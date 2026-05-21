Previsioni azioni Nvidia: autorizzazione chip H200 per la Cina

I rendimenti passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri. I prezzi delle azioni sono indicativi e possono differire dai prezzi di mercato in tempo reale.

Nvidia (NVDA): visione degli analisti Capital.com

La traiettoria del prezzo di NVDA negli ultimi due anni riflette l'evoluzione del rapporto del mercato più ampio con gli investimenti in infrastrutture AI. Il titolo è aumentato da circa 95$ a maggio 2024 a 227,49$ al 18 maggio 2026, sostenuto da una crescita costante dei ricavi nel segmento data centre di NVIDIA e dall'adozione in espansione del computing basato su GPU tra i fornitori di cloud e i clienti enterprise. Detto questo, il movimento non è stato lineare. I bruschi cali di agosto 2024, gennaio 2025 e aprile 2025 mostrano che il sentiment sulla spesa per l'AI può rimanere sensibile agli shock macro, agli sviluppi competitivi e ai titoli sulla politica commerciale.

Guardando avanti alla pubblicazione dei risultati del 20 maggio 2026, la tensione chiave è tra le aspettative di continuo momentum del data centre e il rischio che la guidance deluda un mercato che sta prezzando una crescita sostanziale nel breve termine. Il parziale allentamento da parte del governo statunitense delle restrizioni all'esportazione degli H200 a selezionate aziende cinesi potrebbe espandere il mercato indirizzabile di NVIDIA, sebbene introduca anche incertezza normativa che potrebbe invertirsi rapidamente. Le condizioni macro più ampie, inclusa la politica tariffaria e la direzione dei tassi di interesse, aggiungono ulteriori variabili che potrebbero muovere il titolo in entrambe le direzioni, indipendentemente dai fondamentali specifici dell'azienda.

I CFD sono strumenti complessi e comportano un alto rischio di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. I rendimenti passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Sentiment dei clienti Capital.com sui CFD Nvidia

Al 18 maggio 2026, il posizionamento dei clienti Capital.com nei CFD NVIDIA mostra l'89,9% acquirenti contro il 10,1% venditori, mettendo gli acquirenti avanti di 79,8 punti percentuali. Questa istantanea riflette le posizioni aperte su Capital.com al momento della rilevazione e può cambiare rapidamente al variare delle condizioni di mercato.

Riepilogo – Nvidia 2026

NVDA viene scambiata a 227,49$ alle 10:52 UTC del 18 maggio 2026, in rialzo di circa il 21,9% dall'inizio dell'anno e di circa il 68,3% anno su anno rispetto ai livelli di maggio 2025 vicino a 135$.

I principali driver includono la domanda sostenuta di data centre AI, l'aumento delle GPU di generazione Blackwell di NVIDIA e l'autorizzazione parziale del governo statunitense alle esportazioni di chip H200 a selezionate aziende cinesi.

I risultati del primo trimestre dell'anno fiscale 2027 sono previsti per il 20 maggio 2026. Il consenso di Wall Street colloca l'EPS a circa 1,76$, con gli obiettivi di prezzo degli analisti che si raggruppano tra 275$ e 320$.

I rendimenti passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.