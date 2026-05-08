Ferrari N.V. (RACE) è scambiata a $338,85 alle 11:59 UTC del 6 maggio 2026, all’interno di un range di sessione compreso tra $322,97 e $332,88. Le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

L’andamento del prezzo segue la pubblicazione dei risultati del Q1 2026 di Ferrari del 5 maggio, in cui la società ha riportato ricavi netti pari a €1,848 miliardi, in aumento del 3% su base annua, o del 6% a cambi costanti (CNBC, 5 maggio 2026). Il management ha confermato la guidance per l’intero 2026 di circa €7,5 miliardi di ricavi, nonostante un calo del 4,4% su base annua delle consegne a 3.436 unità, attribuito a un rallentamento produttivo deliberato in vista del lancio di nuovi modelli (Reuters, 5 maggio 2026). Ferrari ha inoltre confermato il lancio del suo primo veicolo completamente elettrico, aggiungendo un catalizzatore di prodotto al contesto generale, mentre l’incertezza sui dazi statunitensi e un contesto macroeconomico più debole per i beni di lusso continuano a influenzare il sentiment nel settore automobilistico premium (Yahoo Finance, 5 maggio 2026).

Outlook Ferrari da terze parti: guidance Q1 e rischi sulle consegne

Al 6 maggio 2026, le previsioni di terze parti sul titolo Ferrari riflettono una gamma di valutazioni dei broker influenzate dai risultati del Q1 2026, dai dati sulle consegne, dalla guidance annuale confermata e dalle continue perturbazioni legate ai dazi USA e alla logistica nella regione del Golfo.

Bernstein (revisione)

Bernstein conferma un rating Outperform con un target price di $410 su Ferrari, evidenziando la decisione dell’azienda di anticipare le consegne negli Stati Uniti, inclusi maggiori volumi dei modelli speciali F80 e SF90XX, per compensare parzialmente la sospensione delle spedizioni verso i mercati del Golfo. La valutazione si basa sulla guidance 2026 di Ferrari per un margine EBIT di almeno il 29,5%, considerato un livello credibile in un contesto commerciale incerto (Investing.com, 10 aprile 2026).

MarketBeat (consenso)

MarketBeat aggrega le valutazioni di 16 broker che coprono Ferrari, indicando un target price medio a 12 mesi di $469,06, in un intervallo compreso tra $410 e $570. Il rating di consenso è Moderate Buy, con tre strong buy, otto buy e cinque hold. Tra le azioni più recenti: UBS mantiene un rating Buy con target $483 e JPMorgan mantiene Overweight con target $447 (MarketBeat, 28 aprile 2026).

MarketBeat (attività istituzionale)

MarketBeat segnala che Exane Asset Management ha aumentato la propria partecipazione in Ferrari di circa il 100.191% nel Q4, aggiungendo 12.023 azioni per un valore di $4,50 milioni e portando Ferrari all’1,0% del portafoglio. L’operazione coincide con la data ex-dividendo del 21 aprile 2026 per il dividendo annuale aumentato a $3,62 per azione, pagabile il 5 maggio 2026 (MarketBeat, 20 aprile 2026).

The Globe and Mail (buyback e target)

The Globe and Mail riporta i progressi del programma di riacquisto azioni da €3,50 miliardi di Ferrari, con la seconda tranche da €250 milioni avviata il 13 aprile 2026 dopo il completamento della prima il 10 aprile. L’ultima raccomandazione citata è Buy con target €430, con gli analisti che vedono il buyback come un segnale continuo della fiducia del management nella capacità di generare utili nel lungo termine (The Globe and Mail, 28 aprile 2026).

MarketBeat (aggiornamento guidance)

MarketBeat segnala che Ferrari ha aggiornato la guidance per il 2026 il 5 maggio, confermando un EPS diluito rettificato di almeno €9,45 e ricavi di circa €7,50 miliardi. La conferma segue i risultati del Q1 con ricavi netti di €1,85 miliardi (+3% a/a) e margine EBITDA rettificato del 38,8% (MarketBeat, 5 maggio 2026).

Conclusione: i target price variano tra $410 e $570, con una media di $469,06 e rating Moderate Buy. I fattori di supporto includono la guidance confermata, il programma di buyback e la prevista ripresa delle consegne nel Q2, mentre i principali rischi restano i dazi e le criticità logistiche nel Golfo.

Le previsioni sono intrinsecamente incerte e le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Risultati Ferrari Q1 2026

Ferrari ha riportato ricavi netti di €1,85 miliardi nel Q1 2026, in crescita del 3% su base annua (6% a cambi costanti). L’EPS diluito rettificato è stato pari a €2,33 (vs consenso €2,30), con margine EBIT al 29,7%. Il free cash flow industriale ha raggiunto €653 milioni e il margine EBITDA rettificato il 38,8%, sostenuto da un mix di prodotto più ricco e maggiori ricavi da personalizzazione. Le consegne totali sono diminuite del 4,4% a 3.436 unità, sotto il consenso di 3.520 (CNBC, 5 maggio 2026).

Per il 2026, Ferrari ha confermato ricavi di circa €7,50 miliardi e un EPS diluito rettificato di almeno €9,45, mentre la stima EPS complessiva di circa €11 è risultata inferiore al consenso di circa €11,35 (MarketBeat, 5 maggio 2026). Il CEO Benedetto Vigna ha attribuito il calo delle consegne a un rallentamento produttivo intenzionale e ha indicato un impatto limitato del conflitto in Medio Oriente grazie alla riallocazione geografica delle spedizioni (Yahoo Finance, 5 maggio 2026). Il titolo è sceso dopo la pubblicazione, con il mercato focalizzato sulla guidance inferiore al consenso (Reuters, 5 maggio 2026).

Prezzo RACE: analisi tecnica

Il titolo RACE quota $338,85 alle 11:59 UTC del 6 maggio 2026, sotto le principali medie mobili: SMA 20 giorni ~$352, 50 giorni ~$346, 100 giorni ~$353 e 200 giorni ~$398. Il prezzo è anche sotto la linea base Ichimoku (~$351) e la VWMA (~$351), indicando pressione ribassista diffusa.

Gli indicatori di momentum restano deboli: RSI a 36,20 (zona neutrale bassa), ADX a 11,95 (trend debole), Hull MA a $334,57 sotto il prezzo e stocastico %K a 6,45 (ipervenduto).

Resistenze: pivot a $352,46 e R1 a ~$374. Supporti: S1 a $325,26 e S2 a $303,23 (TradingView, 6 maggio 2026).

Questa analisi è solo a scopo informativo e non costituisce consulenza finanziaria.

Ferrari (RACE): view analisti Capital.com

La performance di Ferrari nel 2026 è influenzata da fattori contrastanti. I risultati del Q1 mostrano crescita dei ricavi e conferma della guidance (€7,50 miliardi e margine EBIT ≥29,5%), mentre il buyback da €3,50 miliardi supporta il titolo.

Tuttavia, il dazio del 25% negli USA aumenta i costi nel principale mercato, e la sospensione temporanea delle spedizioni nel Golfo ha inciso sulle consegne (–4,4% a/a).

Il titolo è sceso dai massimi del 2025 e quota sotto tutte le principali medie mobili di lungo periodo. Questo può riflettere rischi macro e commerciali, ma anche riportare la valutazione a livelli più coerenti con i fondamentali. Rischi: condizioni macro deboli, escalation dei dazi, domanda luxury inferiore alle attese.

I CFD sono strumenti complessi e comportano un elevato rischio di perdita di denaro rapidamente a causa della leva. Le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Sintesi – Ferrari 2026

Ferrari (RACE) quota $338,85 al 6 maggio 2026, ben al di sotto dei massimi 2025 (> $519) e sotto tutte le principali medie mobili.

Driver principali: rallentamento volontario delle consegne nel Q1, dazi USA al 25% e sospensione temporanea nel Golfo.

Risultati Q1: ricavi €1,85 miliardi (+3%), EPS €2,33 sopra le attese, ma guidance EPS annuale (~€11) sotto consenso.

Guidance confermata: ricavi €7,50 miliardi e margine EBIT ≥29,5%, con supporto dal buyback.

Le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

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