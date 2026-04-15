Negozia TotalEnergies SE (USA) - TTE CFD

Su TotalEnergies SE (ADR)

Total SE è una compagnia petrolifera e del gas con sede in Francia. Opera attraverso quattro segmenti: Esplorazione e Produzione, Gas, Rinnovabili ed Energia, Raffinazione e Prodotti Chimici e Marketing e Servizi. Il segmento Esplorazione e Produzione comprende le attività di esplorazione e produzione. Il segmento Gas, Rinnovabili ed Energia comprende le attività di gas condotte a valle del processo di produzione e riguarda il gas naturale, il gas naturale liquefatto (GNL) ed il gas di petrolio liquefatto (GPL), nonché la generazione di energia, e la commercializzazione di energia e gas. Sviluppa anche attività di energie rinnovabili (escluse le biotecnologie) e lo stoccaggio di energia. Le attività di efficienza energetica sono rappresentate attraverso una divisione dedicata Innovation & Energy Efficiency. Il segmento Raffinazione e Prodotti Chimici comprende le attività di raffinazione e petrolchimica e le attività di Hutchinson. Comprende anche le attività di commercializzazione e trasporto del petrolio. Il segmento Marketing e Servizi include le attività di fornitura e marketing in tutto il mondo nel campo dei prodotti e dei servizi petroliferi.

Il prezzo attuale dell'azione TotalEnergies SE (USA) è di 87.45 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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