Azioni Telecom Italia: ricavi Q1 2026 sotto le attese

Telecom Italia S.p.A. (TIT) è scambiata intorno a €0,68 nelle contrattazioni europee di tarda mattinata del 7 maggio 2026, con il prezzo che si muove tra un minimo intraday di €0,66 e un massimo di €0,69 sul feed di Capital.com alle ore 11:38 UTC. I rendimenti passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Le recenti contrattazioni avvengono in un contesto di continua attenzione sulla strategia di rete di Telecom Italia e sul più ampio dibattito sulla politica industriale italiana. TIM ha firmato un accordo preliminare di condivisione della rete mobile con Fastweb per accelerare il rollout 5G nei comuni più piccoli (Reuters, 7 gennaio 2026), e successivamente ha sottoscritto un accordo non vincolante per lo sviluppo di torri con Fastweb e Vodafone per costruire fino a 6.000 nuovi siti in Italia mantenendo l'indipendenza commerciale (TIM Group IR, 19 marzo 2026). Le azioni vengono inoltre scambiate sullo sfondo dell'offerta da €10,8 miliardi di Poste Italiane, sostenuta dallo Stato, per Telecom Italia, presentata come parte di un piano per rimodellare le telecomunicazioni e l'infrastruttura digitale italiana (Bloomberg, 22 marzo 2026), nonché di una decisione di aprile del Consiglio di Stato italiano che ha confermato le norme che limitano gli aumenti di prezzo legati all'inflazione sui contratti esistenti (Telecompaper, consultato il 7 maggio 2026).

Previsioni azioni Telecom Italia 2026–2030: obiettivi di prezzo di terze parti

Al 7 maggio 2026, le previsioni di terze parti sulle azioni Telecom Italia indicano un intervallo a 12 mesi relativamente ristretto per Telecom Italia (TIT), con le cifre di consenso raggruppate intorno ai €0,60 bassi e almeno un aggiornamento da parte di un broker che si colloca al di sopra di tale livello.

MarketScreener (panoramica del consenso)

MarketScreener mostra un prezzo obiettivo medio di €0,63 per Telecom Italia, basato su 11 analisti, con un consenso di outperform e un'ultima chiusura di €0,66. Il consenso si colloca leggermente al di sotto del prezzo di mercato di allora, poiché le stime continuano a riflettere il rischio di esecuzione relativo alla generazione di utili, alla leva finanziaria e alle misure di ristrutturazione del gruppo (MarketScreener, 6 maggio 2026).

Yahoo Finance (obiettivi degli analisti)

Yahoo Finance elenca gli obiettivi di prezzo degli analisti per Telecom Italia con una stima minima di €0,36, un obiettivo medio di €0,63 e un prezzo di riferimento corrente di €0,66. Lo spread indica diverse ipotesi sulla concorrenza domestica e sulla riduzione del debito, con l'obiettivo medio sostanzialmente allineato con altri servizi di consenso (Yahoo Finance, 6 maggio 2026).

Reuters via MarketScreener (contesto dell'offerta)

Reuters via MarketScreener riporta che Telecom Italia ha incaricato Goldman Sachs ed Evercore di esaminare l'offerta da €10,8 miliardi di Poste Italiane, che rimane centrale nel pensiero degli analisti nelle settimane successive. Quel contesto transazionale influenza la definizione degli obiettivi mentre gli analisti valutano i potenziali risultati delle azioni societarie rispetto alle ipotesi di valutazione standalone (MarketScreener, 13 aprile 2026).

Sintesi: tra queste fonti, i benchmark degli analisti si concentrano su un obiettivo medio vicino a €0,63. L'intervallo visibile si estende da €0,36 nella fascia bassa fino a revisioni specifiche dei broker al di sopra del consenso, mentre gli analisti valutano i progressi della ristrutturazione, la leva finanziaria e l'incertezza legata all'operazione.

Le previsioni di terze parti sono intrinsecamente incerte, poiché non possono tenere pienamente conto di sviluppi di mercato imprevisti. I rendimenti passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Utili TIT: risultati Q1 2026

Telecom Italia ha pubblicato i risultati del Q1 2026 il 6 maggio 2026, registrando un EBITDA di gruppo al netto dei canoni di locazione di €794 milioni per il trimestre (MarketScreener, 6 maggio 2026). I ricavi sono risultati leggermente al di sotto delle aspettative degli analisti, con un vento contrario dagli MVNO citato come fattore che ha contribuito al modesto disallineamento (Yahoo Finance, 6 maggio 2026).

L'utile core per il periodo è sceso di circa il 2,7% su base annua, mentre il gruppo ha continuato a gestire la concorrenza mobile domestica e a controllare i costi nella sua struttura operativa post-vendita della rete (MarketScreener, 6 maggio 2026). L'aggiornamento del Q1 segue la guidance per l'intero anno 2025 emessa a febbraio 2026, quando Telecom Italia ha previsto un aumento del 5–6% dell'utile core per l'anno e ha annunciato un programma di riacquisto di azioni proprie da €400 milioni, stabilendo aspettative che i dati del Q1 hanno ora iniziato a mettere alla prova (Reuters, 24 febbraio 2026).

Prezzo azioni TIT: panoramica tecnica

Il prezzo delle azioni TIT è scambiato a €0,68 il 7 maggio 2026 alle ore 11:38 UTC, mantenendosi al di sopra di una serie di medie mobili in rialzo. Secondo TradingView, le medie mobili semplici a 20/50/100/200 giorni si attestano rispettivamente a circa €0,66 / €0,63 / €0,60 / €0,53, con il prezzo al di sopra di tutti e quattro i livelli. L'allineamento 20-sopra-50 è intatto all'interno della stessa famiglia SMA, coerente con una struttura di tendenza al rialzo nel breve termine.

Le letture di momentum da TradingView collocano l'indice di forza relativa a 14 giorni a 67,1, una lettura solida che rimane al di sotto della zona di ipercomprato sopra 70. L'indice direzionale medio a 14 giorni registra 25,4, un livello che indica un trend consolidato piuttosto che debole, secondo i dati di TradingView.

Sul lato superiore, il pivot R1 classico a €0,69 è il riferimento più vicino; una chiusura giornaliera al di sopra di quel livello metterebbe in vista R2 vicino a €0,71. Sul lato inferiore, il punto pivot classico a €0,65 rappresenta il supporto iniziale, con la SMA a 100 giorni vicino a €0,60 che funge da successivo livello significativo; la perdita di quel livello potrebbe comportare un movimento più profondo verso l'area S1 a circa €0,63 (TradingView, 7 maggio 2026).

Questa è un'analisi tecnica a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria o raccomandazione di acquisto o vendita di alcuno strumento.

Storico del prezzo delle azioni Telecom Italia (2024–2026)

Il prezzo delle azioni TIT ha aperto maggio 2024 intorno a €0,22–€0,25, scambiando in una banda ristretta per gran parte di quell'anno mentre la società finalizzava la vendita della rete fissa a KKR – un'operazione che ha dominato il caso d'investimento. Il titolo ha chiuso il 2024 a €0,25, sostanzialmente stabile nell'anno solare mentre gli investitori valutavano un bilancio più pulito rispetto all'incertezza sulle prospettive di ricavi standalone del gruppo.

Il 2025 ha segnato un cambiamento di direzione più netto. TIT ha iniziato l'anno appena sopra €0,25 ed è salita costantemente grazie al miglioramento del sentiment sulla struttura post-vendita della rete e ai primi segnali di stabilizzazione degli utili. Tale ripresa è stata interrotta all'inizio di aprile 2025, quando il titolo ha toccato un minimo intraday di €0,28 il 9 aprile in mezzo a un'ampia vendita azionaria globale legata all'escalation degli annunci di tariffe statunitensi – uno dei cali più bruschi nel breve termine nella finestra di due anni. Si è tuttavia ripresa rapidamente, chiudendo il 2025 a €0,52 e guadagnando circa il 108% su base annua.

Il movimento si è esteso nel 2026, con TIT che ha raggiunto un massimo di chiusura di €0,63 il 23 marzo prima di un modesto ritracciamento all'inizio di maggio. TIT ha chiuso a €0,69 il 7 maggio 2026, in rialzo di circa il 34,8% da inizio anno e di circa il 91,9% su base annua.