Palantir Technologies Inc. (PLTR) quota a $141,33 nelle prime contrattazioni europee alle 9:56 UTC del 29 aprile 2026, all'interno di un range di seduta di $140,70–$142,84. Le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Il sentiment in vista della pubblicazione dei risultati del Q1 2026 il 4 maggio 2026 dopo la chiusura del mercato, con il consensus che prevede ricavi di circa $1,54 miliardi, sta plasmando il posizionamento di breve termine mentre gli investitori valutano la crescita dei ricavi commerciali USA del trimestre precedente del 137% anno su anno rispetto alle più ampie preoccupazioni sulla valutazione (MarketBeat, 27 aprile 2026). Allo stesso tempo, la valutazione pubblica da parte del governo britannico di invocare una clausola di recesso nel contratto da £330 milioni di Palantir per la NHS Federated Data Platform ha aggiunto incertezza sulla pipeline commerciale internazionale dell'azienda (The Register, 20 aprile 2026), mentre la formalizzazione da parte del Pentagono nel marzo 2026 del Progetto Maven come programma di lungo termine continua a sostenere le prospettive dei ricavi della difesa USA di Palantir (Military.com, 25 marzo 2026).

Outlook Palantir di terze parti: risultati Q1 vicini, target divisi

Al 29 aprile 2026, le previsioni sulle azioni Palantir di terze parti per il 2026–2030 riflettono una gamma di opinioni influenzate dalla domanda della piattaforma AI di Palantir, dallo slancio dei contratti governativi USA e dalla compressione dei multipli tra i titoli software ad alta crescita in vista del report del Q1 2026. I seguenti target riassumono le principali opinioni di terze parti su PLTR.

Mizuho Securities (outperform, target ridotto)

L'analista di Mizuho Gregg Moskowitz ha ridotto il target price a 12 mesi di PLTR a $185 da $195, mantenendo un rating outperform. La società cita la ricalibrazione della valutazione nel software large-cap prima dei risultati del Q1 come fattore della riduzione, notando tuttavia che le condizioni della domanda per le piattaforme legate all'AI rimangono solide e che il profilo rischio/rendimento di Palantir è visto come più interessante rispetto a quello di diversi titoli software comparabili (MarketScreener, 14 aprile 2026).

D.A. Davidson (neutral, riconfermato)

D.A. Davidson ribadisce un rating neutral e mantiene un target price di $180 su PLTR, osservando che la società continua a considerare Palantir come una delle attività più solide nel settore software. Il rating neutral riflette esclusivamente preoccupazioni sulla valutazione, con il titolo che quota a circa 225 volte gli utili passati; la società afferma che il target price è in fase di revisione in attesa dei risultati del Q1 (MarketBeat, 16 aprile 2026).

Morgan Stanley (equal-weight, mantenuto)

L'analista di Morgan Stanley Sanjit Singh mantiene un rating equal-weight e un target price di $205 su PLTR, segnalando che l'azienda potrebbe accelerare modestamente la crescita e alzare le guidance per l'intero anno prima del report del Q1 previsto per il 4 maggio. La banca osserva che potrebbe essere necessaria una performance ancora più forte per far salire materialmente il titolo nel breve termine, dato che i trimestri eccezionali sono già l'aspettativa di base, mentre i controlli sul campo indicano uno slancio USA sostenuto (TheStreet, 17 aprile 2026).

Citigroup (buy, target ridotto)

L'analista di Citigroup Tyler Radke ha abbassato il target price di PLTR a $210 da $260, mantenendo un rating buy. La società ha alzato le stime sugli utili del Q1 prima del report di maggio riducendo al contempo il target per riflettere la recente compressione dei multipli nel settore software; Citi segnala il continuo slancio dei contratti, inclusi grandi rinnovi con Airbus e Stellantis, e descrive Palantir come uno dei principali beneficiari dell'AI (Yahoo Finance, 28 aprile 2026).

MarketBeat (panoramica consensus)

MarketBeat aggrega i rating degli analisti che coprono PLTR e riporta un target price consensus medio a 12 mesi di $196,35, con un rating consensus di moderate buy. La ripartizione include 15 buy, 11 hold e 2 sell; le stime individuali variano da $45 a $260, riflettendo una persistente divergenza sul fatto che il premio di valutazione di Palantir, a circa 232 volte gli utili, sia sostenibile rispetto alla crescita dei ricavi guidata del 61% per l'anno fiscale 2026 (MarketBeat, 24 aprile 2026).

Conclusione: tra queste previsioni sulle azioni Palantir, i target dei broker variano da $180 (D.A. Davidson, neutral) a $210 (Citigroup, buy), con il consensus che si attesta vicino a $196–$197. Un filo conduttore comune è la fiducia nella traiettoria dei ricavi AI e governativi di Palantir, temperata da un multiplo di valutazione persistentemente elevato che continua a limitare gli upgrade nel gruppo di copertura.

Le previsioni di terze parti sono intrinsecamente incerte, poiché non possono tenere pienamente conto di sviluppi di mercato inaspettati. Le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Prezzo azioni PLTR: panoramica tecnica

Il prezzo delle azioni PLTR quota a $141,33 alle 9:56 UTC del 29 aprile 2026, posizionandosi appena sotto la sua media mobile semplice (SMA) a 20 giorni vicino a $143 e sotto la SMA a 50 giorni a $145. Il cluster di medie mobili di breve termine a 20, 50, 100 e 200 giorni a circa $143, $145, $157 e $164 si posiziona sopra il prezzo attuale, indicando che PLTR quota sotto tutti e quattro i livelli di riferimento chiave sul grafico giornaliero, secondo i dati di TradingView.

L'indice di forza relativa (RSI) a 14 giorni si attesta a 46,79, una lettura neutrale che non porta alcun bias direzionale isolatamente. L'indice direzionale medio (ADX) di 12,12 segnala un ambiente di trend debole, suggerendo che la recente azione dei prezzi manca di chiara convinzione direzionale.

Nel framework dei pivot classici, il punto pivot a $148,33 rappresenta il primo riferimento sopra; una chiusura giornaliera sopra quel livello metterebbe in vista il livello R1 vicino a $160. Sul lato ribassista, la media mobile Hull a $141,74 e la media mobile ponderata per volume (VWMA) a $140,21 si posizionano vicino al prezzo attuale, con l'S1 classico a $134,25 come prossimo riferimento al ribasso se quei livelli di breve termine cedessero (TradingView, 29 aprile 2026).

Questa analisi tecnica è solo a scopo informativo e non costituisce consulenza finanziaria o raccomandazione di acquisto o vendita di alcuno strumento.

Prezzo azioni Palantir 2024–2026

Il prezzo delle azioni PLTR ha chiuso a circa $22 il 30 aprile 2024, scambiando in un range relativamente ristretto durante la primavera e l'estate di quell'anno mentre la narrativa più ampia sugli investimenti in AI iniziava a prendere piede.

Il titolo ha rotto al rialzo bruscamente nel Q4 2024, salendo da circa $37 a fine settembre a oltre $75 entro fine anno, sostenuto da forti risultati trimestrali e dal crescente entusiasmo intorno alla sua AI Platform (AIP), chiudendo il 2024 a $75,24. Quello slancio è proseguito all'inizio del 2025, con PLTR che ha raggiunto un picco intraday di $222,05 il 3 novembre 2025 in mezzo al sentiment post-elezioni USA e all'accelerazione delle assegnazioni di contratti AI del governo USA, inclusi il Progetto Maven e un accordo da $1 miliardo con il Dipartimento della Sicurezza Nazionale.

È seguito un ritracciamento nel Q1 2025, con il titolo scivolato a circa $65–$67 a gennaio 2025 prima di recuperare gradualmente durante il resto di quell'anno. Una brusca vendita ha colpito all'inizio di aprile 2025, con PLTR che ha toccato minimi vicino a $65,59 il 7 aprile, coincidendo con un'ampia volatilità di mercato innescata dagli annunci tariffari dell'amministrazione Trump. Un recupero durante l'estate ha visto il titolo risalire verso il range $155–$190 ad agosto e settembre 2025.

PLTR ha chiuso il 2025 a $177,60 e ha aperto il 2026 intorno a $169–$174, prima di ritracciare durante il primo trimestre. Al 29 aprile 2026, il titolo quota a $141,33. Questo lo lascia in calo di circa il 20,4% da inizio anno e circa il 36,4% sotto il suo massimo di novembre 2025.