Negozia MaxLinear, Inc. - MXL CFD

Su MaxLinear, Inc.

MaxLinear, Inc. è una società di progettazione di circuiti integrati. I prodotti dell'azienda integrano la totalità o una parte sostanziale di un sistema di comunicazione, comprese le radiofrequenze (RF), i segnali misti, l'elaborazione del segnale digitale, i motori di sicurezza, i livelli di compressione dei dati e di rete e la gestione dell'alimentazione. L'azienda fornisce soluzioni system-on-chip (SoC) per le comunicazioni utilizzate in applicazioni a banda larga, infrastrutture mobili e cablate, data center, industriali e multi-mercato. I suoi dispositivi semiconduttori integrati e le soluzioni a livello di piattaforma sono prodotti principalmente con tecnologia di processo CMOS (complementary metal oxide semiconductor). I clienti dell'azienda includono distributori di elettronica, produttori di moduli, produttori di apparecchiature originali (OEM) e produttori di design originali (ODM). Le sue architetture di sistema radio e digitali basate su CMOS consentono inoltre di ridurre i cicli di progettazione in una serie di comunicazioni a banda larga e di infrastrutture cablate e wireless.

Il prezzo attuale dell'azione MaxLinear, Inc. è di 21.39 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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