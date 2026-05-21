Azioni Nexi S.p.A.: utili e guidance Q1 2026

Nexi S.p.A. (NEXI) viene scambiata a 3,47 € nel pomeriggio europeo alle 13:50 UTC del 18 maggio 2026, all'interno di un range intraday di 3,40-3,80 €. I rendimenti passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Diversi fattori hanno plasmato il sentiment intorno al titolo nelle ultime settimane. I risultati Q1 2026 di Nexi, pubblicati il 7 maggio, hanno mostrato ricavi per 821,4 milioni di euro, in crescita dell'1,0% su base annua, con una crescita sottostante del 5%; l'EBITDA ha raggiunto 396,5 milioni di euro, in aumento del 2,6%, leggermente sopra il consenso, mentre la guidance per l'intero anno è stata riconfermata (Nexi Group IR, 7 maggio 2026). Reuters ha riportato il 28 aprile che la società di private equity CVC Capital era nelle prime fasi di esplorazione di una potenziale offerta da 9 miliardi di euro per portare Nexi al privato, anche se fonti hanno affermato che la proposta rimaneva preliminare (Reuters, 28 aprile 2026). CVC aveva anche indicato che non avrebbe proceduto senza il sostegno del governo italiano, mentre CDP, il prestatore statale italiano, sarebbe stato contrario alla vendita della propria partecipazione (Reuters, 29 aprile 2026). Una pressione più ampia sulle azioni fintech europee, legata alle rinegoziazioni contrattuali in corso e ai venti contrari nelle operazioni M&A del portafoglio merchant che Nexi ha segnalato come probabilmente persistenti per tutto il 2026, continua a pesare sullo scenario settoriale (Reuters, 5 marzo 2026).

Outlook Nexi: risultati Q1, interesse CVC e target dei broker

Al 18 maggio 2026, le previsioni di terze parti sulle azioni Nexi S.p.A. sono plasmate principalmente dai risultati Q1 2026 del gruppo, dalla guidance riconfermata per l'intero anno e dall'approccio M&A preliminare di CVC Capital. I seguenti target riassumono le stime distinte di broker e consenso di terze parti catturate in quel periodo.

Intermonte (neutral, target ridotto)

Intermonte ha confermato un rating neutral su Nexi l'8 maggio 2026, fissando un target price di 3,60 €, ridotto dal livello precedente, dopo i risultati Q1 2026. Il broker ha notato che la generazione di cassa in eccesso prevista di circa 750 milioni di euro nel 2026 implica un rendimento del free cash flow del 18% al suo prezzo target, segnalando al contempo che la crescita dei ricavi per l'intero anno è guidata in linea con l'esercizio 2025 e l'EBITDA dovrebbe rimanere sostanzialmente piatto su base annua (Websim/Intermonte, 8 maggio 2026).

Intesa Sanpaolo (upgrade a buy)

Intesa Sanpaolo ha alzato il rating su Nexi a buy da neutral l'11 maggio 2026, mantenendo invariato il target price a 4 €. L'upgrade è seguito all'EBITDA Q1 2026 di Nexi di 396,5 milioni di euro, risultato superiore al consenso compilato dalla società di circa 380 milioni di euro. Il broker ha citato il risultato come prova di un miglioramento dell'esecuzione rispetto al piano triennale del gruppo (MarketScreener, 11 maggio 2026).

MarketScreener (snapshot consenso broker)

La pagina di consenso di MarketScreener per Nexi, aggiornata l'11 maggio 2026, aggrega 18 rating di analisti e colloca il target price medio a 12 mesi a 3,71 €, con una stima massima di 6 € e una minima di 3,50 €, rispetto a una chiusura precedente di 4,11 €. La raccomandazione media è citata come Hold, riflettendo una posizione ampiamente cauta in mezzo all'incertezza sul ritmo di recupero dei margini e sull'esito dell'approccio preliminare di CVC (MarketScreener, 11 maggio 2026).

Investing.com (sondaggio analisti)

La pagina di consenso di Investing.com per Nexi, al 15 maggio 2026, aggrega le proiezioni di 17 analisti e colloca il target price medio a 12 mesi a 3,81 €, spaziando da un minimo di 2,63 € a un massimo di 6 €. Il rating di consenso complessivo è Buy, basato su 12 raccomandazioni buy, quattro hold e due sell. L'ampiezza delle stime riflette ipotesi divergenti dei broker sul fatto che i venti contrari strutturali di Nexi nelle rinegoziazioni contrattuali merchant si attenueranno entro il periodo di guidance (Investing.com, 15 maggio 2026).

Reuters (quotazione azionaria e copertura)

La pagina dati azionari di Reuters per Nexi riportava un ultimo prezzo ritardato di 3,70 € al 15 maggio 2026, riflettendo la posizione del titolo all'interno del range 3,60-3,80 € prevalso nelle settimane successive al rilascio dei risultati Q1. I precedenti report di Reuters di fine aprile hanno notato che l'approccio preliminare di CVC era complicato dal fatto che CDP, il prestatore statale italiano, segnalava che non avrebbe venduto la propria partecipazione, un fattore che i broker hanno citato come riduzione della probabilità che si materializzi un'offerta formale (Reuters, 15 maggio 2026).

Riepilogo: tra queste fonti, le previsioni sulle azioni NEXI vanno da 3,60 €, da Intermonte, a 4 €, da Intesa Sanpaolo. Gli aggregatori di consenso collocano la media ponderata nell'area 3,71-3,81 €. I risultati Q1 sopra il consenso e la guidance riconfermata hanno fornito supporto nel breve termine, mentre il rischio di esecuzione dei margini e l'incertezza M&A irrisolta rimangono temi comuni nelle valutazioni più caute.

Le previsioni e le stime di terze parti sono intrinsecamente incerte, poiché non possono tenere pienamente conto di sviluppi di mercato imprevisti. I rendimenti passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Utili Nexi: risultati Q1 2026 e calendario prossimi eventi

Nexi S.p.A. ha pubblicato i risultati finanziari Q1 2026 il 7 maggio 2026, con cifre leggermente superiori alle aspettative degli analisti. I ricavi netti del gruppo hanno raggiunto 821,4 milioni di euro per il trimestre, rappresentando una crescita dichiarata dell'1,0% e una crescita sottostante di circa il 5% su base annua. L'EBITDA è arrivato a 396,5 milioni di euro, in aumento del 2,6% su base annua e sopra il consenso degli analisti compilato dalla società di circa 380 milioni di euro. Il margine EBITDA si è espanso al 48,3% (Nexi Group IR, 7 maggio 2026).

Nexi ha riconfermato la guidance per l'intero anno 2026 insieme alla pubblicazione Q1, mantenendo le previsioni di ricavi netti in crescita sostanzialmente in linea con l'esercizio 2025, EBITDA sostanzialmente piatto su base annua e generazione di cassa in eccesso di circa 750 milioni di euro dopo investimenti strategici. È stato confermato un dividendo di 0,30 € per azione, rappresentante un aumento del 20% su base annua, per il pagamento il 20 maggio 2026. Il gruppo ha anche depositato i verbali della riunione degli azionisti del 13 maggio 2026, confermando le delibere adottate nell'assemblea generale annuale (Nexi Group IR, 13 maggio 2026).

Guardando al futuro, il prossimo evento di rendicontazione finanziaria programmato di Nexi è la presentazione dei risultati semestrali H1 2026, prevista per fine luglio 2026 in linea con il calendario standard di reporting del gruppo. Nessuna data ufficiale era stata confermata al 18 maggio 2026. Investitori e analisti monitoreranno i progressi rispetto agli obiettivi di guidance per l'intero anno, in particolare la crescita dei ricavi sottostanti e la traiettoria dei margini, nel contesto dell'approccio preliminare di CVC Capital riportato a fine aprile (Reuters, 28 aprile 2026).

Prezzo azioni NEXI: panoramica tecnica

Il prezzo delle azioni NEXI viene scambiato a 3,47 € alle 13:50 UTC del 18 maggio 2026, sotto la struttura delle medie mobili e ben al di sotto sia della SMA a 200 giorni a 4,11 € che della EMA a 200 giorni a 4,01 €, che insieme potrebbero indicare la formazione di un'area di resistenza superiore significativa. Le SMA a 20/50/100/200 giorni sono disposte a 3,92 / 3,44 / 3,54 / 4,11 € – una sequenza tecnicamente più debole che lascia il prezzo compresso sotto la maggior parte di questi livelli e rimane coerente con un trend ribassista più ampio sul grafico giornaliero.

Anche le letture del momentum potrebbero indicare un quadro di breve termine contenuto. L'RSI a 14 giorni a 36,3 si trova nella zona neutrale inferiore, non ancora a estremi di ipervenduto, mentre l'ADX a 31,3 indica un ambiente di trend consolidato piuttosto che laterale. Insieme, queste letture possono essere associate a movimenti direzionali sostenuti piuttosto che a rimbalzi di ritorno alla media.

Al rialzo, il pivot point classico a 3,80 € è il primo riferimento sopra i livelli attuali. Una chiusura giornaliera lì rimetterebbe in vista il livello R1 a 4,41 €. Al ribasso, S1 a 3,44 € è il supporto classico più vicino, con S2 a 2,83 € il prossimo riferimento qualora quel livello dovesse rompersi (TradingView, 18 maggio 2026).

Questa è un'analisi tecnica a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria o raccomandazione di acquisto o vendita di alcuno strumento.

Storico prezzo azioni Nexi S.p.A. (2024–2026)

Il prezzo delle azioni NEXI ha aperto maggio 2024 sopra 6,30 € e si è mantenuto sostanzialmente nel range 5,70-6,40 € per gran parte di quell'estate. Il declino ha accelerato in autunno, con il titolo scivolato da circa 6,20 € a fine settembre 2024 a circa 5,50 € entro novembre, prima di recuperare brevemente verso 5,90-6 € a dicembre 2024 e chiudere l'anno intorno a 5,36 €.

Il 2025 ha portato oscillazioni più marcate. Nexi ha aperto gennaio vicino a 5,40 € ma è scesa nel primo trimestre nel range 4,60-5,10 €. Una modesta ripresa di metà anno ha riportato il titolo sopra 5,20-5,60 € durante l'estate. Ha toccato un massimo di chiusura biennale di 5,57 € il 4 novembre 2025, per poi invertire. All'inizio di marzo 2026, l'aggiornamento strategico di Nexi e le previsioni di utili riviste hanno provocato un calo in singola sessione da 3,38 € a una chiusura di 2,88 € il 5 marzo, in mezzo a forti vendite nel settore dei pagamenti.

Il titolo si è ricostruito da quel minimo, recuperando attraverso 3,20-4,20 € tra aprile e inizio maggio 2026, e superando brevemente 4,28 € l'11 maggio dopo che i risultati Q1 sono risultati sopra il consenso. Da allora si è ritirato, con NEXI che ha chiuso a 3,47 € il 18 maggio 2026, circa il 35,2% in meno su base annua.