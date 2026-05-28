Azioni Stellantis: FaSTLAne 2030, utili Q1

Stellantis N.V. (STLAM) scambiava a €6,71 alle 12:26 UTC del 26 maggio 2026, vicino al massimo del suo range intraday di €6,62–€6,71, secondo il feed di quotazioni di Capital.com. I rendimenti passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Il sentiment ha successivamente trovato supporto da una serie di annunci strategici in occasione dell'Investor Day del 21 maggio. Stellantis ha presentato il suo piano 'FaSTLAne 2030', impegnandosi a investire €60 miliardi in cinque anni e puntando a un flusso di cassa libero positivo entro il 2027 (CNBC, 21 maggio 2026). Ha inoltre firmato un memorandum d'intesa con Jaguar Land Rover per esplorare lo sviluppo congiunto di prodotti negli Stati Uniti e ha annunciato una joint venture europea 51/49 con Dongfeng, che include una potenziale produzione localizzata presso il suo stabilimento di Rennes in Francia (Stellantis, 20 maggio 2026). Il settore auto in generale continua a monitorare le dinamiche commerciali UE-Cina, con la joint venture Dongfeng vista nel contesto dell'accesso al mercato europeo dei veicoli elettrici e delle considerazioni tariffarie (Reuters, 20 maggio 2026).

Stellantis (STLAM): FaSTLAne 2030 definisce gli obiettivi di terze parti

Al 26 maggio 2026, le previsioni di terze parti sulle azioni Stellantis variano ampiamente, riflettendo i risultati del Q1 2026, l'Investor Day del 21 maggio, la pressione competitiva dei produttori cinesi di veicoli elettrici e l'incertezza tariffaria irrisolta.

Bank of America (declassamento a underperform)

Bank of America declassa Stellantis a Underperform da Neutral, assegnando un prezzo obiettivo di €5,50. La banca cita una traiettoria di ripresa non comprovata e la minaccia strutturale della concorrenza cinese dei veicoli elettrici come ragioni principali della mossa, sostenendo che la valutazione attuale implicava un turnaround non ancora convalidato (MarketBeat, 11 maggio 2026).

Intermonte (outperform, obiettivo ridotto)

Intermonte mantiene il rating Outperform riducendo il prezzo obiettivo a 12 mesi a €8,20 da €8,50, con il titolo allora quotato a €6,21. Il broker descrive la situazione come 'progressi graduali del turnaround nonostante i venti contrari esterni', citando l'esposizione tariffaria e il recupero dei volumi come i due fattori chiave nella stima rivista (Websim/Intermonte, 4 maggio 2026).

Banca Akros (buy, obiettivo rivisto)

Banca Akros ha ridotto il prezzo obiettivo a 12 mesi su Stellantis a €9 da €10, mantenendo intatto il rating Buy. La revisione segue i risultati del Q1 2026 e riflette stime aggiornate dell'utile per azione per il 2026 e 2027 in un contesto di incertezza continua su prezzi e consegne (Futunn, 4 maggio 2026).

Truist Financial (avvio con equivalente hold)

Truist Financial fissa un prezzo obiettivo a 12 mesi di $9 su Stellantis, riflettendo una posizione equivalente a Hold stabilita dopo le comunicazioni dell'Investor Day. L'obiettivo si colloca nella fascia inferiore dell'attuale range di Wall Street, con Truist che cita catalizzatori limitati nel breve termine in attesa di prove di generazione sostenuta di flusso di cassa libero (MarketBeat, 25 maggio 2026).

MarketScreener (consensus quotata a Milano)

MarketScreener aggrega 27 analisti che coprono STLAM quotata a Milano, riportando un consensus medio di Hold con un prezzo obiettivo medio a 12 mesi di €7,87. La stima massima si attesta a €12,50 e la minima a €4. L'attività recente catturata sulla piattaforma include Jefferies che ribadisce Buy e Deutsche Bank che riconferma Neutral il 26 maggio, con UBS e JP Morgan che mantengono entrambe rating Buy al 22 maggio, indicando una divergenza di convinzioni dopo l'Investor Day (MarketScreener, 26 maggio 2026).

In sintesi: tra queste fonti, i prezzi obiettivo a 12 mesi per Stellantis nella finestra 1–26 maggio 2026 spaziavano approssimativamente da €4 a €12,50 sulla base della quotazione a Milano, con punti medi di consensus vicino a €7,87 (MarketScreener, 27 analisti). I temi principali erano il rischio sugli utili legato alle tariffe, il recupero non comprovato del flusso di cassa e la pressione competitiva dei veicoli elettrici cinesi.

Le previsioni e le stime di terze parti sono intrinsecamente incerte, poiché non possono tenere pienamente conto di sviluppi di mercato inattesi. I rendimenti passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Utili Stellantis: Q1 2026

Stellantis ha comunicato i risultati finanziari del Q1 2026 il 30 aprile 2026, registrando un reddito operativo rettificato di €960 milioni – quasi tre volte superiore rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente – superando le stime degli analisti (Yahoo Finance, 30 aprile 2026). I ricavi netti si sono attestati a €38,1 miliardi, in crescita del 6% anno su anno, con il CEO Antonio Filosa che ha descritto il trimestre come prova di un 'costante miglioramento del flusso di cassa', ribadendo gli obiettivi finanziari dell'azienda per l'intero anno 2026 (Reuters, 30 aprile 2026).

Nonostante il risultato positivo, la reazione del mercato è stata negativa. Le azioni sono scese fino al 10% intraday alla borsa di Milano il 30 aprile, poiché gli investitori si sono concentrati sul dividendo ancora sospeso e sull'assenza di una tempistica definita per il ripristino (CNBC, 30 aprile 2026). Anche i venti contrari tariffari hanno offuscato le prospettive, con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump che ha annunciato il 1° maggio 2026 la sua intenzione di aumentare i dazi sulle importazioni di veicoli fabbricati nell'UE al 25% dal 15% precedentemente concordato, citando il mancato rispetto da parte del blocco dei termini di un accordo commerciale del 2025 (Euronews, 1° maggio 2026).

Il piano FaSTLAne 2030, presentato all'Investor Day del 21 maggio, punta a un flusso di cassa libero positivo entro il 2027 e ricavi netti di €190 miliardi entro il 2030 (Stellantis, 21 maggio 2026). Il prossimo aggiornamento finanziario programmato dell'azienda sono i risultati del H1 2026, previsti per fine luglio 2026. Gli analisti notano che il raggiungimento di tali traguardi rimane subordinato alla stabilizzazione dei volumi e alla risoluzione dell'esposizione tariffaria (Seeking Alpha, 21 maggio 2026).

Prezzo azioni STLAM: Panoramica tecnica

Il prezzo delle azioni STLAM scambiava a €6,71 alle 12:26 UTC del 26 maggio 2026, vicino al massimo del range di sessione di €6,62–€6,71. Il grafico giornaliero mostrava il prezzo sopra le medie mobili semplici (SMA) a 10 e 20 giorni, rispettivamente a circa €6,50 e €6,45. Era anche sopra la SMA a 50 giorni a €6,44, ma sotto la SMA a 30 giorni vicino a €6,68 e le SMA a 100 e 200 giorni a €6,98 e €7,90. Nel complesso, questi livelli suggerivano che il quadro del trend più ampio rimaneva sotto pressione.

Il momentum di TradingView si trovava in territorio neutrale-superiore. L'indice di forza relativa (RSI) a 14 giorni segnava 54,30, coerente con una ripresa prudente nel breve termine senza un forte segnale direzionale. L'indice direzionale medio (ADX) di 13,50 si collocava sotto 15, suggerendo una debole convinzione direzionale.

Sul lato superiore, il pivot classico R1 a €7,18 rappresentava il riferimento più vicino sopra l'ultimo prezzo. Una chiusura giornaliera sopra quel livello potrebbe portare in vista R2 vicino a €8,15. Sul lato inferiore, il pivot classico (P) a €6,56 offriva un supporto iniziale, seguito da S1 a €5,60 se il prezzo scendesse sotto la soglia del pivot (TradingView, 26 maggio 2026).

Questa analisi tecnica è solo a scopo informativo e non costituisce consulenza finanziaria o raccomandazione di acquisto o vendita di alcuno strumento.

Storico prezzo azioni Stellantis (2024–2026)

Il prezzo delle azioni STLAM scambiava intorno a €20,75–€21,12 a fine maggio 2024, vicino al suo picco più recente per il periodo qui coperto. Da lì, il titolo è entrato in un prolungato declino, scivolando attraverso il range €13–€15 entro l'autunno 2024 mentre l'azienda emetteva una serie di profit warning, sospendeva il dividendo e si separava dal CEO Carlos Tavares nel dicembre 2024.

Il sell-off si è intensificato all'inizio del 2026. Dopo essersi stabilizzato brevemente intorno a €12–€13 all'inizio del 2025, STLAM è sceso bruscamente da febbraio 2025 in poi, con le azioni che sono passate da circa €13,50 a metà febbraio 2025 a sotto €6 entro marzo 2026. Ciò è coinciso con l'annuncio di oneri per €22,2 miliardi e la pressione continua dalle tariffe statunitensi e dalla concorrenza dei veicoli elettrici cinesi. Il calo più netto si è verificato il 6 febbraio 2026, quando il titolo è sceso da €8,21 per chiudere a €6,23 in una sola sessione.

Un parziale recupero è emerso ad aprile e fino a maggio 2026, con STLAM che è risalito sopra €7,40 entro fine aprile a seguito di risultati del Q1 2026 migliori del previsto e di un nuovo piano strategico presentato all'Investor Day del 21 maggio. STLAM ha chiuso a €6,72 il 26 maggio 2026, circa il 27,0% in meno dall'inizio dell'anno e il 26,9% in meno anno su anno.