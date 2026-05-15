Azioni Intesa Sanpaolo: utile netto record nel Q1

Intesa Sanpaolo S.p.A. (ISP) quota a 5,73 € il 13 maggio 2026, all'interno di un range intraday di 5,72–5,80 €, dopo un ritracciamento dall'area 5,81–5,91 € registrata nelle sedute della settimana precedente su Borsa Italiana. I risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Il titolo è stato sostenuto dai risultati trimestrali, con Intesa Sanpaolo che ha riportato un utile netto record nel Q1 2026 di 2,8 miliardi di euro e un return on equity del 21%, insieme a un incremento di 64 miliardi di euro nelle masse della clientela nella divisione wealth management, portandole oltre 1.400 miliardi di euro (Intesa Sanpaolo, 8 maggio 2026). Il capitale sociale è stato inoltre adeguato questa settimana dopo che la banca ha emesso 66.034.006 nuove azioni ordinarie il 12 maggio 2026 per il Piano di Incentivazione a Lungo Termine Performance Share Plan 2022–2025, portando il capitale sociale totale a circa 10,41 miliardi di euro su 17,48 miliardi di azioni (Intesa Sanpaolo, 13 maggio 2026). L'operazione è stata formalmente registrata presso il Registro delle Imprese di Torino il 12 maggio 2026 (Intesa Sanpaolo, 12 maggio 2026). Il più ampio settore bancario europeo ha negoziato insieme a un tasso EUR/USD più elevato di 1,1738, pubblicato dalla BCE il 12 maggio 2026, che potrebbe pesare moderatamente sui confronti degli utili denominati in euro per gli istituti di credito attivi a livello internazionale (Banca d'Italia, 12 maggio 2026).

Previsioni azioni Intesa Sanpaolo 2026–2030: target price di terze parti

Al 13 maggio 2026, le previsioni di terze parti sulle azioni Intesa Sanpaolo indicano un consenso ampiamente positivo. La view è influenzata dai risultati record del Q1 2026 della banca, dalla conferma della guidance sugli utili per l'intero anno 2026 dell'8 maggio 2026 e dalle condizioni più ampie del settore bancario europeo.

Kepler Capital Markets (upgrade broker)

Kepler Capital Markets ha aggiornato ISP da Hold a Strong Buy, con il titolo quotato a 40,99 $ in termini equivalenti OTC al momento del cambio di rating. L'upgrade segna una posizione più positiva da parte del broker, poiché la banca è entrata nel periodo di reporting del Q1 2026 dopo una fase di utili dichiarati più solidi (MarketBeat, 1° aprile 2026).

MarketBeat (rating consensus)

MarketBeat assegna a ISP un rating consensus di Moderate Buy al 2 maggio 2026, con un minimo a 12 mesi quotato OTC di 31,78 $ e un massimo a 12 mesi di 43,62 $. Il rating aggrega le view di più broker, con il titolo che registra una capitalizzazione di mercato di circa 118,59 miliardi di dollari alla data di rilevazione (MarketBeat, 2 maggio 2026).

MarketScreener (consensus multi-broker)

MarketScreener aggrega 21 target price di analisti per ISP al 13 maggio 2026, collocando il target medio a 12 mesi a 6,63 €, con una stima massima di 7,40 € e un minimo di 5 €, rispetto a una chiusura di 5,66 €. Il consensus medio si attesta su Buy, riflettendo un ampio accordo sul potenziale rialzo alla luce della guidance 2026 confermata dalla banca e dell'utile netto record del Q1 di 2,8 miliardi di euro (MarketScreener, 13 maggio 2026).

Investing.com (range consensus broker)

Investing.com riporta un target price medio a 12 mesi di 6,71 € da 21 analisti contribuenti, con una stima massima di 7,40 € e un minimo di 5 € al 13 maggio 2026; 16 analisti su 19 raccomandano un Buy. Il range riflette ipotesi differenti sulla sostenibilità del margine di interesse netto e sulla crescita dei ricavi da commissioni mentre evolve la politica sui tassi della BCE (Investing.com, 13 maggio 2026).

Yahoo Finance (consensus earnings preview)

Yahoo Finance ha rilevato, prima della pubblicazione del Q1 2026, che gli analisti avevano fissato una stima consensus dell'EPS di 0,10 $ per il trimestre, con la banca che ha infine riportato 0,09 $, mancando il target di circa il 10%. Il target price a 1 anno quotato OTC si attesta a 27,22 $ alla data di rilevazione. Il consensus post-risultati è rimasto ampiamente positivo, con la copertura sell-side che continua a riflettere l'utile netto record e la guidance riconfermata (Yahoo Finance, 7 maggio 2026).

Da notare: tra queste fonti, i target consensus convergono nel range medio di 6,63–6,71 €, con stime massime che raggiungono 7,40 €. Il rating dominante tra gli aggregatori è Buy, sostenuto dal momentum degli utili del Q1 2026, dalla guidance annuale confermata e dall'upgrade di Kepler Capital Markets a Strong Buy del 1° aprile 2026, mentre la stima minima di 5 € riflette residua incertezza macro.

Le previsioni e le stime di terze parti sono intrinsecamente incerte, poiché non possono tenere pienamente conto di sviluppi di mercato inattesi. I risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Prezzo azioni ISP: panoramica tecnica

Il prezzo delle azioni ISP quota a 5,73 € alle 12:32 UTC del 13 maggio 2026, posizionandosi sotto la media mobile semplice (SMA) a 20 giorni di 5,77 € ma sopra la SMA a 30 giorni di 5,67 €, secondo i dati TradingView. Le SMA a 50, 100 e 200 giorni formano un'area di riferimento vicina rispettivamente a 5,49 €, 5,69 € e 5,60 €, e il prezzo si mantiene sopra queste medie di lungo termine, indicando una struttura a medio termine complessivamente stabile. La Hull moving average (9) registra 5,80 €, leggermente sopra l'ultimo prezzo, mentre la volume weighted moving average (20) si attesta a 5,80 €.

Il momentum è neutrale-debole. L'indice di forza relativa a 14 giorni si attesta a 51,3, nel range medio e senza offrire alcuna inclinazione direzionale, secondo TradingView. L'average directional index (14) a 18,8 si colloca nella zona moderata, suggerendo l'assenza di un trend fermamente stabilito in entrambe le direzioni in questa fase.

Sul lato superiore, il pivot R1 classico a 6,07 € è il primo riferimento sopra i livelli attuali; una chiusura giornaliera sopra quel livello metterebbe in vista R2 a 6,36 €. Sul lato inferiore, il punto pivot classico a 5,64 € fornisce il supporto iniziale, con la SMA a 100 giorni vicino a 5,69 € anch'essa in prossimità. Un movimento sostenuto sotto l'area pivot porterebbe in considerazione S1 a 5,35 €, secondo i dati pivot di TradingView (TradingView, 13 maggio 2026).

Questa è un'analisi tecnica a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria o una raccomandazione ad acquistare o vendere alcuno strumento.

Storico prezzo azioni Intesa Sanpaolo (2024–2026)

Il prezzo delle azioni ISP ha aperto maggio 2024 intorno a 3,72 € e ha trascorso l'estate in una salita misurata, raggiungendo l'area di 3,88 € entro fine settembre 2024, mentre i titoli bancari europei beneficiavano di un contesto di utili resiliente e delle prime aspettative di tagli dei tassi da parte della BCE.

Il titolo ha superato i 4 € a ottobre 2024 e ha mantenuto quel livello fino a fine anno, chiudendo il 2024 a 3,87 €. L'anno successivo ha portato ulteriore momentum: ISP ha superato i 5 € a fine gennaio 2025, per poi toccare un massimo biennale di 6,17 € il 4 febbraio 2026 in un contesto di sentiment positivo del settore e dell'investor day della banca, che ha delineato il piano strategico 2026–2029 con target di crescita dell'utile netto di quasi il 25% entro il 2029.

È seguita una brusca inversione all'inizio di aprile 2025, quando l'ampia volatilità di mercato legata alle preoccupazioni sui dazi commerciali globali ha trascinato ISP a un minimo di seduta di 3,69 € il 7 aprile 2025 – il calo intraday più marcato nel dataset. Il titolo si è ripreso costantemente durante l'estate e l'autunno 2025, e a novembre 2025 era risalito sopra 5,99 €.

ISP ha chiuso a 5,74 € il 13 maggio 2026, in rialzo di circa il 48,3% negli ultimi 12 mesi, ma in calo di circa il 7,0% dall'inizio dell'anno.