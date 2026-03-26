I risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Eni (ENI): visione degli analisti Capital.com

Il prezzo delle azioni Eni ha messo a segno un notevole recupero negli ultimi 12 mesi, guadagnando circa il 62% su base annua per scambiare vicino a 22,77 € al 24 marzo 2026. Il movimento è stato sostenuto da prezzi elevati del Brent, risultati del Q4 2025 superiori alle attese e un Capital Markets Update ben accolto a marzo 2026 che delinea un buyback da 1,5 miliardi di euro e un proposto aumento del dividendo. Detto questo, la stessa sensibilità al prezzo del petrolio che ha sollevato il titolo funziona in entrambe le direzioni. Qualsiasi indebolimento sostenuto del Brent, sia per debolezza della domanda che per allentamento delle tensioni geopolitiche, potrebbe erodere il rialzo degli utili che ha sostenuto gran parte del re-rating.

La continua semplificazione del portafoglio di Eni e le vendite di asset del modello satellite offrono una potenziale fonte di valore meno correlata al ciclo delle materie prime, sebbene il rischio di esecuzione e i tempi delle operazioni rimangano variabili concrete. I target degli analisti pubblicati a marzo 2026 spaziano in un ampio range, da 17,50 € a 27 €, riflettendo un genuino disaccordo su quanto delle notizie positive sia già prezzato. Questa ampiezza di opinioni è di per sé un promemoria che i risultati rimangono incerti.

I CFD sono strumenti complessi e comportano un rischio elevato di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. I risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Sentiment dei clienti Capital.com sui CFD Eni

Al 24 marzo 2026, il posizionamento dei clienti Capital.com sui CFD Eni mostra il 95,7% long e il 4,4% short, con gli acquirenti in vantaggio di 91,3 punti percentuali e il sentiment posizionato decisamente in territorio long. Questa istantanea riflette le posizioni aperte su Capital.com e può cambiare rapidamente con l'evolversi delle condizioni di mercato.

Riepilogo – Eni 2026

Alle 13:35 UTC del 24 marzo 2026, Eni S.p.A. (ENI) veniva scambiata a 22,77 €, in netto rialzo rispetto ai minimi biennali vicino a 11,04 € raggiunti ad aprile 2025.

Gli indicatori tecnici sono ampiamente costruttivi: l'indice di forza relativa a 14 giorni si attesta a 66,8, tutte le principali medie mobili dalla 20 giorni alla 200 giorni segnalano acquisto, e l'indice direzionale medio a 63,0 suggerisce un trend consolidato.

La media mobile Hull (9) e la media mobile semplice a 10 giorni segnalano entrambe lievi segnali di vendita a breve termine, suggerendo una certa sovraestensione nel brevissimo periodo rispetto al trend recente.

I principali driver di prezzo includono il Brent elevato vicino a 98-100 dollari al barile, i risultati del Q4 2025 di Eni superiori alle attese e un Capital Markets Update di marzo 2026 che ha delineato un buyback da 1,5 miliardi di euro e un proposto aumento del dividendo di circa il 5%.

ENI è andata in stacco dividendo oggi (24 marzo 2026) per un pagamento intermedio di 0,52 € per azione, che sta applicando la tipica pressione al ribasso meccanica sul prezzo azionario in questa sessione.

I risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

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