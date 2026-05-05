Previsioni azioni Palantir: focus sui risultati del Q1Palantir è una società software statunitense che pubblicherà i risultati del Q1 2026 il 4 maggio, mentre gli investitori monitorano l'esame del contratto NHS nel Regno Unito e il Progetto Maven negli USA. Le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.
Palantir Technologies Inc. (PLTR) quota a $141,33 nelle prime contrattazioni europee alle 9:56 UTC del 29 aprile 2026, all'interno di un range di seduta di $140,70–$142,84. Le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.
Il sentiment in vista della pubblicazione dei risultati del Q1 2026 il 4 maggio 2026 dopo la chiusura del mercato, con il consensus che prevede ricavi di circa $1,54 miliardi, sta plasmando il posizionamento di breve termine mentre gli investitori valutano la crescita dei ricavi commerciali USA del trimestre precedente del 137% anno su anno rispetto alle più ampie preoccupazioni sulla valutazione (MarketBeat, 27 aprile 2026). Allo stesso tempo, la valutazione pubblica da parte del governo britannico di invocare una clausola di recesso nel contratto da £330 milioni di Palantir per la NHS Federated Data Platform ha aggiunto incertezza sulla pipeline commerciale internazionale dell'azienda (The Register, 20 aprile 2026), mentre la formalizzazione da parte del Pentagono nel marzo 2026 del Progetto Maven come programma di lungo termine continua a sostenere le prospettive dei ricavi della difesa USA di Palantir (Military.com, 25 marzo 2026).
Outlook Palantir di terze parti: risultati Q1 vicini, target divisi
Al 29 aprile 2026, le previsioni sulle azioni Palantir di terze parti per il 2026–2030 riflettono una gamma di opinioni influenzate dalla domanda della piattaforma AI di Palantir, dallo slancio dei contratti governativi USA e dalla compressione dei multipli tra i titoli software ad alta crescita in vista del report del Q1 2026. I seguenti target riassumono le principali opinioni di terze parti su PLTR.
Mizuho Securities (outperform, target ridotto)
L'analista di Mizuho Gregg Moskowitz ha ridotto il target price a 12 mesi di PLTR a $185 da $195, mantenendo un rating outperform. La società cita la ricalibrazione della valutazione nel software large-cap prima dei risultati del Q1 come fattore della riduzione, notando tuttavia che le condizioni della domanda per le piattaforme legate all'AI rimangono solide e che il profilo rischio/rendimento di Palantir è visto come più interessante rispetto a quello di diversi titoli software comparabili (MarketScreener, 14 aprile 2026).
D.A. Davidson (neutral, riconfermato)
D.A. Davidson ribadisce un rating neutral e mantiene un target price di $180 su PLTR, osservando che la società continua a considerare Palantir come una delle attività più solide nel settore software. Il rating neutral riflette esclusivamente preoccupazioni sulla valutazione, con il titolo che quota a circa 225 volte gli utili passati; la società afferma che il target price è in fase di revisione in attesa dei risultati del Q1 (MarketBeat, 16 aprile 2026).
Morgan Stanley (equal-weight, mantenuto)
L'analista di Morgan Stanley Sanjit Singh mantiene un rating equal-weight e un target price di $205 su PLTR, segnalando che l'azienda potrebbe accelerare modestamente la crescita e alzare le guidance per l'intero anno prima del report del Q1 previsto per il 4 maggio. La banca osserva che potrebbe essere necessaria una performance ancora più forte per far salire materialmente il titolo nel breve termine, dato che i trimestri eccezionali sono già l'aspettativa di base, mentre i controlli sul campo indicano uno slancio USA sostenuto (TheStreet, 17 aprile 2026).
Citigroup (buy, target ridotto)
L'analista di Citigroup Tyler Radke ha abbassato il target price di PLTR a $210 da $260, mantenendo un rating buy. La società ha alzato le stime sugli utili del Q1 prima del report di maggio riducendo al contempo il target per riflettere la recente compressione dei multipli nel settore software; Citi segnala il continuo slancio dei contratti, inclusi grandi rinnovi con Airbus e Stellantis, e descrive Palantir come uno dei principali beneficiari dell'AI (Yahoo Finance, 28 aprile 2026).
MarketBeat (panoramica consensus)
MarketBeat aggrega i rating degli analisti che coprono PLTR e riporta un target price consensus medio a 12 mesi di $196,35, con un rating consensus di moderate buy. La ripartizione include 15 buy, 11 hold e 2 sell; le stime individuali variano da $45 a $260, riflettendo una persistente divergenza sul fatto che il premio di valutazione di Palantir, a circa 232 volte gli utili, sia sostenibile rispetto alla crescita dei ricavi guidata del 61% per l'anno fiscale 2026 (MarketBeat, 24 aprile 2026).
Le previsioni di terze parti sono intrinsecamente incerte, poiché non possono tenere pienamente conto di sviluppi di mercato inaspettati. Le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.
Prezzo azioni PLTR: panoramica tecnica
Il prezzo delle azioni PLTR quota a $141,33 alle 9:56 UTC del 29 aprile 2026, posizionandosi appena sotto la sua media mobile semplice (SMA) a 20 giorni vicino a $143 e sotto la SMA a 50 giorni a $145. Il cluster di medie mobili di breve termine a 20, 50, 100 e 200 giorni a circa $143, $145, $157 e $164 si posiziona sopra il prezzo attuale, indicando che PLTR quota sotto tutti e quattro i livelli di riferimento chiave sul grafico giornaliero, secondo i dati di TradingView.
L'indice di forza relativa (RSI) a 14 giorni si attesta a 46,79, una lettura neutrale che non porta alcun bias direzionale isolatamente. L'indice direzionale medio (ADX) di 12,12 segnala un ambiente di trend debole, suggerendo che la recente azione dei prezzi manca di chiara convinzione direzionale.
Nel framework dei pivot classici, il punto pivot a $148,33 rappresenta il primo riferimento sopra; una chiusura giornaliera sopra quel livello metterebbe in vista il livello R1 vicino a $160. Sul lato ribassista, la media mobile Hull a $141,74 e la media mobile ponderata per volume (VWMA) a $140,21 si posizionano vicino al prezzo attuale, con l'S1 classico a $134,25 come prossimo riferimento al ribasso se quei livelli di breve termine cedessero (TradingView, 29 aprile 2026).
Questa analisi tecnica è solo a scopo informativo e non costituisce consulenza finanziaria o raccomandazione di acquisto o vendita di alcuno strumento.
Prezzo azioni Palantir 2024–2026
Il prezzo delle azioni PLTR ha chiuso a circa $22 il 30 aprile 2024, scambiando in un range relativamente ristretto durante la primavera e l'estate di quell'anno mentre la narrativa più ampia sugli investimenti in AI iniziava a prendere piede.
Il titolo ha rotto al rialzo bruscamente nel Q4 2024, salendo da circa $37 a fine settembre a oltre $75 entro fine anno, sostenuto da forti risultati trimestrali e dal crescente entusiasmo intorno alla sua AI Platform (AIP), chiudendo il 2024 a $75,24. Quello slancio è proseguito all'inizio del 2025, con PLTR che ha raggiunto un picco intraday di $222,05 il 3 novembre 2025 in mezzo al sentiment post-elezioni USA e all'accelerazione delle assegnazioni di contratti AI del governo USA, inclusi il Progetto Maven e un accordo da $1 miliardo con il Dipartimento della Sicurezza Nazionale.
È seguito un ritracciamento nel Q1 2025, con il titolo scivolato a circa $65–$67 a gennaio 2025 prima di recuperare gradualmente durante il resto di quell'anno. Una brusca vendita ha colpito all'inizio di aprile 2025, con PLTR che ha toccato minimi vicino a $65,59 il 7 aprile, coincidendo con un'ampia volatilità di mercato innescata dagli annunci tariffari dell'amministrazione Trump. Un recupero durante l'estate ha visto il titolo risalire verso il range $155–$190 ad agosto e settembre 2025.
PLTR ha chiuso il 2025 a $177,60 e ha aperto il 2026 intorno a $169–$174, prima di ritracciare durante il primo trimestre. Al 29 aprile 2026, il titolo quota a $141,33. Questo lo lascia in calo di circa il 20,4% da inizio anno e circa il 36,4% sotto il suo massimo di novembre 2025.
Le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri. I prezzi delle azioni sono indicativi e possono differire dai prezzi di mercato in tempo reale.
Risultati Q1 2026 di Palantir: storico e risultati in arrivo
Palantir pubblicherà i risultati del Q1 2026 il 4 maggio 2026 dopo la chiusura del mercato, con il consensus degli analisti che indica ricavi di circa $1,54 miliardi (BusinessWire, 13 aprile 2026). Questo si allinea strettamente con le guidance della stessa Palantir di $1,532–$1,536 miliardi per il trimestre ed è in linea con la sua guidance per l'intero anno 2026 di ricavi di $7,182–$7,198 miliardi, implicando una crescita di circa il 61% anno su anno (Tickeron, 23 aprile 2026).
Il report del Q4 2025, pubblicato il 2 febbraio 2026, ha registrato ricavi di $1,41 miliardi – in crescita del 70% anno su anno – con i ricavi commerciali USA che sono balzati del 137% anno su anno e i ricavi governativi USA cresciuti del 66% anno su anno grazie all'espansione dei contratti della piattaforma AI (Yahoo Finance, 2 febbraio 2026). Palantir ha alzato le sue guidance per l'intero anno 2026 sulla base di quei risultati, proiettando ricavi di $7,18–$7,20 miliardi, citando una forte conversione della pipeline attraverso il suo modello di bootcamp AIP e l'accelerazione dell'adozione dell'AI aziendale (Investing.com, 2 febbraio 2026).
Nonostante quel superamento, le azioni PLTR sono cadute bruscamente nelle sedute successive mentre gli investitori ruotavano fuori dai titoli software ad alto multiplo in mezzo a un più ampio repricing del settore, con il titolo in calo di circa il 27% nei 30 giorni successivi ai risultati (TIKR, 15 febbraio 2026). Questo serve a ricordare che a multipli di valutazione elevati, risultati solidi non si traducono automaticamente in guadagni di prezzo, poiché la contrazione dei multipli può compensare la sovraperformance fondamentale (MarketBeat, 27 aprile 2026).
Il report del Q1 2026 sarà monitorato per aggiornamenti sui rinnovi dei contratti governativi USA, sulla crescita del numero di clienti commerciali – che è aumentato del 34% anno su anno nel Q4 2025 – e su eventuali commenti del management sulla traiettoria della pipeline del bootcamp AIP e sull'espansione internazionale (Yahoo Finance, 13 aprile 2026).
Le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.
Palantir (PLTR): view degli analisti Capital.com
La traiettoria del prezzo di PLTR negli ultimi due anni riflette le brusche oscillazioni che possono accompagnare i titoli tecnologici ad alta crescita e alta valutazione. Il titolo è salito di circa il 650% tra aprile 2024 e il suo picco di novembre 2025 vicino a $222,05, trainato dall'espansione dei contratti AI del governo USA, dalla forte adozione della piattaforma commerciale e dall'ampio entusiasmo intorno ai temi di investimento nell'intelligenza artificiale. Detto questo, la valutazione premium di PLTR, con il titolo che quota a oltre 200 volte gli utili per gran parte del 2025 e nel 2026, significa che rimane sensibile ai cambiamenti nel sentiment macro. Il sell-off guidato dalle tariffe di aprile 2025 e il successivo drawdown del 2026 illustrano entrambi quanto rapidamente l'appetito per il rischio possa invertirsi per i titoli ad alto multiplo.
In vista del report sugli utili del Q1 2026 previsto per il 4 maggio, diversi fattori tirano in direzioni contrapposte. La base contrattuale in espansione di Palantir nella difesa e nell'intelligence USA, incluso lo status di programma di lungo termine per il Progetto Maven, supporta un argomento strutturale sui ricavi; tuttavia, il continuo esame del suo contratto NHS da £330 milioni nel Regno Unito e domande più ampie sulla concentrazione dei clienti introducono rischio di esecuzione. La guidance 2026 dell'azienda di circa $7,19 miliardi di ricavi implica una continua crescita rapida, ma se questo sia già prezzato agli attuali multipli rimane un punto chiave di dibattito tra gli analisti, con target price consensus che variano ampiamente da $45 a $260.
Sentiment dei clienti Capital.com per i CFD Palantir
Al 29 aprile 2026, il posizionamento dei clienti Capital.com nei CFD Palantir si attesta al 92,1% acquirenti contro il 7,9% venditori. Questo mette gli acquirenti in vantaggio di 84,2 punti percentuali e colloca il sentiment fermamente in territorio long unilaterale. Questa istantanea riflette le posizioni aperte su Capital.com e può cambiare rapidamente all'evolversi delle condizioni di mercato.
Riepilogo – Palantir 2026
- Alle 9:56 UTC del 29 aprile 2026, PLTR quota a $141,33, in calo di circa il 20% da inizio anno e circa il 36% sotto il suo massimo storico di novembre 2025 vicino a $222,05.
- I principali driver di prezzo includono lo slancio dei contratti AI del governo USA, la guidance 2026 di Palantir di circa $7,19 miliardi di ricavi e il sentiment tech più ampio prima del report sugli utili del Q1 del 4 maggio.
- La considerazione da parte del governo britannico di una clausola di recesso nel contratto NHS di Palantir da £330 milioni aggiunge incertezza sui ricavi internazionali insieme alle preoccupazioni esistenti sul premio di valutazione dell'azienda.
Le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.
FAQ
Chi possiede la maggior parte delle azioni Palantir?
Palantir è stata co-fondata da Peter Thiel, Alex Karp, Stephen Cohen, Joe Lonsdale e Nathan Gettings, e le partecipazioni dei fondatori sono rimaste una parte importante del quadro proprietario. In pratica, le partecipazioni più grandi sono tipicamente detenute da un mix di co-fondatori, dirigenti e investitori istituzionali. La proprietà può cambiare nel tempo attraverso vendite di azioni, esercizio di opzioni e ribilanciamento dei fondi, quindi i documenti normativi più recenti sono solitamente la fonte migliore per la ripartizione più aggiornata.
Qual è la previsione del prezzo delle azioni Palantir a cinque anni?
Non esiste un'unica previsione a cinque anni per le azioni PLTR. La maggior parte dei target degli analisti pubblicati si concentra sui prossimi 12 mesi piuttosto che su un orizzonte di cinque anni, e anche quelle stime di breve termine variano ampiamente. Questo riflette l'incertezza su fattori come la domanda di AI, la crescita dei contratti governativi, la concorrenza e la valutazione. Le previsioni a lungo termine dovrebbero quindi essere trattate come visioni basate su scenari piuttosto che aspettative ferme, specialmente per un titolo che ha mostrato movimenti bruschi in entrambe le direzioni.
Palantir è un buon titolo da acquistare?
Se Palantir sia un buon titolo da acquistare dipende dai tuoi obiettivi, dalla tolleranza al rischio e dall'orizzonte temporale. L'azienda ha registrato una forte crescita in aree come i ricavi commerciali USA e i contratti governativi, ma il titolo ha anche quotato a un multiplo di valutazione elevato, il che può aumentare la sensibilità ai risultati sugli utili e al sentiment di mercato più ampio. Piuttosto che concentrarsi su una semplice risposta sì o no, potrebbe essere più utile valutare il caso di crescita rispetto alla valutazione e ai rischi di esecuzione.
Le azioni Palantir potrebbero salire o scendere?
Le azioni Palantir potrebbero muoversi in entrambe le direzioni, a seconda di come si sviluppano i fattori specifici dell'azienda e del mercato più ampio. I movimenti al rialzo potrebbero essere supportati da utili più forti del previsto, vincite di contratti o miglioramento del sentiment sui titoli software legati all'AI. La pressione al ribasso potrebbe derivare da guidance più deboli, preoccupazioni sulla valutazione, incertezza sui contratti o debolezza del settore tech più ampio. Come mostra l'articolo, PLTR è stato altamente reattivo sia agli aggiornamenti aziendali che ai cambiamenti nell'appetito degli investitori per i titoli tecnologici ad alta crescita.
Dovrei investire nelle azioni Palantir?
Questa è una decisione personale piuttosto che una conclusione generale. Palantir offre esposizione a temi come l'intelligenza artificiale, la tecnologia della difesa e il software aziendale, ma comporta anche rischi legati alla valutazione, alla concentrazione dei clienti e alla volatilità del mercato. I prezzi delle azioni possono muoversi bruscamente intorno agli utili e alle notizie sui contratti, quindi è importante valutare se il titolo si adatta ai tuoi obiettivi finanziari e al tuo profilo di rischio. Questo articolo è solo a scopo informativo e non fornisce consulenza sugli investimenti.
Posso fare trading di CFD Palantir su Capital.com?
Sì, puoi fare trading di CFD Palantir su Capital.com. Il trading di CFD su azioni ti permette di speculare sui movimenti di prezzo senza possedere l'asset sottostante e di assumere posizioni long o short. Tuttavia, i contratti per differenza (CFD) sono negoziati a margine, e la leva amplifica sia i profitti che le perdite. Dovresti assicurarti di comprendere come funziona il trading di CFD, valutare la tua tolleranza al rischio e riconoscere che le perdite possono verificarsi rapidamente.