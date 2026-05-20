Azioni Leonardo: utili e guidance Q1 2026

Azioni Leonardo: utili e guidance Q1 2026Leonardo è un gruppo italiano dell'aerospazio e difesa i cui risultati del Q1 2026 hanno mostrato ordini più elevati, crescita dei ricavi e guidance annuale confermata. I risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.
Leonardo S.p.A. (LDO) viene scambiata a €49,18 sul feed di quotazione di Capital.com alle 12:55 UTC del 13 maggio 2026, all'interno di un range intraday di €49,02–€50,76. I risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.
Il ritracciamento segue una rivalutazione più ampia dei titoli europei della difesa, con Reuters che rileva come l'indice MSCI Europe Defence sia sceso del 9,2% a marzo a causa di prese di profitto e preoccupazioni valutative mentre il settore si raffreddava dai massimi di inizio 2026 (Reuters, 20 aprile 2026). I fattori specifici dell'azienda includono i risultati del Q1 2026 di Leonardo, pubblicati il 6 maggio 2026, che hanno mostrato ordini in aumento del 31% su base annua a €9 miliardi e ricavi in crescita del 6,9% a €4,5 miliardi, con la guidance 2026 confermata (Investing.com, 6 maggio 2026). Separatamente, il Ministero della Difesa britannico ha annunciato l'assegnazione di un contratto da £1 miliardo a Leonardo per 23 elicotteri medi AW149 all'inizio di marzo 2026, garantendo la produzione presso lo stabilimento di Yeovil dell'azienda (Reuters, 2 marzo 2026).
Outlook Leonardo: ordini Q1 in crescita mentre i target degli analisti salgono
Al 13 maggio 2026, le previsioni di terze parti sulle azioni Leonardo riflettono visioni differenti sulla transizione del CEO imposta dal governo, sulla solidità dei risultati del Q1 2026 e sul percorso a lungo termine della spesa per la difesa europea.
Morningstar (upgrade a buy)
Morningstar ha alzato la propria raccomandazione su Leonardo a buy da hold, mantenendo una stima del fair value di €62,60 per azione. Il titolo si era ritirato dai massimi dell'anno, mentre la consegna degli utili dell'azienda stava riducendo il divario rispetto al modello valutativo di Morningstar. L'upgrade ha citato i venti favorevoli strutturali della spesa per la difesa e una migliore visibilità sulla conversione di cassa come supporti chiave (MarketScreener, 28 aprile 2026).
Morgan Stanley (overweight, target alzato)
Morgan Stanley ha alzato il proprio target di prezzo a 12 mesi su Leonardo a €82 da €71, mantenendo la raccomandazione Overweight. La banca ha citato una rinnovata fiducia nella traiettoria di crescita degli utili dell'azienda, supportata dalla domanda sostenuta guidata dalla NATO e dal miglioramento della conversione degli ordini nei segmenti dell'elettronica per la difesa e degli elicotteri (Tiger Brokers, 27 aprile 2026).
Equita (buy, reazione post-Q1)
Equita ha osservato che la decisione del governo di sostituire il CEO Roberto Cingolani è stata una sorpresa dato il recente track record di esecuzione di Leonardo, e ha segnalato all'inizio di aprile 2026 che il cambio di CEO aggiungeva incertezza a breve termine al caso d'investimento. Equita mantiene un rating buy con un target di prezzo di €71, riflettendo fiducia nel business sottostante nonostante la transizione manageriale (Investing.com, 7 aprile 2026).
Simply Wall St / consensus aggregato (revisione post-Q1 2026)
Dopo i risultati del Q1 2026 pubblicati il 6 maggio 2026, i dati di consensus aggregato aggiornati il 10 maggio 2026 hanno mostrato analisti che alzavano la stima del fair value consensus di Leonardo a €61,50 da €40,45. La revisione rifletteva aumenti dei target di prezzo in diverse società e assunzioni aggiornate su tassi di sconto, crescita dei ricavi e livelli di P/E forward. È seguita alla conferma che gli ordini del Q1 2026 sono aumentati del 31% su base annua a €9 miliardi, con la guidance per l'intero anno 2026 mantenuta (Simply Wall St, 10 maggio 2026).
Leonardo IR / consensus broker ampio (pagina copertura equity)
La pagina ufficiale di copertura equity di Leonardo, aggiornata per l'ultima volta il 12 maggio 2026, aggrega 20 target attivi di broker e mostra un target di prezzo consensus medio a 12 mesi di €67,85. I target variano da €56,70 al minimo (Agency Partners, buy) a €82 al massimo (Morgan Stanley, Overweight). I rating più positivi includono JP Morgan a €77 (Overweight), BofA Securities a €79,50 (buy), Bernstein a €75 (Outperform) e Kepler Cheuvreux a €75 (buy), mentre le visioni più caute includono UBS a €60 (Neutral) e ODDO a €61 (Neutral) (Leonardo IR, 12 maggio 2026).
Le previsioni di terze parti sono intrinsecamente incerte, poiché non possono tenere pienamente conto di sviluppi di mercato imprevisti. I risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.
Prezzo azioni LDO: panoramica tecnica
Il prezzo delle azioni LDO viene scambiato a €49,18 alle 12:55 UTC del 13 maggio 2026, al di sotto della sua principale struttura di medie mobili, sulla base degli indicatori tecnici su TradingView. Le SMA a 20/50/100/200 giorni si attestano a €53,97, €57,52, €56,32 e €52,90, mentre il prezzo viene scambiato anche al di sotto della media mobile Hull a €49,83. Insieme, questi indicatori puntano a un ampio allineamento al ribasso a breve termine nella famiglia delle MA.
Anche gli indicatori di momentum si trovano in territorio negativo, secondo i dati di TradingView. L'RSI a 14 giorni registra 32,58, mentre l'average directional index a 23 suggerisce che il trend al ribasso prevalente porta una convinzione direzionale moderata, piuttosto che consolidata.
Il punto pivot classico a €55,79 è il riferimento iniziale superiore. Una chiusura giornaliera sopra quel livello porterebbe in vista la zona R1 vicino a €60,51, con R2 a €68,01 come ulteriore riferimento se lo slancio al rialzo si ricostruisse. Al ribasso, il pivot classico S1 a €48,29 è il livello di supporto più vicino sotto la quotazione attuale, mentre S2 a €43,57 segna il prossimo riferimento notevole se quel livello cedesse (TradingView, 13 maggio 2026).
Questa analisi tecnica è solo a scopo informativo e non costituisce consulenza finanziaria o raccomandazione di acquisto o vendita di alcuno strumento.
Storico prezzo azioni Leonardo (2024–2026)
Secondo i dati di prezzo di Capital.com per i CFD su LDO – che tracciano il prezzo delle azioni LDO – il titolo veniva scambiato intorno a €21–€24 per metà 2024, un periodo di relativa stabilità mentre il più ampio settore della difesa europea attirava l'attenzione iniziale in mezzo a crescenti impegni NATO. Il titolo ha chiuso a €25,90 il 30 dicembre 2024.
Il prezzo delle azioni ha iniziato a muoversi più bruscamente all'inizio del 2025. Le azioni erano ancora intorno a €26 a gennaio, ma lo slancio si è costruito attraverso febbraio e marzo mentre i governi europei acceleravano gli impegni di spesa per la difesa a seguito del cambiamento della politica estera statunitense sotto il presidente Trump. LDO ha chiuso a €38,60 il 28 febbraio 2025 e si è spostata sopra €47 entro fine marzo. Un forte pullback è seguito all'inizio di aprile 2025, quando il titolo ha toccato un minimo di €33,83 il 7 aprile in mezzo a una più ampia volatilità di mercato legata agli annunci tariffari statunitensi, prima di recuperare per chiudere l'anno vicino a €49,23 il 30 dicembre 2025.
Il rally si è esteso nel 2026. LDO è salita da €51,46 il 2 gennaio a un picco intraday di €65,17 il 19 marzo, supportata dalla solidità degli utili del Q1 2026 e da un contratto confermato da £1 miliardo con il MoD britannico per elicotteri. Il titolo ha raggiunto un massimo di chiusura biennale di €63,03 il 1° aprile prima che una transizione del CEO guidata dal governo pesasse sul sentiment, riportando le azioni verso i livelli attuali. Leonardo (LDO) ha chiuso a €49,12 il 13 maggio 2026 – circa lo 0,2% in più su base annua ma il 22,3% al di sotto dei massimi di marzo 2026.
I risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri. I prezzi delle azioni sono indicativi e possono differire dai prezzi di mercato in tempo reale.
Utili LDO: ultimi risultati e date in programma
Leonardo ha riportato i risultati del Q1 2026 il 6 maggio 2026, fornendo una serie di numeri ampiamente positivi e confermando la guidance per l'intero anno. Gli ordini sono aumentati del 31% su base annua a €9 miliardi, mentre i ricavi sono cresciuti del 6,9% a €4,5 miliardi (Yahoo Finance, 6 maggio 2026). L'EBITA è aumentato del 29% a €411 milioni, riflettendo margini in miglioramento nelle divisioni elettronica per la difesa ed elicotteri, con il management che ha lasciato invariata la guidance 2026 e indicato la continua conversione del portafoglio ordini e l'esecuzione disciplinata dei costi per il resto dell'anno (Investing.com, 6 maggio 2026).
I risultati sono arrivati insieme a un notevole sviluppo di governance. L'8 maggio 2026, Leonardo ha confermato la nomina di Lorenzo Mariani come nuovo amministratore delegato dell'azienda, in sostituzione di Roberto Cingolani a seguito di un rimpasto del consiglio sostenuto dal governo. La transizione aveva già pesato sul prezzo delle azioni a fine aprile e inizio maggio, con il titolo sceso di circa il 15% dai massimi di aprile nel periodo precedente e successivo all'annuncio (The Wall Street Journal, 8 maggio 2026).
Il prossimo evento sugli utili programmato di Leonardo è la presentazione dei risultati semestrali H1 2026, prevista per il 30 luglio 2026 secondo il calendario finanziario dell'azienda (Investing.com, 13 maggio 2026).
I risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri. I dati sugli utili provengono da rapporti di terze parti e dalle comunicazioni ufficiali dell'investor relations di Leonardo.
Leonardo (LDO): visione degli analisti Capital.com
La performance di prezzo di Leonardo negli ultimi 18 mesi è coincisa con un re-rating strutturale, insieme all'espansione dei budget per la difesa europei e a un solido track record di consegna operativa. Le azioni sono più che raddoppiate da circa €21 a metà 2024 a un picco sopra €65 a metà marzo 2026, mentre i paesi membri della NATO acceleravano gli impegni di approvvigionamento e Leonardo si assicurava contratti importanti, incluso un premio da £1 miliardo dal MoD britannico per elicotteri. Tuttavia, quella sensibilità ai cicli di spesa geopolitica presenta anche un rischio: qualsiasi allentamento nelle tensioni di sicurezza europee, o un rallentamento nelle tempistiche di approvvigionamento governativo, potrebbe pesare sulle elevate assunzioni del portafoglio ordini che attualmente sostengono i target consensus.
Un'ulteriore considerazione è la transizione del CEO imposta dal governo completata a maggio 2026. Alcuni analisti vedono il cambio di management come un vento contrario, aggiungendo incertezza di esecuzione a breve termine in un punto critico del ciclo strategico dell'azienda. Altri indicano l'aumento del 31% degli ordini del Q1 2026 e la guidance per l'intero anno confermata come potenziali indicatori di resilienza operativa nonostante il cambio di leadership. La valutazione è un'altra considerazione: con il titolo scambiato intorno a €49 e i target consensus raggruppati vicino a €68–€70, la differenza tra il prezzo attuale e i target degli analisti è notevole, sebbene tali stime siano incerte e potrebbero non essere realizzate, in particolare poiché un multiplo premium rispetto alle norme storiche potrebbe lasciare margine limitato per delusioni sugli utili.
Sentiment dei clienti Capital.com sui CFD Leonardo
Al 13 maggio 2026, il posizionamento dei clienti Capital.com nei CFD Leonardo si attesta al 98,3% acquirenti contro l'1,7% venditori, mettendo gli acquirenti in vantaggio di 96,6 punti percentuali – uno sbilanciamento fortemente unilaterale verso posizioni long. Questa istantanea riflette le posizioni aperte su Capital.com e può cambiare.
Riepilogo – Leonardo 2026
- Leonardo (LDO) viene scambiata a €49,18 alle 12:55 UTC del 13 maggio 2026, in calo di circa il 22% rispetto al picco di marzo 2026 vicino a €65 ma più che raddoppiata rispetto ai livelli di metà 2024 intorno a €21.
- I principali driver di prezzo includono l'espansione sostenuta del budget per la difesa europeo, l'aumento degli ordini del Q1 2026 di Leonardo del 31% su base annua e una transizione del CEO imposta dal governo completata all'inizio di maggio 2026 che ha introdotto incertezza di governance a breve termine.
- Le notizie recenti si concentrano sui risultati del Q1 2026 che confermano ricavi di €4,5 miliardi e EBITA di €411 milioni, la nomina di Lorenzo Mariani come nuovo CEO in arrivo e un upgrade del rating creditizio di Moody's annunciato a fine aprile 2026.
I risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.
FAQ
Chi possiede la maggior parte delle azioni Leonardo?
Leonardo è una società quotata in borsa, ma il governo italiano rimane il suo azionista principale attraverso il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Questa struttura proprietaria significa che gli sviluppi di governance possono essere un fattore importante da monitorare per gli investitori, in particolare quando si verificano cambiamenti nel consiglio o nel management. Nel 2026, la transizione del CEO di Leonardo imposta dal governo ha aggiunto incertezza a breve termine al caso d'investimento, anche se gli analisti hanno continuato a indicare il suo portafoglio ordini e l'esposizione al settore della difesa come fattori chiave dietro i loro target di prezzo.
Qual è la previsione del prezzo delle azioni Leonardo a cinque anni?
Le previsioni a cinque anni sulle azioni LDO sono altamente incerte, poiché dipendono da fattori tra cui i budget per la difesa europei, l'esecuzione dei contratti, la crescita degli utili, i multipli di valutazione e le condizioni di mercato più ampie. L'articolo si concentra sui target degli analisti a 12 mesi, che variavano da €56,70 a €82 nella finestra del 22 aprile–13 maggio 2026. Le previsioni a lungo termine possono cambiare man mano che nuovi utili, acquisizione di ordini, aggiornamenti di guidance e sviluppi geopolitici rimodellano le aspettative. Le previsioni non sono garantite e possono essere errate.
Leonardo è un buon titolo da acquistare?
Se Leonardo sia un buon titolo da acquistare dipende dagli obiettivi di un investitore, dalla tolleranza al rischio e dalla visione del settore della difesa. Gli analisti citati nell'articolo hanno evidenziato potenziali supporti tra cui ordini in aumento, guidance 2026 confermata e spesa per la difesa europea. Tuttavia, rimangono rischi, tra cui sensibilità di valutazione, possibili ritardi negli appalti governativi, cambiamenti geopolitici e incertezza sulla transizione del CEO. Questo articolo è solo a scopo informativo e non deve essere trattato come una raccomandazione di acquisto o vendita di azioni Leonardo.
Le azioni Leonardo potrebbero salire o scendere?
Le azioni Leonardo potrebbero muoversi in entrambe le direzioni. Potrebbero salire se l'azienda continua a convertire il proprio portafoglio ordini in ricavi, mantiene la guidance e beneficia di una spesa per la difesa sostenuta. Potrebbero scendere se gli utili deludono, le tempistiche di approvvigionamento rallentano, le preoccupazioni valutative aumentano o l'incertezza sulla governance influisce sulla fiducia degli investitori. Gli indicatori tecnici nell'articolo hanno anche mostrato un allineamento al ribasso a breve termine, con il prezzo scambiato al di sotto delle medie mobili chiave. I risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.
Dovrei investire nelle azioni Leonardo?
La decisione di investire nelle azioni Leonardo dovrebbe basarsi su ricerche indipendenti, circostanze finanziarie personali e, ove appropriato, consulenza professionale. La recente performance di Leonardo è stata plasmata dalla domanda del settore della difesa, dalla crescita degli ordini, da contratti importanti e da cambiamenti manageriali. Questi fattori possono attrarre alcuni investitori, mentre altri potrebbero concentrarsi sul rischio di governance, valutazione, concentrazione settoriale o ciclicità della spesa governativa. Capital.com non fornisce consulenza d'investimento o raccomandazioni personali.
Posso negoziare CFD Leonardo su Capital.com?
Sì, puoi negoziare CFD Leonardo su Capital.com. La negoziazione di CFD su azioni ti consente di speculare sui movimenti di prezzo senza possedere l'asset sottostante e di prendere posizioni long o short. Tuttavia, i contratti per differenza (CFD) sono negoziati a margine e la leva amplifica sia i profitti che le perdite. Dovresti assicurarti di comprendere come funziona il trading di CFD, valutare la tua tolleranza al rischio e riconoscere che le perdite possono verificarsi rapidamente.