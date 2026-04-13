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Su Equity Residential

Equity Residential è un fondo di investimento immobiliare. L'attività principale della Società è l'acquisizione, lo sviluppo e la gestione di immobili residenziali multifamiliari. I suoi segmenti includono Boston, New York, Washington D.C., California meridionale, San Francisco, Seattle ed Altri mercati. La California del sud comprende Los Angeles, San Diego ed Orange County. Altri mercati include Phoenix. È impegnato nell'affitto di unità abitative ai residenti. Si concentra sulle proprietà degli appartamenti in affitto nei mercati urbani e ad alta densità dei gateway costieri suburbani. Al 31 dicembre 2016, la Società possedeva 302 proprietà situate in 10 stati ed il Distretto di Columbia composto da 77.458 unità abitative. I progetti della Società comprendono The Alton, 455 Eye Street, 855 Brannan, Cascade, One Henry Adams, 340 Fremont e Vista 99. ERP Operating Limited Partnership (ERPOP) conduce l'attività di proprietà multifamiliare residenziale di Equity Residential.

Il prezzo attuale dell'azione Equity Residential è di 60.33 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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