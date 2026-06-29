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Su Lithia Motors, Inc.

Lithia Motors, Inc. è un fornitore di soluzioni di trasporto personale negli Stati Uniti. Opera in tre segmenti: Domestic, Import e Luxury. Il segmento Domestic è composto da concessionari automobilistici al dettaglio che vendono veicoli nuovi prodotti da Chrysler, General Motors e Ford. Il segmento Import comprende i punti vendita in franchising di veicoli nuovi prodotti principalmente da Toyota, Honda, Subaru, Nissan, Hyundai, Volkswagen, Kia e Mazda. Il segmento Lusso è composto da concessionari automobilistici che vendono veicoli nuovi prodotti da BMW, Mercedes-Benz, Audi, Lexus, Acura, Porsche, Jaguar, Land Rover, Mini, Infiniti, Rolls-Royce, Lamborghini, McLaren e Pagani. Offre una serie di prodotti e servizi, come il ciclo di vita della proprietà del veicolo, compresi i veicoli nuovi e usati, i prodotti finanziari e assicurativi, la riparazione e la manutenzione dell'auto. Offre 40 marchi di veicoli nuovi e tutti i marchi di veicoli usati in 278 punti vendita in Nord America.

Il prezzo attuale dell'azione Lithia Motors Inc è di 291.65 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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