Enel S.p.A. (ENEL) quota a €9,70 nelle prime contrattazioni europee alle 11:49 UTC del 6 maggio 2026, all'interno di un range intraday di €9,58–€9,75. I rendimenti passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Il titolo viene scambiato in vista dei risultati del Q1 2026 previsti per il 7 maggio 2026, mantenendo il focus sulla visibilità degli utili a breve termine (ad-hoc-news.de, 30 aprile 2026). Il piano strategico di investimenti di Enel da 53 miliardi di euro per il 2026–2028, che copre l'espansione della rete e le rinnovabili in Europa e negli Stati Uniti, continua a influenzare il sentiment di medio termine (Enel Investor Relations, 23 febbraio 2026). Il rifiuto da parte della Commissione Europea della proposta italiana di sospendere il Sistema di Scambio delle Emissioni dell'UE, riportato il 29 aprile 2026, aggiunge inoltre una dimensione politica più ampia per le utility italiane (ECCO Climate, 29 aprile 2026).

Outlook di terze parti su Enel: risultati Q1 vicini, target divergenti

Al 6 maggio 2026, le previsioni di terze parti sulle azioni Enel riflettono una gamma di prospettive modellate dal piano di investimenti strategici 2026–2028 della società, dalla visibilità degli utili del Q1 2026 a breve termine e dall'esposizione agli sviluppi normativi nei mercati dell'energia europei e latinoamericani.

Deutsche Bank (Neutral confermato)

L'analista di Deutsche Bank James Brand conferma un rating Neutral su Enel con un target di prezzo a 12 mesi di €10. Brand cita il rischio di esecuzione all'interno del programma di spesa in conto capitale 2026–2028 come il principale vincolo a una posizione più costruttiva, con il target che si colloca circa il 3,1% sopra l'ultimo prezzo del 6 maggio 2026 di €9,70 (MarketScreener, 14 aprile 2026).

MarketScreener (consensus di 23 analisti)

MarketScreener aggrega 23 analisti che coprono ENEL e riporta un target di prezzo medio a 12 mesi di €10,19, all'interno di un range di €8–€12, insieme a un rating di consensus medio Outperform. La dispersione tra le stime riflette ipotesi diverse sul rischio normativo nei mercati dell'energia italiani e latinoamericani, sulla consegna degli utili durante il periodo del piano 2026–2028 e sull'impatto dell'esposizione alle concessioni brasiliane di circa 4 miliardi di dollari segnalata dai revisori, riportata da Reuters il 16 aprile 2026 (MarketScreener, 21 aprile 2026).

Simply Wall St (aggiornamento target analisti)

Simply Wall St osserva che il target di prezzo di consensus aggiornato degli analisti su Enel si attesta a circa €10,17, con la cifra rivista circa il 2,4% sopra l'ultima chiusura di Enel, poiché gli analisti hanno rivisto le ipotesi di crescita dei ricavi e dei margini di profitto dopo i recenti aggiornamenti dei broker. La deriva marginale al rialzo indica un re-rating incrementale piuttosto che un ciclo di upgrade su base ampia, con la cifra rivista che si colloca circa il 4,8% sopra l'ultimo prezzo del 6 maggio 2026 di €9,70 (Simply Wall St, 3 maggio 2026).

Investing.com (consensus di 22 analisti)

Investing.com aggrega 22 analisti e riporta un target di prezzo medio a 12 mesi di €10,17 per Enel, con una stima alta di €12 e una bassa di €8, con 10 analisti che raccomandano un Buy, come rilevato a fine aprile 2026. Il consensus si colloca circa il 4,8% sopra l'ultimo prezzo del 6 maggio 2026 di €9,70, con il target elevato di Goldman Sachs che amplia lo spread rispetto alle stime individuali più caute di RBC (€8, Underperform) e Morningstar (€8,10, Neutral) (Investing.com, 29 aprile 2026).

Sintesi: tra queste previsioni sulle azioni ENEL, i target di prezzo a 12 mesi si concentrano in un range medio di €10,17–€10,19, con un minimo di €8 e un massimo di €12. Le note costruttive si concentrano comunemente sull'esecuzione del piano strategico e sulla resilienza degli utili del Q1, mentre le visioni più caute enfatizzano il rischio normativo latinoamericano e le preoccupazioni sull'esecuzione del bilancio.

Le previsioni e i forecast di terze parti sono intrinsecamente incerti, poiché non possono tenere pienamente conto di sviluppi di mercato imprevisti. I rendimenti passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Utili Enel S.p.A.: pubblicazione Q1 2026

Enel S.p.A. è prevista pubblicare i suoi risultati del Q1 2026 il 7 maggio 2026, con una presentazione dei risultati che seguirà lo stesso giorno, secondo il calendario finanziario della società (MarketScreener, consultato il 6 maggio 2026).

La pubblicazione sarà il primo aggiornamento trimestrale da quando Enel ha riportato le sue cifre preliminari per l'intero anno 2025 a febbraio 2026, che mostravano un EBITDA ordinario di €22,9 miliardi rispetto a €22,4 miliardi nel 2024, e ricavi sostanzialmente in linea con le guidance (Reuters, 5 febbraio 2026).

Prezzo azioni ENEL: panoramica tecnica

Il prezzo delle azioni ENEL quota a €9,70 alle 11:49 UTC del 6 maggio 2026, posizionandosi appena sotto il suo pivot classico a €9,84 e sostanzialmente in linea con il cluster delle medie mobili a breve termine, secondo i dati di TradingView. Le medie mobili semplici (SMA) a 20/50/100/200 giorni si attestano rispettivamente a circa €9,79 / €9,66 / €9,38 / €8,82, con le SMA a 10 e 20 giorni entrambe intorno a €9,79, leggermente sopra l'ultimo prezzo. Le medie di più lungo periodo si trovano sotto i livelli attuali, suggerendo che il prezzo rimane ampiamente supportato dalla struttura MA di medio termine.

L'indice di forza relativa (RSI) a 14 giorni legge 49,1, in territorio neutrale, non offrendo alcun segnale direzionale chiaro. L'indice direzionale medio (ADX) a 11,1 è sotto la soglia di 15, indicando un ambiente debole e non in trend, secondo TradingView.

Al rialzo, il pivot classico R1 a €10,17 è il primo riferimento sopra il prezzo attuale; una chiusura giornaliera sopra quel livello potrebbe portare in vista R2 a €10,42. In caso di ribassi, il punto pivot classico a €9,84 segna un riferimento iniziale, con S1 a €9,59 come livello intermedio e la SMA a 100 giorni vicino a €9,38 che forma uno scaffale MA più profondo se il prezzo scende sotto i livelli più vicini (TradingView, 6 maggio 2026).

Questa analisi tecnica è a solo scopo informativo e non costituisce consulenza finanziaria o una raccomandazione ad acquistare o vendere alcuno strumento.

Storico prezzo azioni Enel (2024–2026)

Il prezzo delle azioni ENEL ha aperto maggio 2024 intorno a €6,40 e ha trascorso gran parte della metà del 2024 consolidando in un range ristretto di €6,50–€6,90. Il titolo si è poi mosso gradualmente al rialzo durante l'estate prima di toccare un massimo locale vicino a €7,35 a fine ottobre 2024, mentre il sentiment sulle utility europee si rafforzava.

Il titolo si è indebolito verso fine anno, chiudendo il 2024 a €6,90, poi ha aperto il 2025 intorno a €7,03 e ha sostanzialmente scambiato lateralmente durante il primo trimestre. Un sell-off più marcato si è verificato da fine marzo ad aprile 2025, con ENEL scivolato a un minimo a breve termine di €6,82 il 9 aprile 2025, coincidendo con una maggiore incertezza commerciale globale e volatilità più ampia del mercato azionario. Il recupero è stato graduale attraverso maggio e giugno 2025, prima che il titolo consolidasse nuovamente nel range €7,70–€8,20 durante luglio e agosto.

Una nuova spinta al rialzo ha guadagnato trazione da fine gennaio 2026, supportata in parte dalla presentazione da parte di Enel del suo piano strategico 2026–2028 da 53 miliardi di euro a febbraio 2026, che ha portato il titolo a un massimo di due anni di €10,33 il 27 febbraio 2026. Un pullback è seguito durante marzo e inizio aprile, prima di una parziale stabilizzazione intorno a €9,70–€9,94 a fine aprile e inizio maggio.

ENEL ha chiuso a €9,70 il 6 maggio 2026, in rialzo di circa il 51,6% nel periodo di due anni dal 7 maggio 2024, e in rialzo di circa il 9,3% dall'inizio dell'anno rispetto all'apertura del 2 gennaio 2026 di €8,91.