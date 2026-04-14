Negozia Nippon Suisan Kaisha, Ltd. - 1332 CFD

Su Nippon Suisan Kaisha, Ltd.

NIPPON SUISAN KAISHA, LTD. è una società con sede in Giappone che opera principalmente nel settore dei prodotti marini e alimentari. La Società opera in quattro segmenti. Il segmento Prodotti marini si occupa di pesca, acquacoltura, lavorazione e vendita di prodotti marini. Il segmento Food si occupa della produzione e della vendita di prodotti alimentari surgelati, prodotti alimentari a temperatura comune e altri prodotti alimentari trasformati. Il segmento Fine si occupa della produzione e della vendita di agenti diagnostici, farmaci generici, materie prime farmaceutiche e prodotti alimentari per la salute. Il segmento Logistica è impegnato nella conservazione a freddo di prodotti marini e nel trasporto di merci refrigerate. La Società è inoltre impegnata nella costruzione e riparazione di navi, nonché nel trasporto marittimo e nell'ingegneria. La Società opera principalmente in Giappone, Nord America, Sud America, Asia ed Europa.

Il prezzo attuale dell'azione Nippon Suisan Kaisha, Ltd. è di 1317.1 JPY. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

Scoprite altri titoli con grafici, dati vitali e aggiornamenti dei prezzi in tempo reale: Simulations Plus, SP Plus Corp, Wells Fargo & Co, Marten Transport, Finch Therapeutics Group, Inc. e Frequency Electronics. Per ulteriori informazioni, consultare i profili delle aziende su Capital.com.