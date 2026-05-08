Previsioni azioni Ferrari: utili e guidance Q1 2026Ferrari ha comunicato ricavi netti per €1,85 miliardi nel Q1 2026 il 5 maggio, confermando la guidance annuale mentre le consegne sono diminuite in vista del lancio di nuovi modelli. I rendimenti passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.
Ferrari N.V. (RACE) è scambiata a $338,85 alle 11:59 UTC del 6 maggio 2026, all’interno di un range di sessione compreso tra $322,97 e $332,88. Le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.
L’andamento del prezzo segue la pubblicazione dei risultati del Q1 2026 di Ferrari del 5 maggio, in cui la società ha riportato ricavi netti pari a €1,848 miliardi, in aumento del 3% su base annua, o del 6% a cambi costanti (CNBC, 5 maggio 2026). Il management ha confermato la guidance per l’intero 2026 di circa €7,5 miliardi di ricavi, nonostante un calo del 4,4% su base annua delle consegne a 3.436 unità, attribuito a un rallentamento produttivo deliberato in vista del lancio di nuovi modelli (Reuters, 5 maggio 2026). Ferrari ha inoltre confermato il lancio del suo primo veicolo completamente elettrico, aggiungendo un catalizzatore di prodotto al contesto generale, mentre l’incertezza sui dazi statunitensi e un contesto macroeconomico più debole per i beni di lusso continuano a influenzare il sentiment nel settore automobilistico premium (Yahoo Finance, 5 maggio 2026).
Outlook Ferrari da terze parti: guidance Q1 e rischi sulle consegne
Al 6 maggio 2026, le previsioni di terze parti sul titolo Ferrari riflettono una gamma di valutazioni dei broker influenzate dai risultati del Q1 2026, dai dati sulle consegne, dalla guidance annuale confermata e dalle continue perturbazioni legate ai dazi USA e alla logistica nella regione del Golfo.
Bernstein (revisione)
Bernstein conferma un rating Outperform con un target price di $410 su Ferrari, evidenziando la decisione dell’azienda di anticipare le consegne negli Stati Uniti, inclusi maggiori volumi dei modelli speciali F80 e SF90XX, per compensare parzialmente la sospensione delle spedizioni verso i mercati del Golfo. La valutazione si basa sulla guidance 2026 di Ferrari per un margine EBIT di almeno il 29,5%, considerato un livello credibile in un contesto commerciale incerto (Investing.com, 10 aprile 2026).
MarketBeat (consenso)
MarketBeat aggrega le valutazioni di 16 broker che coprono Ferrari, indicando un target price medio a 12 mesi di $469,06, in un intervallo compreso tra $410 e $570. Il rating di consenso è Moderate Buy, con tre strong buy, otto buy e cinque hold. Tra le azioni più recenti: UBS mantiene un rating Buy con target $483 e JPMorgan mantiene Overweight con target $447 (MarketBeat, 28 aprile 2026).
MarketBeat (attività istituzionale)
MarketBeat segnala che Exane Asset Management ha aumentato la propria partecipazione in Ferrari di circa il 100.191% nel Q4, aggiungendo 12.023 azioni per un valore di $4,50 milioni e portando Ferrari all’1,0% del portafoglio. L’operazione coincide con la data ex-dividendo del 21 aprile 2026 per il dividendo annuale aumentato a $3,62 per azione, pagabile il 5 maggio 2026 (MarketBeat, 20 aprile 2026).
The Globe and Mail (buyback e target)
The Globe and Mail riporta i progressi del programma di riacquisto azioni da €3,50 miliardi di Ferrari, con la seconda tranche da €250 milioni avviata il 13 aprile 2026 dopo il completamento della prima il 10 aprile. L’ultima raccomandazione citata è Buy con target €430, con gli analisti che vedono il buyback come un segnale continuo della fiducia del management nella capacità di generare utili nel lungo termine (The Globe and Mail, 28 aprile 2026).
MarketBeat (aggiornamento guidance)
MarketBeat segnala che Ferrari ha aggiornato la guidance per il 2026 il 5 maggio, confermando un EPS diluito rettificato di almeno €9,45 e ricavi di circa €7,50 miliardi. La conferma segue i risultati del Q1 con ricavi netti di €1,85 miliardi (+3% a/a) e margine EBITDA rettificato del 38,8% (MarketBeat, 5 maggio 2026).
Le previsioni sono intrinsecamente incerte e le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.
Risultati Ferrari Q1 2026
Ferrari ha riportato ricavi netti di €1,85 miliardi nel Q1 2026, in crescita del 3% su base annua (6% a cambi costanti). L’EPS diluito rettificato è stato pari a €2,33 (vs consenso €2,30), con margine EBIT al 29,7%. Il free cash flow industriale ha raggiunto €653 milioni e il margine EBITDA rettificato il 38,8%, sostenuto da un mix di prodotto più ricco e maggiori ricavi da personalizzazione. Le consegne totali sono diminuite del 4,4% a 3.436 unità, sotto il consenso di 3.520 (CNBC, 5 maggio 2026).
Per il 2026, Ferrari ha confermato ricavi di circa €7,50 miliardi e un EPS diluito rettificato di almeno €9,45, mentre la stima EPS complessiva di circa €11 è risultata inferiore al consenso di circa €11,35 (MarketBeat, 5 maggio 2026). Il CEO Benedetto Vigna ha attribuito il calo delle consegne a un rallentamento produttivo intenzionale e ha indicato un impatto limitato del conflitto in Medio Oriente grazie alla riallocazione geografica delle spedizioni (Yahoo Finance, 5 maggio 2026). Il titolo è sceso dopo la pubblicazione, con il mercato focalizzato sulla guidance inferiore al consenso (Reuters, 5 maggio 2026).
Prezzo RACE: analisi tecnica
Il titolo RACE quota $338,85 alle 11:59 UTC del 6 maggio 2026, sotto le principali medie mobili: SMA 20 giorni ~$352, 50 giorni ~$346, 100 giorni ~$353 e 200 giorni ~$398. Il prezzo è anche sotto la linea base Ichimoku (~$351) e la VWMA (~$351), indicando pressione ribassista diffusa.
Gli indicatori di momentum restano deboli: RSI a 36,20 (zona neutrale bassa), ADX a 11,95 (trend debole), Hull MA a $334,57 sotto il prezzo e stocastico %K a 6,45 (ipervenduto).
Resistenze: pivot a $352,46 e R1 a ~$374. Supporti: S1 a $325,26 e S2 a $303,23 (TradingView, 6 maggio 2026).
Questa analisi è solo a scopo informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Ferrari (RACE): view analisti Capital.com
La performance di Ferrari nel 2026 è influenzata da fattori contrastanti. I risultati del Q1 mostrano crescita dei ricavi e conferma della guidance (€7,50 miliardi e margine EBIT ≥29,5%), mentre il buyback da €3,50 miliardi supporta il titolo.
Tuttavia, il dazio del 25% negli USA aumenta i costi nel principale mercato, e la sospensione temporanea delle spedizioni nel Golfo ha inciso sulle consegne (–4,4% a/a).
Il titolo è sceso dai massimi del 2025 e quota sotto tutte le principali medie mobili di lungo periodo. Questo può riflettere rischi macro e commerciali, ma anche riportare la valutazione a livelli più coerenti con i fondamentali. Rischi: condizioni macro deboli, escalation dei dazi, domanda luxury inferiore alle attese.
Sintesi – Ferrari 2026
- Ferrari (RACE) quota $338,85 al 6 maggio 2026, ben al di sotto dei massimi 2025 (> $519) e sotto tutte le principali medie mobili.
- Driver principali: rallentamento volontario delle consegne nel Q1, dazi USA al 25% e sospensione temporanea nel Golfo.
- Risultati Q1: ricavi €1,85 miliardi (+3%), EPS €2,33 sopra le attese, ma guidance EPS annuale (~€11) sotto consenso.
- Guidance confermata: ricavi €7,50 miliardi e margine EBIT ≥29,5%, con supporto dal buyback.
Le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.
FAQ
Chi possiede la maggior parte delle azioni Ferrari?
Il maggiore azionista di Ferrari è Exor, la holding controllata dalla famiglia Agnelli. Exor e Piero Ferrari rimangono i due principali azionisti di lungo termine della società, con un accordo tra azionisti rinnovato che va da gennaio 2026 a gennaio 2029. Il resto delle azioni Ferrari è detenuto da investitori istituzionali e retail attraverso le sue quotazioni pubbliche. La proprietà può cambiare nel tempo, quindi gli investitori dovrebbero controllare le comunicazioni più recenti di Ferrari prima di prendere decisioni.
Qual è la previsione del prezzo delle azioni Ferrari a cinque anni?
Una previsione del prezzo delle azioni Ferrari a cinque anni dipende da ipotesi sulla crescita degli utili, potere di prezzo, domanda di lusso, dazi, lanci di prodotti e condizioni più ampie del mercato azionario. L'articolo si concentra su target analisti di terze parti a breve termine, che variano da $410–$570, con un consensus di 16 analisti a $469,06. Le previsioni a lungo termine possono variare ampiamente e non dovrebbero essere trattate come previsioni affidabili. I mercati possono muoversi in entrambe le direzioni e i rendimenti passati non indicano rendimenti futuri.
Ferrari è un buon titolo da acquistare?
Se Ferrari sia un buon titolo da acquistare dipende dagli obiettivi individuali, dalla tolleranza al rischio e dalla visione della valutazione della società. L'articolo evidenzia fattori di supporto, tra cui la guidance 2026 confermata, margini elevati, un programma di buyback da €3,50 miliardi e la fiducia degli analisti nel profilo strutturale degli utili di Ferrari. Tuttavia, permangono rischi, tra cui l'esposizione ai dazi USA, una domanda di beni di lusso più debole, interruzioni nelle consegne e pressione dalle condizioni di mercato più ampie. Questo non è consulenza finanziaria né una raccomandazione.
Il titolo Ferrari potrebbe salire o scendere?
Sì. Il titolo Ferrari potrebbe muoversi in entrambe le direzioni, a seconda di fattori specifici della società e macroeconomici. I driver al rialzo possono includere il recupero delle consegne, prezzi resilienti, progressi nei lanci di nuovi modelli e attività di buyback continuata. I rischi al ribasso includono ulteriore pressione dai dazi, domanda di beni di lusso più debole, consegne inferiori alle attese o una vendita più ampia del mercato azionario. Gli indicatori tecnici nell'articolo indicano pressione al di sotto delle medie mobili chiave, ma l'analisi tecnica non prevede con certezza la performance futura.
Dovrei investire nelle azioni Ferrari?
La decisione di investire nelle azioni Ferrari dovrebbe basarsi su ricerca indipendente, circostanze finanziarie personali e, ove appropriato, consulenza professionale. L'articolo delinea sia fattori di supporto che di rischio, tra cui la guidance riconfermata di Ferrari, il profilo dei margini e il programma di buyback, così come l'esposizione ai dazi, interruzioni nelle consegne e preoccupazioni sulla valutazione. Le previsioni e i target degli analisti possono aiutare a inquadrare le aspettative di mercato, ma non garantiscono la performance futura né rimuovono il rischio di perdita.
Posso negoziare CFD su Ferrari su Capital.com?
Sì, puoi negoziare CFD su Ferrari su Capital.com. Negoziare CFD su azioni ti consente di speculare sui movimenti di prezzo senza possedere l'asset sottostante e di assumere posizioni long o short. Tuttavia, i contratti per differenza (CFD) sono negoziati con margine e la leva amplifica sia i profitti che le perdite. Dovresti assicurarti di comprendere come funziona il trading di CFD, valutare la tua tolleranza al rischio e riconoscere che le perdite possono verificarsi rapidamente.