Azioni Saipem: contratto Longtail, risultati Q1 2026

Azioni Saipem: contratto Longtail, risultati Q1 2026Saipem è una società italiana di servizi energetici. Nel Q1 2026 ha riportato €434m di EBITDA rettificato e ricevuto una notifica da $150m per il progetto Longtail di ExxonMobil Guyana. I rendimenti passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.
Saipem S.p.A. (SPM) quota a €4,58 nelle prime contrattazioni europee alle 10:16 UTC del 13 maggio 2026, con un range intraday di €4,43–€4,59. I rendimenti passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.
Il sentiment sul titolo è stato sostenuto dalle recenti acquisizioni di contratti e dai solidi risultati trimestrali. Saipem ha riportato un EBITDA rettificato Q1 2026 di €434m, in crescita del 24% anno su anno su ricavi stabili di €3,5 miliardi, confermando la guidance annuale di circa €15,5 miliardi di ricavi e €1,9 miliardi di EBITDA rettificato (Saipem, 21 aprile 2026). La società ha inoltre ricevuto una Limited Notice to Proceed da $150m da ExxonMobil Guyana il 21 aprile 2026 per il progetto offshore EPCI Longtail, con il contratto completo potenzialmente valutato tra $750m e $1,5 miliardi (Saipem, 21 aprile 2026). Separatamente, l'Assemblea Generale degli Azionisti di Saipem si è tenuta il 12 maggio 2026, la sessione immediatamente precedente alle odierne contrattazioni (Saipem, 12 maggio 2026).
L'accordo Longtail e i risultati Q1 delineano le prospettive di terze parti su Saipem
Al 13 maggio 2026, le previsioni di terze parti sulle azioni Saipem sono cambiate dopo i risultati Q1 2026 del 21 aprile 2026, con diversi broker che hanno alzato i target di prezzo sulla scia dello slancio contrattuale e dei margini superiori alle aspettative.
RBC Capital (sector perform, target alzato)
L'analista di RBC Capital Victoria McCulloch ha alzato il suo target di prezzo a 12 mesi su Saipem a €5, da €4,40, mantenendo un rating Sector Perform. La revisione è seguita ai risultati Q1 2026, con McCulloch che ha citato una migliore visibilità degli utili e un'acquisizione ordini sostenuta come base per il target più alto (TipRanks, 27 aprile 2026).
Citi (buy, target nettamente alzato)
L'analista di Citi Kate O'Sullivan ha alzato il suo target di prezzo a 12 mesi su Saipem a €5,10, da €3,30, mantenendo un rating Buy. L'aumento del 55% riflette la rivalutazione di Citi sulla traiettoria dei margini e sulla qualità del backlog dopo i risultati Q1 2026 superiori alle attese, con la cifra aggiornata tra i target più alti di singoli analisti nell'attuale periodo di copertura (TipRanks, 24 aprile 2026).
Jefferies (buy, target alto)
L'analista di Jefferies Mark Wilson ha mantenuto un rating Buy su Saipem e fissato un target di prezzo a 12 mesi di €6, il più alto nell'universo di broker tracciati per questo periodo. La nota di Wilson ha citato la fiducia nell'espansione del backlog offshore dell'azienda e nell'assegnazione di contratti a lungo ciclo come supporto alla valutazione premium (The Globe and Mail, 24 aprile 2026).
Morgan Stanley (overweight, target alzato)
Morgan Stanley ha alzato il suo target di prezzo a 12 mesi su Saipem a €4,90, da €3,80, mantenendo un rating Overweight, nell'ambito di una più ampia revisione al rialzo del 20% dei target di prezzo sui servizi energetici europei. La banca ha citato il continuo slancio degli ordini e una migliore visibilità dei margini nel settore come motivazione per il target più alto (TipRanks, 11 maggio 2026).
Simply Wall St (aggiornamento consensus)
Simply Wall St, attingendo ai dati di S&P Global Market Intelligence, ha riportato che il target di prezzo medio degli analisti a 12 mesi per Saipem è salito del 13% a €4,53, da €4,03, al 10 maggio 2026. La cifra rappresenta la media di 17 analisti e si collocava al 7,3% sopra il prezzo di chiusura allora prevalente. La piattaforma ha notato che la revisione del consensus è seguita agli aggiornamenti dei target post-risultati di molteplici istituzioni di copertura (Simply Wall St, 10 maggio 2026).
Le previsioni e le stime di terze parti sono intrinsecamente incerte, poiché non possono tenere pienamente conto di sviluppi di mercato inattesi. I rendimenti passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.
Prezzo azioni SPM: panoramica tecnica
Il prezzo delle azioni SPM quota a €4,58 alle 10:16 UTC del 13 maggio 2026, mantenendosi sopra la sua struttura di medie mobili a breve e medio termine. Le medie mobili semplici giornaliere a 20/50/100/200 giorni si collocano approssimativamente a €4,35 / €3,92 / €3,42 / €2,89, con un allineamento 20-sopra-50 intatto sia nelle famiglie di medie mobili semplici che esponenziali. La media mobile Hull (9) a €4,41 e la media mobile ponderata per volume (20) a €4,31 si aggiungono al cluster di supporto a breve termine sotto il prezzo attuale.
Gli indicatori di momentum tracciati da TradingView rimangono generalmente costruttivi. L'indice di forza relativa a 14 giorni legge 63,6, collocandolo nella zona neutrale superiore, mentre l'indice direzionale medio (14) a 28,9 può essere interpretato come un trend direzionale. Il livello MACD (12, 26) a 0,17 è attualmente in territorio positivo, in linea con l'attuale bias al rialzo mostrato dal set di indicatori.
Al rialzo, il pivot classico R1 a €4,99 è il riferimento più vicino sopra l'ultimo prezzo. Una chiusura giornaliera sopra quel livello potrebbe mettere in vista il livello R2 a €5,38. Al ribasso, il punto pivot classico a €4,41 offre un supporto iniziale, con la SMA a 50 giorni a €3,92 e S1 a €4,02 che segnano i successivi livelli di riferimento notevoli se il pivot cede (TradingView, 13 maggio 2026).
Questa è un'analisi tecnica a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria o una raccomandazione ad acquistare o vendere alcuno strumento.
Storico prezzi azioni Saipem (2024–2026)
Il prezzo delle azioni SPM ha aperto maggio 2024 intorno a €2,20 e ha trascorso gran parte della metà del 2024 scambiando in una stretta banda €2,10–€2,45. Questo ha segnato un periodo di consolidamento mentre le società di servizi petroliferi navigavano segnali misti sulla domanda energetica e spese in conto capitale caute nel settore.
Un trend ribassista più chiaro è emerso dalla fine di luglio 2024, con il titolo scivolato da circa €2,43 il 23 luglio a un minimo di chiusura di €1,80 il 10 settembre 2024, coincidendo con un sentiment risk-off più ampio e prezzi del petrolio greggio più deboli. SPM ha poi recuperato gradualmente durante l'autunno, chiudendo l'anno a €2,51 il 30 dicembre 2024 – in crescita di circa il 14% da quei minimi di settembre.
Il 2025 è iniziato con il titolo vicino a €2,72 all'inizio di gennaio prima di scendere gradualmente durante la primavera. Il movimento più brusco è arrivato ad aprile 2025, quando SPM è sceso da circa €2,15 il 2 aprile a un minimo di chiusura biennale di €1,62 il 9 aprile, un periodo che è coinciso con l'escalation degli annunci tariffari statunitensi che hanno turbato i mercati globali. Un recupero ha preso piede dalla fine di aprile, e SPM ha chiuso il 2025 a €2,42.
Il trend rialzista del 2026 è stato il tratto più decisivo nella finestra biennale. SPM è salito da €2,50 all'inizio di gennaio a €4,80 all'inizio di aprile, sostenuto da forti assegnazioni di contratti e solidi risultati trimestrali. SPM ha chiuso a €4,60 il 13 maggio 2026, circa l'84% in più anno su anno e l'83% in più da inizio anno.
I rendimenti passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.
I rendimenti passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri. I prezzi delle azioni sono indicativi e possono differire dai prezzi di mercato in tempo reale.
Utili SPM: risultati Q1 2026
Saipem ha riportato i suoi risultati Q1 2026 il 21 aprile 2026, registrando ricavi di circa €3,5 miliardi e un EBITDA rettificato di €434m, un aumento del 24% anno su anno, mentre l'utile netto è risultato superiore alle aspettative degli analisti (Saipem, 21 aprile 2026). La società ha confermato la sua guidance per l'intero anno 2026, puntando a ricavi di circa €15,5 miliardi e un EBITDA rettificato di circa €1,9 miliardi, con il management che ha citato un backlog forte e in crescita come base per mantenere tali obiettivi (Investing.com, 22 aprile 2026).
I risultati sono stati accompagnati dall'annuncio di una Limited Notice to Proceed da $150m da ExxonMobil Guyana per il progetto offshore EPCI Longtail, con il contratto completo potenzialmente valutato tra $750m e $1,5 miliardi (Offshore Technology, 22 aprile 2026). Il prossimo aggiornamento finanziario programmato di Saipem sono i risultati semestrali H1 2026, previsti per fine luglio 2026, secondo il calendario eventi corporate pubblicato dalla società (Saipem, 13 maggio 2026).
I rendimenti passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.
Saipem (SPM): view degli analisti di Capital.com
La performance di prezzo di Saipem nell'ultimo anno riflette un pronunciato re-rating, con il titolo salito da circa €1,62 all'inizio di aprile 2025 a quotare sopra €4,58 a maggio 2026. Il movimento è stato sostenuto da una serie continua di acquisizioni di contratti offshore, miglioramento nella consegna dei margini e rinnovato interesse degli investitori nei nomi dei servizi energetici. I risultati Q1 2026, che hanno mostrato un EBITDA rettificato in crescita del 24% anno su anno insieme alla conferma della guidance annuale di circa €1,9 miliardi, hanno aggiunto ulteriore peso alla lettura più costruttiva.
Detto questo, la portata del rally significa che il titolo ora quota a un premio significativo rispetto alle norme di valutazione storiche, con un rapporto P/E forward che si colloca ben sopra la media del settore dei servizi energetici più ampio. Qualsiasi mancato raggiungimento degli utili, ritardo contrattuale o indebolimento delle spese in conto capitale nel settore oil & gas potrebbe pesare sul sentiment.
La proposta combinazione con Subsea 7 rimane un potenziale catalizzatore che alcuni analisti vedono come trasformativo per scala e margine, mentre altri segnalano il rischio di integrazione e le preoccupazioni sulla diluizione come venti contrari credibili. Anche le condizioni macro tagliano in entrambe le direzioni: un continuo indebolimento del dollaro USA e budget di attività offshore elevati tra le compagnie petrolifere nazionali potrebbero supportare il flusso di ordini, mentre un calo dei prezzi del greggio guidato dalla domanda o una più ampia mossa risk-off potrebbero smorzare le prospettive del settore.
Il sentiment dei clienti di Capital.com sui CFD Saipem
Al 13 maggio 2026, il posizionamento dei clienti di Capital.com nei CFD Saipem mostra il 90,9% di acquirenti rispetto al 9,1% di venditori, mettendo gli acquirenti avanti di 81,8 punti percentuali. Questo indica un'istantanea di posizionamento fortemente orientata al long tra i clienti di Capital.com al momento della rilevazione, sebbene le view degli analisti differiscano e possano cambiare con nuovi dati o condizioni di mercato.
Riepilogo – Saipem 2026
- SPM quota a €4,58 alle 10:16 UTC del 13 maggio 2026, in crescita di circa l'83% da inizio anno e dell'84% anno su anno, dopo il recupero da un minimo biennale di €1,62 ad aprile 2025.
- I principali driver di prezzo includono il backlog di contratti offshore di Saipem, la proposta fusione con Subsea 7, le tendenze delle spese in conto capitale nel settore oil & gas e il sentiment più ampio del settore dei servizi energetici. Le condizioni macro e la direzione dei prezzi del greggio tagliano in entrambe le direzioni.
- I risultati Q1 2026 hanno mostrato un EBITDA rettificato in crescita del 24% anno su anno. Saipem ha inoltre ricevuto una Limited Notice to Proceed da $150m da ExxonMobil Guyana e ha tenuto la sua Assemblea Generale Annuale il 12 maggio 2026.
I rendimenti passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.
FAQ
Chi possiede più azioni Saipem?
La base azionaria di Saipem include un mix di investitori strategici e istituzionali. I maggiori azionisti hanno storicamente incluso Eni e CDP Equity, riflettendo i legami di lunga data di Saipem con i settori energetico e infrastrutturale italiani. Le azioni quotate in borsa sono anche detenute da investitori istituzionali e retail. La proprietà può cambiare nel tempo, quindi i trader dovrebbero verificare le ultime comunicazioni sugli azionisti e i documenti regolamentari di Saipem per la ripartizione più aggiornata.
Qual è la previsione del prezzo delle azioni Saipem a cinque anni?
Le previsioni SPM a cinque anni sono incerte e dovrebbero essere trattate come stime di terze parti piuttosto che previsioni affidabili. I target degli analisti nell'articolo si concentrano principalmente su view a 12 mesi, con recenti target di broker che variano da €4,90 a €6 e una media consensus più ampia di €4,53. Su un orizzonte più lungo, il prezzo delle azioni Saipem può dipendere dall'esecuzione dei contratti, dai margini, dalla spesa energetica offshore, dalla proposta combinazione con Subsea 7 e da condizioni di mercato più ampie.
Saipem è un buon titolo da acquistare?
Se Saipem sia un buon titolo da acquistare dipende dagli obiettivi individuali, dalla tolleranza al rischio, dall'orizzonte temporale e dalla view sul settore dei servizi energetici. La società ha riportato un EBITDA rettificato più forte, confermato la guidance 2026 e continuato a vincere contratti offshore. Tuttavia, il prezzo delle azioni è già salito bruscamente, e i rischi includono ritardi contrattuali, mancato raggiungimento degli utili, preoccupazioni sull'integrazione e cambiamenti nelle spese in conto capitale nel settore oil & gas. Questo articolo non fornisce consulenza sugli investimenti.
Il titolo Saipem potrebbe salire o scendere?
Il titolo Saipem potrebbe muoversi in entrambe le direzioni. I driver positivi possono includere ulteriori assegnazioni di contratti, margini più forti, esecuzione riuscita della proposta combinazione con Subsea 7 e spesa offshore favorevole. I rischi al ribasso includono prezzi del greggio più deboli, domanda di settore inferiore, ritardi nei progetti, pressione sui costi o una più ampia mossa risk-off nei mercati azionari. Gli indicatori tecnici possono mostrare il momentum attuale, ma non garantiscono la direzione futura dei prezzi. I rendimenti passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.
Dovrei investire nelle azioni Saipem?
Solo tu puoi decidere se le azioni Saipem si adattano al tuo portafoglio, in base alla tua situazione finanziaria, agli obiettivi e all'appetito per il rischio. L'articolo evidenzia il recente slancio degli utili, le acquisizioni di contratti e gli upgrade degli analisti, ma nota anche i rischi di valutazione, esecuzione, macroeconomici e di settore. Prima di prendere qualsiasi decisione, considera di fare la tua ricerca, rivedere i documenti aziendali e cercare consulenza professionale indipendente dove appropriato. Questo contenuto è solo a scopo informativo e non è consulenza finanziaria.
Posso negoziare CFD Saipem su Capital.com?
Sì, puoi negoziare CFD Saipem su Capital.com. Il trading di CFD su azioni ti permette di speculare sui movimenti di prezzo senza possedere l'asset sottostante e di assumere posizioni long o short. Tuttavia, i contratti per differenza (CFD) sono negoziati a margine, e la leva amplifica sia i profitti che le perdite. Dovresti assicurarti di comprendere come funziona il trading di CFD, valutare la tua tolleranza al rischio e riconoscere che le perdite possono verificarsi rapidamente.