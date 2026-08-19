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Su Telecom Italia SpA

Telecom Italia S.p.A. si occupa di un'infrastruttura di dati e vocale fissa in Italia e fornisce piattaforme di rete mobile. La Società si concentra su diverse aree di servizi digitali, tra cui Comunicazione arricchita, Vita digitale sicura, Vita digitale, Vita aziendale, Vita all'interno, Vita all'aperto mobile e Intrattenimento digitale. Le sue sezioni includono Consumatori, Aziendale, Vendita all'ingrosso nazionale e Altro. La società è impegnata nello sviluppo di vari progetti nelle aree, tra cui Smart Green, Lettura sociale, Soluzioni per la buona istruzione, Turismo digitale 2.0, Smart Home, FriendTV e Big Data. Smart Green è la valutazione dei progetti connessi con l'ambiente e potenziali partnership con gli uffici governativi locali per il monitoraggio dell'aria in uffici pubblici e nelle aree urbane, utilizzando reti di sensori collegati al Cloud della Società. La Società è impegnata, da sola o in collaborazione con partner esterni, nell'ideazione e sviluppo di servizi sanitari a livello nazionale, regionale e locale.

Il prezzo attuale dell'azione Telecom Italia SPA è di 7.673 EUR. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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