Negozia Capital One Financial Corp - COF CFD

Su Capital One Financial Corp.

Capital One Financial Corporation è una holding diversificata di servizi finanziari. La Società, insieme alle sue controllate, offre una gamma di prodotti e servizi finanziari a consumatori, piccole imprese e clienti commerciali attraverso filiali, Internet ed altri canali di distribuzione. I segmenti della Società comprendono: Carta di credito, Consumer Banking, Commercial Banking ed Altro. Il segmento delle Carte di credito è costituito da credito al consumo domestico e credito alle piccole attività e dalle attività di credito internazionali in Canada e nel Regno Unito. Il segmento Consumer Banking consiste nelle attività delle filiali di raccolta di depositi per i consumatori e le piccole imprese, raccolta nazionale di depositi, prestito auto nazionale ed attività di concessione di prestiti immobiliari di consumo e di assistenza. Commercial Banking comprende i suoi servizi di raccolta prestiti e depositi e di gestione della tesoreria di clienti industriali, commerciali e del settore immobiliare.

Il prezzo attuale dell'azione Capital One Financial Corp è di 196.47 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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