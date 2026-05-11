Stellantis N.V. (STLAM) viene scambiata a €6,50 nelle prime contrattazioni europee alle 10:02 UTC del 6 maggio 2026, vicino al massimo del suo range intraday di €6,04–€6,54. I risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

La pressione sul titolo segue i risultati Q1 2026 di Stellantis, pubblicati il 30 aprile 2026. I ricavi netti sono aumentati del 6% su base annua a €38,1 miliardi e il gruppo è tornato a un utile netto di €377 milioni, mentre il free cash flow industriale è rimasto negativo a –€1,9 miliardi (Stellantis, 30 aprile 2026). Ciò ha mancato le aspettative degli analisti di circa –€1,2 miliardi e sembra aver pesato sul sentiment. Stellantis si prepara inoltre a svelare un nuovo piano aziendale a lungo termine il 21 maggio 2026 (Reuters, 30 aprile 2026). I venti contrari macroeconomici più ampi includono l'annuncio del presidente Trump del 30 aprile 2026 secondo cui le tariffe sulle auto e i camion costruiti nell'UE sarebbero salite al 25% dal tetto precedentemente concordato del 15%, una mossa che ha innescato un calo del 2%–3% tra i titoli automobilistici europei (The Journal, 1° maggio 2026).

Previsioni azioni Stellantis 2026–2030: obiettivi di prezzo di terze parti

Al 6 maggio 2026, le previsioni sul titolo Stellantis di terze parti riflettono una gamma di opinioni modellate dai risultati Q1 2026 del gruppo, dal recupero dei margini in Nord America, dalla persistente incertezza sulle tariffe auto USA e dalla partnership AI con Microsoft recentemente annunciata.

Kepler Capital Markets (declassamento a Hold)

Kepler Capital Markets ha declassato Stellantis da Strong Buy a Hold, rimuovendo quello che era stato uno dei rating più costruttivi sul titolo. La revisione è arrivata tra segnali operativi contrastanti, tra cui maggiori spedizioni Q1, rischio di esecuzione sull'alleanza Leapmotor China e un'azione legale collettiva sui titoli in corso prima di una scadenza per il querelante principale a giugno 2026 (MarketBeat, 17 aprile 2026).

Citigroup (confermato Buy)

Citigroup ha confermato un rating Buy su Stellantis e ha alzato il suo obiettivo di prezzo a 12 mesi a €7,50 da €7, citando segnali iniziali di un potenziale cambiamento nel sentiment degli investitori dopo che il titolo era sceso di circa il 39% dall'inizio dell'anno al momento della nota. L'analista Harald Hendrikse ha mantenuto il titolo nella lista di osservazione catalizzatori al rialzo a 90 giorni della società, segnalando al contempo le pressioni sulla redditività a breve termine in Nord America e in Europa come vincolo chiave (Yahoo Finance, 31 marzo 2026).

Zacks Research (upgrade a Hold)

Zacks Research ha promosso Stellantis da Strong Sell a Hold prima della pubblicazione dei risultati Q1 2026 del gruppo il 30 aprile 2026. La revisione ha riflesso il miglioramento delle revisioni delle stime degli utili a breve termine, con il confermato ritorno all'utile netto del gruppo nel Q1 2026 e la guidance annuale riconfermata citati come fattori a sostegno della mossa (MarketBeat, 29 aprile 2026).

MarketScreener (panoramica consensus)

MarketScreener aggrega le opinioni di 27 analisti che coprono STLAM sulla borsa di Milano e registra un obiettivo di prezzo medio a 12 mesi di €8,10, all'interno di un range di €5–€12,50, insieme a un rating consensus medio Outperform. Lo spread tra gli obiettivi minimo e massimo riflette diverse ipotesi sul ritmo di recupero del margine operativo e sul grado di trasferimento delle tariffe auto USA (MarketScreener, 30 aprile 2026).

MarketBeat (panoramica consensus)

MarketBeat traccia 19 analisti di Wall Street che coprono STLA quotata al NYSE e registra un rating consensus Hold al 5 maggio 2026, con un obiettivo di prezzo medio a 12 mesi di $11,12, un massimo di $15 e un minimo di $8. La composizione del panel è di 2 sell, 10 hold, 5 buy e 2 strong buy, con l'upgrade di Freedom Capital a Strong Buy del 1° maggio 2026 tra le azioni più recenti che hanno aumentato il conteggio sul lato acquisto (MarketBeat, 5 maggio 2026).

Riepilogo: le azioni dei broker nella finestra 20 aprile–6 maggio 2026 sono state contrastanti, con Kepler che ha declassato e Zacks e Freedom Capital che hanno promosso. Nel frattempo, le aggregazioni degli obiettivi di prezzo consensus di MarketBeat e MarketScreener si attestano rispettivamente a $11,12 e €8,10, entrambi sopra la quotazione attuale di €6,50.

Le previsioni e i forecast di terze parti sono intrinsecamente incerti, poiché non possono tenere pienamente conto di sviluppi di mercato imprevisti. I risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Prezzo azioni STLAM: panoramica tecnica

Il prezzo delle azioni STLAM viene scambiato a €6,50 alle 10:02 UTC del 6 maggio 2026, al di sotto del suo cluster chiave di medie mobili. Secondo i dati di TradingView, le medie mobili semplici a 20, 50, 100 e 200 giorni si attestano rispettivamente a circa €6,83, €6,40, €7,46 e €8. Il prezzo viene scambiato tra la SMA a 50 giorni a €6,40 e la SMA a 20 giorni a €6,83, senza un chiaro allineamento rialzista nel gruppo delle medie mobili principali in questa fase.

Gli indicatori di momentum di TradingView mostrano l'indice di forza relativa a 14 giorni a 46,80, al di sotto del punto medio di 50 e in territorio neutrale-ribassista. L'indice direzionale medio (14) legge 23,40, suggerendo che il trend attuale manca di forte convinzione in entrambe le direzioni e rimane al di sotto della soglia di 25 spesso associata a un movimento direzionale più consolidato.

Sul lato superiore, il pivot classico R1 a €7,18 è il primo riferimento sopra il prezzo attuale. Una chiusura giornaliera sopra quel livello rimetterebbe in vista l'area R2 vicino a €8,15. Sul lato inferiore, il pivot classico (P) a €6,56 si trova appena sopra l'ultimo prezzo e funge da riferimento iniziale. Al di sotto, il pivot S1 a €5,60 rappresenta il prossimo livello significativo, con la SMA a 50 giorni a €6,40 che fornisce uno scaffale di media mobile a breve termine nel mezzo (TradingView, 6 maggio 2026).

Questa analisi tecnica è solo a scopo informativo e non costituisce consulenza finanziaria o una raccomandazione ad acquistare o vendere alcuno strumento.

Utili Stellantis

Stellantis ha riportato i suoi risultati finanziari Q1 2026 il 30 aprile 2026, registrando ricavi netti di €38,1 miliardi, in aumento del 6% su base annua, poiché le spedizioni consolidate sono aumentate del 12% a 1,4 milioni di unità, con tutte le regioni che hanno contribuito all'aumento. Il free cash flow industriale è rimasto negativo a –€1,9 miliardi, sebbene la cifra abbia rappresentato un miglioramento del 37% su base annua e abbia riflesso, in parte, circa €700 milioni di deflussi di cassa legati alle spese di ristrutturazione H2 2025. Stellantis ha osservato che il risultato è seguito anche a un'emissione di note perpetue ibride da €5 miliardi completata a marzo 2026, che ha portato la liquidità disponibile industriale a €44,1 miliardi, equivalente al 28% dei ricavi netti degli ultimi 12 mesi e all'interno del range obiettivo dichiarato dall'azienda del 25%–30%.

Il management ha confermato la sua guidance finanziaria per l'intero anno 2026, puntando a miglioramenti nei ricavi netti, nel margine di reddito operativo rettificato e nel free cash flow industriale rispetto al 2025.

L'utile netto è tornato a €377 milioni, invertendo una perdita di €387 milioni nel Q1 2025, mentre il reddito operativo rettificato ha raggiunto €1 miliardo con un margine del 2,5%, un miglioramento di 160 punti base rispetto al periodo dell'anno precedente. Il Nord America è stato citato come il principale motore di volume, con Ram e Jeep segnalati come contributori chiave, mentre l'Europa è tornata sostanzialmente al pareggio (Stellantis, 30 aprile 2026).

Storico del prezzo delle azioni Stellantis (2024–2026)

Il prezzo delle azioni STLAM è stato scambiato in gran parte nel range €18–€21 fino a metà 2024, toccando un massimo biennale di €21,63 il 15 maggio 2024 mentre il sentiment degli investitori rimaneva relativamente costruttivo sull'integrazione post-fusione del gruppo. Da lì, il titolo è entrato in un prolungato declino, scivolando nella seconda metà del 2024 tra preoccupazioni per volumi nordamericani in rallentamento, livelli di inventario elevati e l'inaspettata partenza del CEO Carlos Tavares a dicembre 2024. Il titolo ha chiuso l'anno a circa €12,60.

La pressione di vendita si è intensificata all'inizio del 2025, con il titolo che ha raggiunto un picco vicino a €13,57 a febbraio prima di riprendere il suo trend al ribasso. Entro fine marzo 2025, Stellantis veniva scambiata intorno a €11,44. L'annuncio di tariffe USA radicali all'inizio di aprile 2025 ha poi accelerato il declino, con il titolo che è sceso a circa €8,04 entro il 7 aprile 2025 mentre gli investitori valutavano il potenziale impatto sulle spedizioni transatlantiche di veicoli.

Un parziale recupero è seguito fino a metà 2025, con i prezzi che sono risaliti verso il range €9–€10 entro dicembre 2025, supportati da un sentiment in stabilizzazione sul reset strategico del gruppo. Un movimento più netto al ribasso è arrivato all'inizio di febbraio 2026, quando il titolo è sceso da €8,21 il 5 febbraio a €6,23 il 6 febbraio 2026 in una singola sessione, coincidendo con la pubblicazione da parte di Stellantis di una perdita netta di €22,20 miliardi per l'esercizio 2025. Da allora STLAM ha scambiato in gran parte tra €5,50 e €7,50 e attualmente viene scambiata a €6,50 al 6 maggio 2026, circa il 32,5% in meno su base annua.