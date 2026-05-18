Azioni Saipem: contratto Longtail, risultati Q1 2026

Saipem S.p.A. (SPM) quota a €4,58 nelle prime contrattazioni europee alle 10:16 UTC del 13 maggio 2026, con un range intraday di €4,43–€4,59. I rendimenti passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Il sentiment sul titolo è stato sostenuto dalle recenti acquisizioni di contratti e dai solidi risultati trimestrali. Saipem ha riportato un EBITDA rettificato Q1 2026 di €434m, in crescita del 24% anno su anno su ricavi stabili di €3,5 miliardi, confermando la guidance annuale di circa €15,5 miliardi di ricavi e €1,9 miliardi di EBITDA rettificato (Saipem, 21 aprile 2026). La società ha inoltre ricevuto una Limited Notice to Proceed da $150m da ExxonMobil Guyana il 21 aprile 2026 per il progetto offshore EPCI Longtail, con il contratto completo potenzialmente valutato tra $750m e $1,5 miliardi (Saipem, 21 aprile 2026). Separatamente, l'Assemblea Generale degli Azionisti di Saipem si è tenuta il 12 maggio 2026, la sessione immediatamente precedente alle odierne contrattazioni (Saipem, 12 maggio 2026).

L'accordo Longtail e i risultati Q1 delineano le prospettive di terze parti su Saipem

Al 13 maggio 2026, le previsioni di terze parti sulle azioni Saipem sono cambiate dopo i risultati Q1 2026 del 21 aprile 2026, con diversi broker che hanno alzato i target di prezzo sulla scia dello slancio contrattuale e dei margini superiori alle aspettative.

RBC Capital (sector perform, target alzato)

L'analista di RBC Capital Victoria McCulloch ha alzato il suo target di prezzo a 12 mesi su Saipem a €5, da €4,40, mantenendo un rating Sector Perform. La revisione è seguita ai risultati Q1 2026, con McCulloch che ha citato una migliore visibilità degli utili e un'acquisizione ordini sostenuta come base per il target più alto (TipRanks, 27 aprile 2026).

Citi (buy, target nettamente alzato)

L'analista di Citi Kate O'Sullivan ha alzato il suo target di prezzo a 12 mesi su Saipem a €5,10, da €3,30, mantenendo un rating Buy. L'aumento del 55% riflette la rivalutazione di Citi sulla traiettoria dei margini e sulla qualità del backlog dopo i risultati Q1 2026 superiori alle attese, con la cifra aggiornata tra i target più alti di singoli analisti nell'attuale periodo di copertura (TipRanks, 24 aprile 2026).

Jefferies (buy, target alto)

L'analista di Jefferies Mark Wilson ha mantenuto un rating Buy su Saipem e fissato un target di prezzo a 12 mesi di €6, il più alto nell'universo di broker tracciati per questo periodo. La nota di Wilson ha citato la fiducia nell'espansione del backlog offshore dell'azienda e nell'assegnazione di contratti a lungo ciclo come supporto alla valutazione premium (The Globe and Mail, 24 aprile 2026).

Morgan Stanley (overweight, target alzato)

Morgan Stanley ha alzato il suo target di prezzo a 12 mesi su Saipem a €4,90, da €3,80, mantenendo un rating Overweight, nell'ambito di una più ampia revisione al rialzo del 20% dei target di prezzo sui servizi energetici europei. La banca ha citato il continuo slancio degli ordini e una migliore visibilità dei margini nel settore come motivazione per il target più alto (TipRanks, 11 maggio 2026).

Simply Wall St (aggiornamento consensus)

Simply Wall St, attingendo ai dati di S&P Global Market Intelligence, ha riportato che il target di prezzo medio degli analisti a 12 mesi per Saipem è salito del 13% a €4,53, da €4,03, al 10 maggio 2026. La cifra rappresenta la media di 17 analisti e si collocava al 7,3% sopra il prezzo di chiusura allora prevalente. La piattaforma ha notato che la revisione del consensus è seguita agli aggiornamenti dei target post-risultati di molteplici istituzioni di copertura (Simply Wall St, 10 maggio 2026).

Da ricordare: tra queste fonti, i target individuali dei broker variano da €4,90 a €6, con Citi a €5,10 e RBC a €5. La media consensus di 17 analisti di €4,53 si colloca sotto la maggior parte dei target citati, riflettendo una coda di stime più caute. Tra i nomi ad alta convinzione, il filo conduttore comune è lo slancio di upgrade post-risultati Q1 e la profondità del backlog.

Le previsioni e le stime di terze parti sono intrinsecamente incerte, poiché non possono tenere pienamente conto di sviluppi di mercato inattesi. I rendimenti passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Prezzo azioni SPM: panoramica tecnica

Il prezzo delle azioni SPM quota a €4,58 alle 10:16 UTC del 13 maggio 2026, mantenendosi sopra la sua struttura di medie mobili a breve e medio termine. Le medie mobili semplici giornaliere a 20/50/100/200 giorni si collocano approssimativamente a €4,35 / €3,92 / €3,42 / €2,89, con un allineamento 20-sopra-50 intatto sia nelle famiglie di medie mobili semplici che esponenziali. La media mobile Hull (9) a €4,41 e la media mobile ponderata per volume (20) a €4,31 si aggiungono al cluster di supporto a breve termine sotto il prezzo attuale.

Gli indicatori di momentum tracciati da TradingView rimangono generalmente costruttivi. L'indice di forza relativa a 14 giorni legge 63,6, collocandolo nella zona neutrale superiore, mentre l'indice direzionale medio (14) a 28,9 può essere interpretato come un trend direzionale. Il livello MACD (12, 26) a 0,17 è attualmente in territorio positivo, in linea con l'attuale bias al rialzo mostrato dal set di indicatori.

Al rialzo, il pivot classico R1 a €4,99 è il riferimento più vicino sopra l'ultimo prezzo. Una chiusura giornaliera sopra quel livello potrebbe mettere in vista il livello R2 a €5,38. Al ribasso, il punto pivot classico a €4,41 offre un supporto iniziale, con la SMA a 50 giorni a €3,92 e S1 a €4,02 che segnano i successivi livelli di riferimento notevoli se il pivot cede (TradingView, 13 maggio 2026).

Questa è un'analisi tecnica a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria o una raccomandazione ad acquistare o vendere alcuno strumento.

Storico prezzi azioni Saipem (2024–2026)

Il prezzo delle azioni SPM ha aperto maggio 2024 intorno a €2,20 e ha trascorso gran parte della metà del 2024 scambiando in una stretta banda €2,10–€2,45. Questo ha segnato un periodo di consolidamento mentre le società di servizi petroliferi navigavano segnali misti sulla domanda energetica e spese in conto capitale caute nel settore.

Un trend ribassista più chiaro è emerso dalla fine di luglio 2024, con il titolo scivolato da circa €2,43 il 23 luglio a un minimo di chiusura di €1,80 il 10 settembre 2024, coincidendo con un sentiment risk-off più ampio e prezzi del petrolio greggio più deboli. SPM ha poi recuperato gradualmente durante l'autunno, chiudendo l'anno a €2,51 il 30 dicembre 2024 – in crescita di circa il 14% da quei minimi di settembre.

Il 2025 è iniziato con il titolo vicino a €2,72 all'inizio di gennaio prima di scendere gradualmente durante la primavera. Il movimento più brusco è arrivato ad aprile 2025, quando SPM è sceso da circa €2,15 il 2 aprile a un minimo di chiusura biennale di €1,62 il 9 aprile, un periodo che è coinciso con l'escalation degli annunci tariffari statunitensi che hanno turbato i mercati globali. Un recupero ha preso piede dalla fine di aprile, e SPM ha chiuso il 2025 a €2,42.

Il trend rialzista del 2026 è stato il tratto più decisivo nella finestra biennale. SPM è salito da €2,50 all'inizio di gennaio a €4,80 all'inizio di aprile, sostenuto da forti assegnazioni di contratti e solidi risultati trimestrali. SPM ha chiuso a €4,60 il 13 maggio 2026, circa l'84% in più anno su anno e l'83% in più da inizio anno.

I rendimenti passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.