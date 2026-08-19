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Negozia Telecom Italia SPA - TIT CFD

7.69+0.13%
The chart shows the TIT stock price data over the last 1 day, with a current price of 7.69, a high of 7.703, and a low of 7.664.
Vendi

7.673

Acquista

7.69

0.017
Basso: 7.664Alto: 7.703
Seller:
0%
Buyer:
100%
Le performance passate non costituiscono un indicatore affidabile dell’andamento futuro. I prezzi delle azioni sono indicativi e possono differire dai prezzi di mercato live.
Condizioni di Trading
Tipologia
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CFD
Spread0.017
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-0.017313 %
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Dimensione dell'operazione a leva ~€5,000.00

Denaro da leva ~€4,000.00

-0.01731%
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Adeguamento degli interessi overnight per posizioni short
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Oneri per l'intero valore della posizione
-0.004909 %
(-€0.25)

Dimensione dell'operazione a leva ~€5,000.00

Denaro da leva ~€4,000.00

-0.00491%
Ora di adeguamento degli interessi overnight21:00 (UTC)
ValutaEUR
Quantità negoziata min100
Margine20.00%
BorsaItaly
Commissione sull'operazione10%
Premio stop garantito
La commissione prevista per gli stop-loss garantiti (GSL) viene applicata solo se il GSL viene effettivamente attivato. Per ulteriori informazioni, visita la sezione del nostro sito dedicata a oneri e commissioni.
1%

1La commissione applicata per l'esecuzione delle operazioni è lo spread, ossia la differenza tra il prezzo di acquisto e quello di vendita. Vai alla sezione Oneri e commissioni del nostro sito per ulteriori informazioni

Statistiche Principali
Chiusura prec.7.679
Apertura7.691
Variazione a 1 Anno1543.38%
Range Giornaliero7.664 - 7.703

Negozia Telecom Italia SPA - TIT

Su Telecom Italia SpA

Telecom Italia S.p.A. si occupa di un'infrastruttura di dati e vocale fissa in Italia e fornisce piattaforme di rete mobile. La Società si concentra su diverse aree di servizi digitali, tra cui Comunicazione arricchita, Vita digitale sicura, Vita digitale, Vita aziendale, Vita all'interno, Vita all'aperto mobile e Intrattenimento digitale. Le sue sezioni includono Consumatori, Aziendale, Vendita all'ingrosso nazionale e Altro. La società è impegnata nello sviluppo di vari progetti nelle aree, tra cui Smart Green, Lettura sociale, Soluzioni per la buona istruzione, Turismo digitale 2.0, Smart Home, FriendTV e Big Data. Smart Green è la valutazione dei progetti connessi con l'ambiente e potenziali partnership con gli uffici governativi locali per il monitoraggio dell'aria in uffici pubblici e nelle aree urbane, utilizzando reti di sensori collegati al Cloud della Società. La Società è impegnata, da sola o in collaborazione con partner esterni, nell'ideazione e sviluppo di servizi sanitari a livello nazionale, regionale e locale.

Il prezzo attuale dell'azione Telecom Italia SPA è di 7.673 EUR. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

Scoprite altri titoli con grafici, dati vitali e aggiornamenti dei prezzi in tempo reale: Global Water Resources, Inc., Alpha & Omega Semiconductor, SuRo Capital Corp., Total Adr Rep 1, Riverstone Energy Ltd e Ideal Power Inc. Per ulteriori informazioni, consultare i profili delle aziende su Capital.com.

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1InfoEurope
TELECOM ITALIA - Comunicato-stampa-ai-sensi-dell’art-41-comma-2-lett-c-del-Regolamento-Emittenti-data-pdf <TLIT.MI>
1InfoEurope
TELECOM ITALIA - TIM: INFORMATIVA PERIODICA SULLE OPERAZIONI RELATIVE A AZIONI PROPRIE <TLIT.MI>
1InfoEurope
TELECOM ITALIA - TIM_Avviso_Messa a disposizione della Relazione semestrale 2026 <TLIT.MI>
1InfoEurope
TELECOM ITALIA - Comunicato stampa ai sensi dell’art. 41, comma 2, lett. c) del Regolamento Emittenti <TLIT.MI>

Commenti e valutazioni degli utenti

Consulta i feedback dei nostri clienti1 con diversi livelli di esperienza.
2025-06-04
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2024-10-24
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2025-06-25
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Valutazioni e Recensioni
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Valutazioni e Recensioni
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