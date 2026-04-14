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Su Nippon Telegraph And Telephone Corp

NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORPORATION è un fornitore di servizi vocali mobili e fissi, di servizi di comunicazione a pacchetto/Internet Protocol (IP), apparecchiature di telecomunicazione, integrazione dei sistemi e altri servizi connessi alle telecomunicazioni in Giappone. La Società opera in cinque sezioni: attività delle comunicazioni regionali, che si occupa di servizi relativi ai sistemi vocali fissi, di servizi delle comunicazioni IP/a pacchetto, della vendita di apparecchiature di telecomunicazione, di servizi di integrazione dei sistemi e di altri servizi; l'attività commerciale delle comunicazioni internazionali e a lunga distanza, che consiste di servizi relativi ai sistemi vocali fissi e di servizi di comunicazione IP/a pacchetto; l'attività commerciale delle comunicazioni mobili, che consiste di servizi relativi ai sistemi vocali mobili e della vendita delle apparecchiature di telecomunicazione; l'attività commerciale di comunicazione dei dati, che consiste di servizi di integrazione dei sistemi, e altre attività che comprende la manutenzione degli edifici, degli affitti di proprietà immobiliari, dello sviluppo dei sistemi e di altri servizi relativi alla ricerca e allo sviluppo.

Il prezzo attuale dell'azione Nippon Telegraph and Telephone Corporation è di 152.04 JPY. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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