Previsioni azioni Stellantis: risultati Q1 e tariffe USAStellantis ha registrato ricavi Q1 2026 in crescita e un ritorno all'utile netto, ma il free cash flow negativo e l'aumento delle tariffe auto USA hanno mantenuto la pressione sul titolo. I risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.
Stellantis N.V. (STLAM) viene scambiata a €6,50 nelle prime contrattazioni europee alle 10:02 UTC del 6 maggio 2026, vicino al massimo del suo range intraday di €6,04–€6,54. I risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.
La pressione sul titolo segue i risultati Q1 2026 di Stellantis, pubblicati il 30 aprile 2026. I ricavi netti sono aumentati del 6% su base annua a €38,1 miliardi e il gruppo è tornato a un utile netto di €377 milioni, mentre il free cash flow industriale è rimasto negativo a –€1,9 miliardi (Stellantis, 30 aprile 2026). Ciò ha mancato le aspettative degli analisti di circa –€1,2 miliardi e sembra aver pesato sul sentiment. Stellantis si prepara inoltre a svelare un nuovo piano aziendale a lungo termine il 21 maggio 2026 (Reuters, 30 aprile 2026). I venti contrari macroeconomici più ampi includono l'annuncio del presidente Trump del 30 aprile 2026 secondo cui le tariffe sulle auto e i camion costruiti nell'UE sarebbero salite al 25% dal tetto precedentemente concordato del 15%, una mossa che ha innescato un calo del 2%–3% tra i titoli automobilistici europei (The Journal, 1° maggio 2026).
Previsioni azioni Stellantis 2026–2030: obiettivi di prezzo di terze parti
Al 6 maggio 2026, le previsioni sul titolo Stellantis di terze parti riflettono una gamma di opinioni modellate dai risultati Q1 2026 del gruppo, dal recupero dei margini in Nord America, dalla persistente incertezza sulle tariffe auto USA e dalla partnership AI con Microsoft recentemente annunciata.
Kepler Capital Markets (declassamento a Hold)
Kepler Capital Markets ha declassato Stellantis da Strong Buy a Hold, rimuovendo quello che era stato uno dei rating più costruttivi sul titolo. La revisione è arrivata tra segnali operativi contrastanti, tra cui maggiori spedizioni Q1, rischio di esecuzione sull'alleanza Leapmotor China e un'azione legale collettiva sui titoli in corso prima di una scadenza per il querelante principale a giugno 2026 (MarketBeat, 17 aprile 2026).
Citigroup (confermato Buy)
Citigroup ha confermato un rating Buy su Stellantis e ha alzato il suo obiettivo di prezzo a 12 mesi a €7,50 da €7, citando segnali iniziali di un potenziale cambiamento nel sentiment degli investitori dopo che il titolo era sceso di circa il 39% dall'inizio dell'anno al momento della nota. L'analista Harald Hendrikse ha mantenuto il titolo nella lista di osservazione catalizzatori al rialzo a 90 giorni della società, segnalando al contempo le pressioni sulla redditività a breve termine in Nord America e in Europa come vincolo chiave (Yahoo Finance, 31 marzo 2026).
Zacks Research (upgrade a Hold)
Zacks Research ha promosso Stellantis da Strong Sell a Hold prima della pubblicazione dei risultati Q1 2026 del gruppo il 30 aprile 2026. La revisione ha riflesso il miglioramento delle revisioni delle stime degli utili a breve termine, con il confermato ritorno all'utile netto del gruppo nel Q1 2026 e la guidance annuale riconfermata citati come fattori a sostegno della mossa (MarketBeat, 29 aprile 2026).
MarketScreener (panoramica consensus)
MarketScreener aggrega le opinioni di 27 analisti che coprono STLAM sulla borsa di Milano e registra un obiettivo di prezzo medio a 12 mesi di €8,10, all'interno di un range di €5–€12,50, insieme a un rating consensus medio Outperform. Lo spread tra gli obiettivi minimo e massimo riflette diverse ipotesi sul ritmo di recupero del margine operativo e sul grado di trasferimento delle tariffe auto USA (MarketScreener, 30 aprile 2026).
MarketBeat (panoramica consensus)
MarketBeat traccia 19 analisti di Wall Street che coprono STLA quotata al NYSE e registra un rating consensus Hold al 5 maggio 2026, con un obiettivo di prezzo medio a 12 mesi di $11,12, un massimo di $15 e un minimo di $8. La composizione del panel è di 2 sell, 10 hold, 5 buy e 2 strong buy, con l'upgrade di Freedom Capital a Strong Buy del 1° maggio 2026 tra le azioni più recenti che hanno aumentato il conteggio sul lato acquisto (MarketBeat, 5 maggio 2026).
Le previsioni e i forecast di terze parti sono intrinsecamente incerti, poiché non possono tenere pienamente conto di sviluppi di mercato imprevisti. I risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.
Prezzo azioni STLAM: panoramica tecnica
Il prezzo delle azioni STLAM viene scambiato a €6,50 alle 10:02 UTC del 6 maggio 2026, al di sotto del suo cluster chiave di medie mobili. Secondo i dati di TradingView, le medie mobili semplici a 20, 50, 100 e 200 giorni si attestano rispettivamente a circa €6,83, €6,40, €7,46 e €8. Il prezzo viene scambiato tra la SMA a 50 giorni a €6,40 e la SMA a 20 giorni a €6,83, senza un chiaro allineamento rialzista nel gruppo delle medie mobili principali in questa fase.
Gli indicatori di momentum di TradingView mostrano l'indice di forza relativa a 14 giorni a 46,80, al di sotto del punto medio di 50 e in territorio neutrale-ribassista. L'indice direzionale medio (14) legge 23,40, suggerendo che il trend attuale manca di forte convinzione in entrambe le direzioni e rimane al di sotto della soglia di 25 spesso associata a un movimento direzionale più consolidato.
Sul lato superiore, il pivot classico R1 a €7,18 è il primo riferimento sopra il prezzo attuale. Una chiusura giornaliera sopra quel livello rimetterebbe in vista l'area R2 vicino a €8,15. Sul lato inferiore, il pivot classico (P) a €6,56 si trova appena sopra l'ultimo prezzo e funge da riferimento iniziale. Al di sotto, il pivot S1 a €5,60 rappresenta il prossimo livello significativo, con la SMA a 50 giorni a €6,40 che fornisce uno scaffale di media mobile a breve termine nel mezzo (TradingView, 6 maggio 2026).
Questa analisi tecnica è solo a scopo informativo e non costituisce consulenza finanziaria o una raccomandazione ad acquistare o vendere alcuno strumento.
Utili Stellantis
Stellantis ha riportato i suoi risultati finanziari Q1 2026 il 30 aprile 2026, registrando ricavi netti di €38,1 miliardi, in aumento del 6% su base annua, poiché le spedizioni consolidate sono aumentate del 12% a 1,4 milioni di unità, con tutte le regioni che hanno contribuito all'aumento. Il free cash flow industriale è rimasto negativo a –€1,9 miliardi, sebbene la cifra abbia rappresentato un miglioramento del 37% su base annua e abbia riflesso, in parte, circa €700 milioni di deflussi di cassa legati alle spese di ristrutturazione H2 2025. Stellantis ha osservato che il risultato è seguito anche a un'emissione di note perpetue ibride da €5 miliardi completata a marzo 2026, che ha portato la liquidità disponibile industriale a €44,1 miliardi, equivalente al 28% dei ricavi netti degli ultimi 12 mesi e all'interno del range obiettivo dichiarato dall'azienda del 25%–30%.
Il management ha confermato la sua guidance finanziaria per l'intero anno 2026, puntando a miglioramenti nei ricavi netti, nel margine di reddito operativo rettificato e nel free cash flow industriale rispetto al 2025.
L'utile netto è tornato a €377 milioni, invertendo una perdita di €387 milioni nel Q1 2025, mentre il reddito operativo rettificato ha raggiunto €1 miliardo con un margine del 2,5%, un miglioramento di 160 punti base rispetto al periodo dell'anno precedente. Il Nord America è stato citato come il principale motore di volume, con Ram e Jeep segnalati come contributori chiave, mentre l'Europa è tornata sostanzialmente al pareggio (Stellantis, 30 aprile 2026).
Storico del prezzo delle azioni Stellantis (2024–2026)
Il prezzo delle azioni STLAM è stato scambiato in gran parte nel range €18–€21 fino a metà 2024, toccando un massimo biennale di €21,63 il 15 maggio 2024 mentre il sentiment degli investitori rimaneva relativamente costruttivo sull'integrazione post-fusione del gruppo. Da lì, il titolo è entrato in un prolungato declino, scivolando nella seconda metà del 2024 tra preoccupazioni per volumi nordamericani in rallentamento, livelli di inventario elevati e l'inaspettata partenza del CEO Carlos Tavares a dicembre 2024. Il titolo ha chiuso l'anno a circa €12,60.
La pressione di vendita si è intensificata all'inizio del 2025, con il titolo che ha raggiunto un picco vicino a €13,57 a febbraio prima di riprendere il suo trend al ribasso. Entro fine marzo 2025, Stellantis veniva scambiata intorno a €11,44. L'annuncio di tariffe USA radicali all'inizio di aprile 2025 ha poi accelerato il declino, con il titolo che è sceso a circa €8,04 entro il 7 aprile 2025 mentre gli investitori valutavano il potenziale impatto sulle spedizioni transatlantiche di veicoli.
Un parziale recupero è seguito fino a metà 2025, con i prezzi che sono risaliti verso il range €9–€10 entro dicembre 2025, supportati da un sentiment in stabilizzazione sul reset strategico del gruppo. Un movimento più netto al ribasso è arrivato all'inizio di febbraio 2026, quando il titolo è sceso da €8,21 il 5 febbraio a €6,23 il 6 febbraio 2026 in una singola sessione, coincidendo con la pubblicazione da parte di Stellantis di una perdita netta di €22,20 miliardi per l'esercizio 2025. Da allora STLAM ha scambiato in gran parte tra €5,50 e €7,50 e attualmente viene scambiata a €6,50 al 6 maggio 2026, circa il 32,5% in meno su base annua.
I risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri. I prezzi delle azioni sono indicativi e possono differire dai prezzi di mercato in tempo reale.
Stellantis (STLAM): opinione degli analisti Capital.com
La traiettoria del prezzo di Stellantis negli ultimi due anni riflette un'azienda che sta attraversando un cambiamento strutturale significativo. Il titolo è sceso drasticamente dai livelli sopra €21 a metà 2024, sotto pressione per volumi nordamericani più deboli, accumulo di inventario e una transizione di leadership dopo la partenza del CEO Carlos Tavares. Il ritorno del gruppo all'utile netto nel Q1 2026, insieme alla guidance annuale riconfermata, potrebbe essere interpretato come prova iniziale che il reset operativo sta guadagnando trazione. Tuttavia, il free cash flow industriale negativo di –€1,90 miliardi nello stesso trimestre mostra che il recupero rimane incompleto.
Il contesto più ampio aggiunge ulteriore incertezza. Le tariffe USA sui veicoli costruiti nell'UE, aumentate al 25% a fine aprile 2026, rappresentano un vento contrario tangibile per il business transatlantico di Stellantis, data la sua esposizione al mercato nordamericano attraverso marchi come Jeep e Ram. Allo stesso tempo, un investor day programmato per il 21 maggio 2026, dove il management dovrebbe delineare un piano strategico a più lungo termine, potrebbe fungere da catalizzatore in entrambe le direzioni fornendo maggiore chiarezza sul piano di recupero del gruppo o evidenziando la portata delle sfide ancora da affrontare.
Sentiment dei clienti Capital.com sui CFD Stellantis
Al 6 maggio 2026, il posizionamento dei clienti Capital.com sui CFD Stellantis mostra il 99,2% long contro lo 0,8% short. Ciò mette gli acquirenti avanti di 98,4 punti percentuali e colloca il sentiment in territorio fortemente orientato al long. Questa istantanea riflette le posizioni aperte su Capital.com e può cambiare.
Riepilogo – Stellantis 2026
- Stellantis (STLAM) viene scambiata a €6,50 alle 10:02 UTC del 6 maggio 2026, in forte calo rispetto a un massimo biennale di €21,63 a maggio 2024 e dopo un declino di febbraio 2026 che ha coinciso con la pubblicazione di una perdita netta di €22,20 miliardi per l'esercizio 2025.
- Gli indicatori tecnici di TradingView mostrano il prezzo che viene scambiato al di sotto delle medie mobili semplici a 20, 100 e 200 giorni, pur rimanendo al di sopra della SMA a 50 giorni. L'RSI a 14 giorni si attesta a 46,80 in territorio neutrale-ribassista, mentre l'ADX a 23,40 segnala nessun trend direzionale fermamente consolidato.
- I driver chiave includono le tariffe auto USA aumentate al 25% sui veicoli costruiti nell'UE, il recupero dei margini in corso di Stellantis in Nord America e il free cash flow industriale negativo di –€1,90 miliardi riportato nel Q1 2026.
- I risultati Q1 2026 hanno mostrato un ritorno all'utile netto di €377 milioni e ricavi di €38,10 miliardi, con il management che ha riconfermato la guidance annuale, sebbene il mancato raggiungimento del free cash flow abbia pesato sul prezzo delle azioni intorno alla pubblicazione del 30 aprile.
I risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.
FAQ
Chi possiede la maggior parte delle azioni Stellantis?
Stellantis ha una base azionaria ampia che include investitori istituzionali, azionisti strategici e investitori del mercato pubblico. Le partecipazioni più grandi possono cambiare nel tempo, quindi i trader e gli investitori dovrebbero controllare gli ultimi documenti normativi della società, il rapporto annuale e i materiali per le relazioni con gli investitori per la ripartizione della proprietà più aggiornata. La struttura proprietaria può essere rilevante perché i grandi azionisti possono influenzare la governance, la strategia e la percezione del mercato, ma dovrebbe essere considerata insieme alle performance finanziarie, al flusso di cassa e alle condizioni più ampie del settore.
Qual è la previsione del prezzo delle azioni Stellantis a cinque anni?
Una previsione del titolo STLAM a cinque anni dipenderebbe da diverse variabili, tra cui il recupero dei margini del gruppo, la performance del flusso di cassa, la strategia di prodotto, l'esposizione alle tariffe e i progressi in Nord America e in Europa. Gli obiettivi di prezzo degli analisti citati nell'articolo si concentrano su prospettive a 12 mesi piuttosto che su previsioni a cinque anni, con obiettivi pubblicati che mostrano un'ampia gamma di risultati. Le previsioni a lungo termine sono intrinsecamente incerte, quindi dovrebbero essere trattate come scenari piuttosto che previsioni affidabili delle performance future dei prezzi.
Stellantis è un buon titolo da acquistare?
Se Stellantis sia un buon titolo da acquistare dipende dagli obiettivi di ciascun investitore, dalla tolleranza al rischio e dalla visione delle prospettive di recupero dell'azienda. Il titolo è sceso drasticamente dai suoi massimi del 2024, mentre i risultati Q1 2026 hanno mostrato un ritorno all'utile netto e una guidance annuale riconfermata. Tuttavia, il free cash flow industriale negativo, l'incertezza sulle tariffe USA e i rischi di esecuzione rimangono considerazioni importanti. Queste informazioni non costituiscono consulenza finanziaria o una raccomandazione ad acquistare o vendere azioni Stellantis.
Il titolo Stellantis potrebbe salire o scendere?
Il titolo Stellantis potrebbe muoversi in entrambe le direzioni. I potenziali driver al rialzo includono evidenze di margini più forti, miglioramento del flusso di cassa, strategia più chiara all'investor day del 21 maggio 2026 e progressi in Nord America. I rischi al ribasso includono domanda più debole, pressione tariffaria, ulteriori carenze di flusso di cassa o esecuzione più lenta del previsto del piano di recupero del gruppo. Gli indicatori tecnici citati nell'articolo non mostrano un trend fermamente consolidato, il che sottolinea la necessità di considerare sia scenari positivi che negativi.
Dovrei investire nelle azioni Stellantis?
La decisione di investire nelle azioni Stellantis dovrebbe basarsi su ricerca indipendente, circostanze finanziarie personali e, ove appropriato, consulenza professionale. L'articolo evidenzia sia fattori di supporto, come un ritorno all'utile netto nel Q1 2026, sia rischi, tra cui free cash flow industriale negativo e incertezza legata alle tariffe. I risultati passati non sono un indicatore affidabile dei rendimenti futuri e i prezzi delle azioni possono scendere così come salire. Questo contenuto non costituisce consulenza di investimento.
Posso negoziare CFD Stellantis su Capital.com?
Sì, puoi negoziare CFD Stellantis su Capital.com. Il trading di CFD su azioni ti consente di speculare sui movimenti dei prezzi senza possedere l'asset sottostante e di assumere posizioni long o short. Tuttavia, i contratti per differenza (CFD) sono negoziati a margine e la leva amplifica sia i profitti che le perdite. Dovresti assicurarti di comprendere come funziona il trading di CFD, valutare la tua tolleranza al rischio e riconoscere che le perdite possono verificarsi rapidamente.