energetico più ampio, quindi confrontare ciò con i tuoi obiettivi personali.
Posso negoziare CFD Eni S.p.A. su Capital.com?
Sì, puoi negoziare CFD Eni su Capital.com. Il trading di CFD su azioni ti consente di speculare sui movimenti di prezzo senza possedere l'asset sottostante e di assumere posizioni long o short. Tuttavia, i contratti per differenza (CFD) sono negoziati con margine e la leva amplifica sia i profitti che le perdite. Dovresti assicurarti di comprendere come funziona il trading di CFD, valutare la tua tolleranza al rischio e riconoscere che le perdite possono verificarsi rapidamente.