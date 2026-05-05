Apple Inc (AAPL) viene scambiata a 269,05 dollari nelle prime contrattazioni europee alle 11:49 UTC del 29 aprile 2026, all'interno di un range intraday di 267,37-271,08 dollari. Le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Le azioni stanno seguendo il posizionamento pre-risultati in vista della pubblicazione dei risultati fiscali del Q2 2026 di Apple, prevista per il 30 aprile 2026, con aspettative di consensus sui ricavi intorno a 109,30-109,50 miliardi di dollari per il trimestre (9to5Mac, 2 aprile 2026). L'esposizione tariffaria rimane un elemento critico, poiché Apple ha assorbito circa 3,30 miliardi di dollari in costi tariffari cumulativi dall'aprile 2025, con il tasso trimestrale che sarebbe aumentato da 800 milioni a 1,40 miliardi di dollari a seguito di una sentenza della Corte Suprema di febbraio 2026 che ha sostituito le aliquote tariffarie variabili con un prelievo fisso del 10% ai sensi della Sezione 122 (TECHi, 7 aprile 2026). Separatamente, le notizie secondo cui OpenAI starebbe sviluppando processori per smartphone in collaborazione con Qualcomm hanno pesato sulle azioni AAPL nella sessione precedente, sollevando la prospettiva di una maggiore concorrenza nel mercato dei chip per smartphone (S&P Global, 23 aprile 2026).

Outlook Apple di terze parti: risultati Q2 vicini, target divergenti

Al 29 aprile 2026, le previsioni sulle azioni Apple di terze parti per il 2026-2030 riflettono una gamma di opinioni influenzate dall'imminente report sui risultati fiscali del Q2 2026 del 30 aprile 2026, dall'esposizione tariffaria e dallo slancio dei prodotti AI.

BNP Paribas (upgrade e revisione target)

BNP Paribas alza il rating su Apple a Outperform da Neutral e aumenta il target di prezzo a 300 dollari da 260 dollari. La banca cita il miglioramento delle dinamiche della domanda di iPhone e una visione più costruttiva sulla traiettoria dei ricavi dei Servizi legati all'AI come base per il cambio di rating (MacDailyNews, 17 aprile 2026).

Bank of America (rialzo target pre-risultati)

L'analista di Bank of America Wamsi Mohan riconferma un rating Buy e alza il target di prezzo a 12 mesi a 325 dollari da 320 dollari. La revisione riflette la forza attesa nei ricavi di iPhone e Servizi nel Q2 FY2026, con la stima sui ricavi dell'azienda di 109,50 miliardi di dollari sostanzialmente allineata al consensus di Wall Street (Yahoo Finance, 16 aprile 2026).

UBS (aggiustamento target con rating neutrale)

UBS alza il target di prezzo a 12 mesi su Apple a 287 dollari da 280 dollari, mantenendo un rating Neutral. La banca evidenzia la continua resilienza nella domanda di dispositivi personali come aspetto positivo, con una persistente carenza di memoria che rimane un vincolo costante sulla visibilità dei margini a breve termine (CNBC, 28 aprile 2026).

Wedbush (riconferma Outperform)

Wedbush mantiene il rating Outperform e conferma il suo target di prezzo massimo di mercato di 350 dollari a seguito dell'annuncio della transizione della leadership di Apple. L'analista Daniel Ives riconferma la visione secondo cui la roadmap di integrazione AI di Apple e il potenziale di monetizzazione dei servizi rimangono intatti nonostante il cambio di CEO, segnalando al contempo i costi tariffari e l'incertezza macro come rischi a breve termine (Investing.com, 20 aprile 2026).

MarketBeat (panoramica consensus)

MarketBeat aggrega i rating di Wall Street in un consensus Moderate Buy con un target di prezzo medio a 12 mesi di 301,37 dollari. La distribuzione comprende 1 strong buy, 22 buy, 12 hold e 1 sell tra le coperture attive, con target individuali che vanno da 220 a 350 dollari, riflettendo opinioni diverse sul trasferimento dei costi tariffari e sui tempi di monetizzazione dell'AI (MarketBeat, 15 aprile 2026).

Riepilogo: tra queste previsioni sulle azioni Apple, la media del consensus si attesta vicino a 300-305 dollari, con target ancorati a rating Neutral tra 287-300 dollari nella parte inferiore e valutazioni Outperform tra 325-350 dollari nella parte superiore. Il filo conduttore tra le visioni più positive è la monetizzazione di Servizi e AI, mentre i rating più cauti si concentrano sui costi tariffari e sulla pressione sui margini.

Le previsioni di terze parti sono intrinsecamente incerte, poiché non possono tenere pienamente conto di sviluppi di mercato imprevisti. Le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Prezzo azioni AAPL: panoramica tecnica

Il prezzo delle azioni AAPL viene scambiato a 269,05 dollari alle 11:49 UTC del 29 aprile 2026, mantenendosi sopra la sua fascia chiave di medie mobili di circa 254-264 dollari, con le SMA a 20/50/100/200 giorni posizionate rispettivamente a circa 264 / 261 / 264 / 254 dollari. Un allineamento 20-over-50 rimane intatto nell'intera famiglia delle SMA, il che supporta un bias stabile a breve termine. La Hull moving average (9) a 270,62 dollari si posiziona marginalmente sopra l'ultimo prezzo, suggerendo che lo slancio a breve termine è sostanzialmente in equilibrio ai livelli attuali.

Gli indicatori di momentum sono complessivamente neutri-solidi. L'indice di forza relativa a 14 giorni segna 58,26, coerente con il territorio neutrale-superiore, mentre l'average directional index a 13,02 si posiziona sotto la soglia di 15, indicando una struttura di trend debole piuttosto che un movimento direzionalmente forte.

Sul lato superiore, il pivot R1 classico a 265,04 dollari è ora sotto il prezzo corrente, con R2 a 276,30 dollari come prossimo punto di riferimento se il titolo registra una chiusura giornaliera sostenuta sopra l'area dei 270 dollari. In caso di ribassi, il pivot classico (P) a 255,28 dollari rappresenta il supporto iniziale, seguito dalla SMA a 200 giorni vicino a 254 dollari. Il livello S1 a 244,02 dollari diventerebbe rilevante in caso di ritracciamento più profondo sotto quella fascia di SMA (TradingView, 29 aprile 2026).

Questa è un'analisi tecnica a scopo informativo e non costituisce consulenza finanziaria o raccomandazione di acquisto o vendita di alcuno strumento.

Anteprima risultati Apple Q2 2026

Apple è prevista pubblicare i risultati del secondo trimestre fiscale 2026 il 30 aprile 2026 dopo la chiusura del mercato, con una conference call che inizierà alle 17:00 ET; i risultati saranno i primi sotto il nuovo CEO dell'azienda a seguito della transizione della leadership annunciata ad aprile 2026 (Apple IR, 30 aprile 2026).

Il consensus di Wall Street, aggregato tra 31-32 analisti da Yahoo Finance, colloca i ricavi del Q2 2026 a circa 109,69 miliardi di dollari, rappresentando una crescita anno su anno di circa il 14,8% rispetto ai 95,40 miliardi di dollari del Q2 2025, con una stima di utile per azione diluito di 1,95 dollari, con un range da un minimo di 1,56 dollari a un massimo di 2,16 dollari. JP Morgan si posiziona sopra il consensus, proiettando ricavi di 112,70 miliardi di dollari e EPS di 2,05 dollari, citando ricavi di prodotto più forti del previsto di 82,30 miliardi di dollari trainati in parte dalla domanda di iPhone 17; Goldman Sachs prevede un EPS di 2,00 dollari, aspettandosi una crescita dei Servizi del 14% anno su anno e un modesto vento favorevole dai tassi di cambio vantaggiosi (AppleInsider, 26 aprile 2026). S&P Global Market Intelligence osserva che l'aspettativa di consensus sul margine lordo si attesta vicino al 48,4%, con le pressioni sui costi della memoria segnalate come principale rischio al ribasso per quella cifra (S&P Global, 23 aprile 2026).

Apple ha superato le stime EPS di Wall Street in ciascuno degli ultimi quattro trimestri, riportando più recentemente ricavi del Q1 2026 di 143,80 miliardi di dollari e EPS adjusted di 2,84 dollari, entrambi sopra il consensus precedente (Barchart, 20 aprile 2026).

Le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Storico prezzo azioni Apple (2024–2026)

Il prezzo delle azioni AAPL ha chiuso intorno a 170 dollari a fine aprile 2024, vicino a un minimo plurimensile, in mezzo a preoccupazioni più ampie sulla domanda di iPhone in Cina e a una rotazione più ampia del settore tecnologico. Il titolo si è ripreso durante l'estate, raggiungendo il range 230-235 dollari entro settembre 2024, prima di spingere verso 260 dollari a dicembre 2024 sull'ottimismo riguardo alla roadmap di integrazione AI di Apple sotto il marchio Apple Intelligence.

Nel 2025, il titolo ha registrato oscillazioni più marcate. AAPL è salito a un picco di circa 280 dollari all'inizio di febbraio 2025, per poi ritracciare durante la primavera quando l'amministrazione Trump ha annunciato nuove tariffe radicali ad aprile. Il titolo è sceso bruscamente a un minimo di circa 168 dollari il 9 aprile 2025, il suo punto più basso nell'arco temporale biennale, mentre gli investitori valutavano l'impatto dei dazi sulla catena di approvvigionamento produttiva di Apple basata in Cina. Una pausa parziale delle tariffe e un tono macro migliorato hanno aiutato il titolo a recuperare, e ad agosto 2025 era risalito verso 230 dollari, estendendosi ulteriormente nel range 250-260 dollari durante l'autunno.

AAPL è entrato nel 2026 intorno a 271 dollari, è sceso nel range 245-250 dollari tra febbraio e marzo in mezzo a rinnovata incertezza tariffaria e all'annuncio di una transizione del CEO, per poi risalire sopra 268 dollari verso la sessione del 29 aprile 2026. Ciò ha lasciato il titolo in rialzo di circa il 58% rispetto al minimo di aprile 2025 e sostanzialmente in linea con i livelli visti alla fine del 2024.