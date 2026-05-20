Azioni Leonardo: utili e guidance Q1 2026

Leonardo S.p.A. (LDO) viene scambiata a €49,18 sul feed di quotazione di Capital.com alle 12:55 UTC del 13 maggio 2026, all'interno di un range intraday di €49,02–€50,76. I risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Il ritracciamento segue una rivalutazione più ampia dei titoli europei della difesa, con Reuters che rileva come l'indice MSCI Europe Defence sia sceso del 9,2% a marzo a causa di prese di profitto e preoccupazioni valutative mentre il settore si raffreddava dai massimi di inizio 2026 (Reuters, 20 aprile 2026). I fattori specifici dell'azienda includono i risultati del Q1 2026 di Leonardo, pubblicati il 6 maggio 2026, che hanno mostrato ordini in aumento del 31% su base annua a €9 miliardi e ricavi in crescita del 6,9% a €4,5 miliardi, con la guidance 2026 confermata (Investing.com, 6 maggio 2026). Separatamente, il Ministero della Difesa britannico ha annunciato l'assegnazione di un contratto da £1 miliardo a Leonardo per 23 elicotteri medi AW149 all'inizio di marzo 2026, garantendo la produzione presso lo stabilimento di Yeovil dell'azienda (Reuters, 2 marzo 2026).

Outlook Leonardo: ordini Q1 in crescita mentre i target degli analisti salgono

Al 13 maggio 2026, le previsioni di terze parti sulle azioni Leonardo riflettono visioni differenti sulla transizione del CEO imposta dal governo, sulla solidità dei risultati del Q1 2026 e sul percorso a lungo termine della spesa per la difesa europea.

Morningstar (upgrade a buy)

Morningstar ha alzato la propria raccomandazione su Leonardo a buy da hold, mantenendo una stima del fair value di €62,60 per azione. Il titolo si era ritirato dai massimi dell'anno, mentre la consegna degli utili dell'azienda stava riducendo il divario rispetto al modello valutativo di Morningstar. L'upgrade ha citato i venti favorevoli strutturali della spesa per la difesa e una migliore visibilità sulla conversione di cassa come supporti chiave (MarketScreener, 28 aprile 2026).

Morgan Stanley (overweight, target alzato)

Morgan Stanley ha alzato il proprio target di prezzo a 12 mesi su Leonardo a €82 da €71, mantenendo la raccomandazione Overweight. La banca ha citato una rinnovata fiducia nella traiettoria di crescita degli utili dell'azienda, supportata dalla domanda sostenuta guidata dalla NATO e dal miglioramento della conversione degli ordini nei segmenti dell'elettronica per la difesa e degli elicotteri (Tiger Brokers, 27 aprile 2026).

Equita (buy, reazione post-Q1)

Equita ha osservato che la decisione del governo di sostituire il CEO Roberto Cingolani è stata una sorpresa dato il recente track record di esecuzione di Leonardo, e ha segnalato all'inizio di aprile 2026 che il cambio di CEO aggiungeva incertezza a breve termine al caso d'investimento. Equita mantiene un rating buy con un target di prezzo di €71, riflettendo fiducia nel business sottostante nonostante la transizione manageriale (Investing.com, 7 aprile 2026).

Simply Wall St / consensus aggregato (revisione post-Q1 2026)

Dopo i risultati del Q1 2026 pubblicati il 6 maggio 2026, i dati di consensus aggregato aggiornati il 10 maggio 2026 hanno mostrato analisti che alzavano la stima del fair value consensus di Leonardo a €61,50 da €40,45. La revisione rifletteva aumenti dei target di prezzo in diverse società e assunzioni aggiornate su tassi di sconto, crescita dei ricavi e livelli di P/E forward. È seguita alla conferma che gli ordini del Q1 2026 sono aumentati del 31% su base annua a €9 miliardi, con la guidance per l'intero anno 2026 mantenuta (Simply Wall St, 10 maggio 2026).

Leonardo IR / consensus broker ampio (pagina copertura equity)

La pagina ufficiale di copertura equity di Leonardo, aggiornata per l'ultima volta il 12 maggio 2026, aggrega 20 target attivi di broker e mostra un target di prezzo consensus medio a 12 mesi di €67,85. I target variano da €56,70 al minimo (Agency Partners, buy) a €82 al massimo (Morgan Stanley, Overweight). I rating più positivi includono JP Morgan a €77 (Overweight), BofA Securities a €79,50 (buy), Bernstein a €75 (Outperform) e Kepler Cheuvreux a €75 (buy), mentre le visioni più caute includono UBS a €60 (Neutral) e ODDO a €61 (Neutral) (Leonardo IR, 12 maggio 2026).

Riepilogo: tra queste fonti, i target dei broker si concentrano nella fascia €60–€82. La media consensus di €67,85 si colloca circa il 38% sopra la quotazione attuale di €49,18 alle 12:55 UTC del 13 maggio 2026. Tra le fonti, i temi di supporto principali includono fiducia nel portafoglio ordini, espansione dei budget per la difesa europei e resilienza dei risultati del Q1 2026, in parte compensati dall'incertezza sulla governance dopo il cambio di CEO guidato dal governo.

Le previsioni di terze parti sono intrinsecamente incerte, poiché non possono tenere pienamente conto di sviluppi di mercato imprevisti. I risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Prezzo azioni LDO: panoramica tecnica

Il prezzo delle azioni LDO viene scambiato a €49,18 alle 12:55 UTC del 13 maggio 2026, al di sotto della sua principale struttura di medie mobili, sulla base degli indicatori tecnici su TradingView. Le SMA a 20/50/100/200 giorni si attestano a €53,97, €57,52, €56,32 e €52,90, mentre il prezzo viene scambiato anche al di sotto della media mobile Hull a €49,83. Insieme, questi indicatori puntano a un ampio allineamento al ribasso a breve termine nella famiglia delle MA.

Anche gli indicatori di momentum si trovano in territorio negativo, secondo i dati di TradingView. L'RSI a 14 giorni registra 32,58, mentre l'average directional index a 23 suggerisce che il trend al ribasso prevalente porta una convinzione direzionale moderata, piuttosto che consolidata.

Il punto pivot classico a €55,79 è il riferimento iniziale superiore. Una chiusura giornaliera sopra quel livello porterebbe in vista la zona R1 vicino a €60,51, con R2 a €68,01 come ulteriore riferimento se lo slancio al rialzo si ricostruisse. Al ribasso, il pivot classico S1 a €48,29 è il livello di supporto più vicino sotto la quotazione attuale, mentre S2 a €43,57 segna il prossimo riferimento notevole se quel livello cedesse (TradingView, 13 maggio 2026).

Questa analisi tecnica è solo a scopo informativo e non costituisce consulenza finanziaria o raccomandazione di acquisto o vendita di alcuno strumento.

Storico prezzo azioni Leonardo (2024–2026)

Secondo i dati di prezzo di Capital.com per i CFD su LDO – che tracciano il prezzo delle azioni LDO – il titolo veniva scambiato intorno a €21–€24 per metà 2024, un periodo di relativa stabilità mentre il più ampio settore della difesa europea attirava l'attenzione iniziale in mezzo a crescenti impegni NATO. Il titolo ha chiuso a €25,90 il 30 dicembre 2024.

Il prezzo delle azioni ha iniziato a muoversi più bruscamente all'inizio del 2025. Le azioni erano ancora intorno a €26 a gennaio, ma lo slancio si è costruito attraverso febbraio e marzo mentre i governi europei acceleravano gli impegni di spesa per la difesa a seguito del cambiamento della politica estera statunitense sotto il presidente Trump. LDO ha chiuso a €38,60 il 28 febbraio 2025 e si è spostata sopra €47 entro fine marzo. Un forte pullback è seguito all'inizio di aprile 2025, quando il titolo ha toccato un minimo di €33,83 il 7 aprile in mezzo a una più ampia volatilità di mercato legata agli annunci tariffari statunitensi, prima di recuperare per chiudere l'anno vicino a €49,23 il 30 dicembre 2025.

Il rally si è esteso nel 2026. LDO è salita da €51,46 il 2 gennaio a un picco intraday di €65,17 il 19 marzo, supportata dalla solidità degli utili del Q1 2026 e da un contratto confermato da £1 miliardo con il MoD britannico per elicotteri. Il titolo ha raggiunto un massimo di chiusura biennale di €63,03 il 1° aprile prima che una transizione del CEO guidata dal governo pesasse sul sentiment, riportando le azioni verso i livelli attuali. Leonardo (LDO) ha chiuso a €49,12 il 13 maggio 2026 – circa lo 0,2% in più su base annua ma il 22,3% al di sotto dei massimi di marzo 2026.