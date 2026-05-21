Previsioni azioni Nvidia: autorizzazione chip H200 per la Cina

Previsioni azioni Nvidia: autorizzazione chip H200 per la CinaNVIDIA è un'azienda statunitense di semiconduttori le cui vendite di chip H200 a selezionate società cinesi e i risultati del primo trimestre dell'anno fiscale 2027 del 20 maggio 2026 sono al centro dell'attenzione. I rendimenti passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.
NVIDIA Corporation (NVDA) viene scambiata a 227,49$ alle 10:52 UTC del 18 maggio 2026, secondo il feed di quotazioni di Capital.com, con un range intraday di 224,91$–237,66$. I rendimenti passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.
Diversi sviluppi hanno coinciso con i recenti movimenti di prezzo. Gli Stati Uniti hanno autorizzato circa 10 aziende cinesi, tra cui Alibaba, Tencent e ByteDance, ad acquistare i chip AI H200 di NVIDIA in base a termini di licenza che consentono fino a 75.000 unità per cliente, sebbene Reuters abbia riferito che nessuna consegna era stata completata al 14 maggio (The Business Times, 14 maggio 2026). L'attenzione degli investitori è inoltre focalizzata sui risultati del primo trimestre dell'anno fiscale 2027 di NVIDIA, previsti per il 20 maggio 2026, con i risultati del quarto trimestre dell'anno fiscale 2026 della società che avevano precedentemente registrato ricavi di 39,3 miliardi di dollari, in aumento del 78% anno su anno (NVIDIA Investor Relations, 25 febbraio 2026). Il più ampio settore tecnologico ha fornito ulteriore supporto, con il settore Information Technology dell'S&P 500 in rialzo il 14 maggio nel contesto dei temi in corso sulla spesa per infrastrutture AI (Investopedia, 14 maggio 2026).
L'approvazione H200 ridefinisce gli obiettivi di terze parti su NVIDIA
Al 18 maggio 2026, le previsioni sulle azioni Nvidia di terze parti includono visioni generalmente costruttive degli analisti, incentrate sulla domanda di infrastrutture AI, sul miglioramento delle condizioni di esportazione dei chip USA-Cina e sull'evento dei risultati del primo trimestre dell'anno fiscale 2027 di NVIDIA previsto per il 20 maggio 2026. I seguenti obiettivi riassumono alcune visioni di terze parti pubblicate in tale finestra temporale.
Susquehanna (rating positivo, target aumentato)
Susquehanna ha aumentato il suo obiettivo di prezzo NVDA a 275$ da 250$, mantenendo un rating positivo. La società ha citato la domanda sostenuta di chip AI come base per il multiplo più elevato, che equivale a circa 30,5 volte gli utili stimati per l'anno solare 2026 prima della pubblicazione dei risultati del 20 maggio (Investing.com, 12 maggio 2026).
UBS (buy, target alzato prima dei risultati)
UBS ha aumentato il suo obiettivo di prezzo NVDA a 275$ da 245$, mantenendo un rating buy. L'analista Timothy Arcuri ha citato un profilo rischio/rendimento favorevole prima del rapporto trimestrale sugli utili, con il target rivisto che implica circa il 21,8% di potenziale rialzo rispetto alla chiusura precedente al momento della pubblicazione (MarketBeat, 14 maggio 2026).
Bank of America (buy, revisione TAM data centre AI)
Bank of America ha aumentato il suo obiettivo di prezzo NVDA a 320$ da 300$, mantenendo un rating buy. La banca ha rivisto la sua stima del mercato indirizzabile totale per i sistemi data centre AI nel 2030 a circa 1,7 trilioni di dollari da 1,4 trilioni, citando la crescita della spesa per infrastrutture AI più rapida del previsto come principale motore dell'obiettivo più elevato (Yahoo Finance, 13 maggio 2026).
Cantor Fitzgerald (overweight, target più alto)
Cantor Fitzgerald ha aumentato il suo obiettivo di prezzo NVDA a 350$ da 300$ prima della pubblicazione dei risultati del 20 maggio, mantenendo un rating overweight. La società ha collocato il target rivisto tra le stime più alte di Wall Street, insieme a Tigress Financial a 360$, riflettendo la sua opinione che la spesa per l'AI possa rimanere duratura mentre NVIDIA aumenta la produzione dei suoi chip di generazione Blackwell (MarketBeat, 14 maggio 2026).
MarketBeat (consenso Wall Street, 54 analisti)
Il consenso compilato da MarketBeat su 54 analisti di Wall Street colloca l'obiettivo di prezzo NVDA medio a 12 mesi a 276,56$, all'interno di un range di 205$–360$. Dei 54 analisti intervistati, 48 hanno un rating buy, quattro un strong buy e due un hold, con il target medio che implica circa il 22,7% di potenziale rialzo rispetto al prezzo di chiusura del 15 maggio di 225,32$ (MarketBeat, 16 maggio 2026).
Le previsioni di terze parti sono intrinsecamente incerte, poiché non possono tenere pienamente conto di sviluppi di mercato inattesi. I rendimenti passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.
Risultati NVIDIA: anteprima primo trimestre anno fiscale 2027
NVIDIA pubblicherà i risultati finanziari del primo trimestre dell'anno fiscale 2027, relativi ai tre mesi terminati il 27 aprile 2026, dopo la chiusura del mercato statunitense il 20 maggio 2026. Il trimestre precedente più recente della società, il quarto trimestre dell'anno fiscale 2026, ha registrato ricavi di 39,3 miliardi di dollari, in aumento del 78% anno su anno, con i ricavi del data centre di 35,6 miliardi di dollari che rappresentano il singolo contributo trimestrale più grande del segmento mai registrato al momento della pubblicazione (NVIDIA Investor Relations, 25 febbraio 2026).
In vista della pubblicazione del 20 maggio, il consenso di Wall Street colloca gli utili per azione del primo trimestre dell'anno fiscale 2027 a circa 1,76$, secondo le stime aggregate degli analisti citate al 17 maggio 2026. Diversi broker, tra cui Bank of America e UBS, hanno aumentato i loro obiettivi di prezzo nei giorni immediatamente precedenti il rapporto, con Bank of America che fa riferimento a una stima di mercato indirizzabile totale di 1,7 trilioni di dollari per i sistemi data centre AI entro il 2030 come ipotesi chiave a sostegno del suo obiettivo di 320$ (Yahoo Finance, 13 maggio 2026).
L'evento dei risultati segue l'autorizzazione del governo statunitense alle vendite di chip H200 a circa 10 aziende cinesi, tra cui Alibaba, Tencent, ByteDance, JD.com, Lenovo e Foxconn, in base a termini di licenza che consentono fino a 75.000 unità per cliente, sebbene non fossero state effettuate consegne al 14 maggio 2026 (The Next Web, 14 maggio 2026). L'attenzione degli investitori prima della chiamata è incentrata sui volumi di spedizione delle GPU di generazione Blackwell, sulla traiettoria dei ricavi del data centre e su eventuali commenti di guidance relativi alle condizioni di licenza di esportazione nel mercato cinese (The Business Times, 14 maggio 2026).
Prezzo azioni NVDA: panoramica tecnica
Il prezzo delle azioni NVDA viene scambiato a 227,49$ alle 10:52 UTC del 18 maggio 2026, posizionandosi sopra il suo cluster di medie mobili semplici giornaliere, con le SMA a 20, 50, 100 e 200 giorni rispettivamente a circa 210$, 193$, 190$ e 186$. L'allineamento 20-su-50 rimane intatto sia per le famiglie SMA che EMA, mantenendo il trend a breve termine positivo secondo queste misure. La Hull moving average (9) a 233,34$ corre sopra il prezzo corrente, suggerendo che il nastro di momentum a brevissimo termine si è spostato avanti rispetto allo spot.
Gli indicatori di momentum di TradingView si inclinano positivamente senza raggiungere territorio estremo. L'indice di forza relativa a 14 giorni si attesta a 64,66, in territorio elevato ma non ipercomprato, mentre l'average directional index a 31,15 può indicare condizioni più direzionali, piuttosto che un ambiente limitato a un range.
Sul lato superiore, il pivot classico R1 a 220,47$ è già stato superato, con R2 a 241,38$ che alcuni trader potrebbero scegliere di monitorare se il titolo mantiene una chiusura giornaliera sopra i livelli attuali. Il massimo della sessione intraday di 237,66$ si trova all'interno di quella zona.
In caso di pullback, il punto pivot classico a 195,92$ rappresenta il supporto grafico iniziale, con la SMA a 100 giorni vicino a 189,60$ e la SMA a 200 giorni vicino a 185,97$ che formano uno scaffale di medie mobili più ampio sotto (TradingView, 18 maggio 2026).
Questa è un'analisi tecnica a scopo informativo e non costituisce consulenza finanziaria o raccomandazione di acquisto o vendita di alcuno strumento.
Storico prezzo azioni Nvidia (2024–2026)
Il prezzo delle azioni NVDA ha aperto maggio 2024 scambiando intorno a 95$, poiché la domanda di infrastrutture AI continuava a sostenere l'interesse degli investitori nei titoli dei semiconduttori dopo che il prezzo delle azioni era salito bruscamente dai bassi 40$ del 2023.
Il titolo è salito costantemente fino a metà 2024, toccando un massimo di 140,69$ il 20 giugno 2024 prima di ritracciare ai bassi 100$ entro inizio agosto in mezzo a un più ampio sell-off tecnologico. Si è ripreso durante l'autunno, recuperando brevemente i 150$ a gennaio 2025, per poi scendere bruscamente il 27 gennaio 2025 a un minimo di 116,76$ mentre l'emergere del modello AI cinese DeepSeek pesava sul sentiment verso la domanda di chip AI.
NVDA ha trascorso gran parte dell'inizio 2025 consolidando nel range 105$–140$, prima di una gamba al ribasso più severa ad aprile 2025 che ha trascinato il titolo a un minimo intraday di 86,13$ il 7 aprile, coincidendo con un periodo di volatilità di mercato legata ai dazi. È seguita una ripresa, con il titolo che ha recuperato 136$ entro fine maggio 2025 e spingendosi verso i 190$ entro novembre 2025 prima di svanire verso fine anno, chiudendo il 2025 a 186,63$.
Nel 2026, NVDA ha testato l'area 163$–165$ all'inizio di maggio prima di rimbalzare verso i 230$. Il titolo scambiava a 227,49$ il 18 maggio 2026.
I rendimenti passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri. I prezzi delle azioni sono indicativi e possono differire dai prezzi di mercato in tempo reale.
Nvidia (NVDA): visione degli analisti Capital.com
La traiettoria del prezzo di NVDA negli ultimi due anni riflette l'evoluzione del rapporto del mercato più ampio con gli investimenti in infrastrutture AI. Il titolo è aumentato da circa 95$ a maggio 2024 a 227,49$ al 18 maggio 2026, sostenuto da una crescita costante dei ricavi nel segmento data centre di NVIDIA e dall'adozione in espansione del computing basato su GPU tra i fornitori di cloud e i clienti enterprise. Detto questo, il movimento non è stato lineare. I bruschi cali di agosto 2024, gennaio 2025 e aprile 2025 mostrano che il sentiment sulla spesa per l'AI può rimanere sensibile agli shock macro, agli sviluppi competitivi e ai titoli sulla politica commerciale.
Guardando avanti alla pubblicazione dei risultati del 20 maggio 2026, la tensione chiave è tra le aspettative di continuo momentum del data centre e il rischio che la guidance deluda un mercato che sta prezzando una crescita sostanziale nel breve termine. Il parziale allentamento da parte del governo statunitense delle restrizioni all'esportazione degli H200 a selezionate aziende cinesi potrebbe espandere il mercato indirizzabile di NVIDIA, sebbene introduca anche incertezza normativa che potrebbe invertirsi rapidamente. Le condizioni macro più ampie, inclusa la politica tariffaria e la direzione dei tassi di interesse, aggiungono ulteriori variabili che potrebbero muovere il titolo in entrambe le direzioni, indipendentemente dai fondamentali specifici dell'azienda.
Sentiment dei clienti Capital.com sui CFD Nvidia
Al 18 maggio 2026, il posizionamento dei clienti Capital.com nei CFD NVIDIA mostra l'89,9% acquirenti contro il 10,1% venditori, mettendo gli acquirenti avanti di 79,8 punti percentuali. Questa istantanea riflette le posizioni aperte su Capital.com al momento della rilevazione e può cambiare rapidamente al variare delle condizioni di mercato.
Riepilogo – Nvidia 2026
- NVDA viene scambiata a 227,49$ alle 10:52 UTC del 18 maggio 2026, in rialzo di circa il 21,9% dall'inizio dell'anno e di circa il 68,3% anno su anno rispetto ai livelli di maggio 2025 vicino a 135$.
- I principali driver includono la domanda sostenuta di data centre AI, l'aumento delle GPU di generazione Blackwell di NVIDIA e l'autorizzazione parziale del governo statunitense alle esportazioni di chip H200 a selezionate aziende cinesi.
- I risultati del primo trimestre dell'anno fiscale 2027 sono previsti per il 20 maggio 2026. Il consenso di Wall Street colloca l'EPS a circa 1,76$, con gli obiettivi di prezzo degli analisti che si raggruppano tra 275$ e 320$.
I rendimenti passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.