Previsioni azioni Eni: data di stacco dividendo, aggiornamento buybackEni S.p.A. è un gruppo energetico italiano il cui prezzo azionario è influenzato dalla data di stacco dividendo del 24 marzo 2026 e dal recente Capital Markets Update che annuncia un buyback da 1,5 miliardi di euro. I risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.
Eni S.p.A. (ENI) viene scambiata a 22,77 € nelle contrattazioni pomeridiane europee alle 13:35 UTC del 24 marzo 2026, all'interno di un range intraday di 22,40-23,22 €. I risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.
Diversi fattori stanno plasmando il movimento dei prezzi. La data di stacco dividendo di Eni (24 marzo 2026) sta esercitando una pressione al ribasso meccanica sul prezzo azionario, come accade solitamente quando un titolo si adegua per una distribuzione dichiarata (Eni, 25 febbraio 2026). In parallelo, il Brent, un driver chiave degli utili upstream di Eni, ha scambiato vicino a 98-100 dollari al barile il 24 marzo 2026 dopo essersi ritirato dai massimi plurigiornalieri sopra i 115 dollari, a seguito di notizie secondo cui gli Stati Uniti hanno fatto un passo indietro rispetto alle minacce dirette contro l'Iran (CNN, 20 marzo 2026). Il contesto più ampio include anche il Capital Markets Update di Eni del 19 marzo 2026, durante il quale la società ha annunciato un programma di riacquisto di azioni da 1,5 miliardi di euro, un dividendo proposto per il 2026 di 1,10 € per azione (in aumento di circa il 5%) e una crescita annua mirata del flusso di cassa per azione del 14%. Questi dettagli hanno sostenuto il prezzo azionario nei giorni precedenti alla sessione odierna (MarketScreener, 19 marzo 2026).
Previsioni azioni Eni 2026–2030: target di prezzo di terze parti
Al 24 marzo 2026, le previsioni di terze parti sulle azioni Eni seguono i risultati superiori alle attese del Q4 2025 e il Capital Markets Update del 19 marzo 2026.
Berenberg (Hold, target alzato)
L'analista di Berenberg Henry Tarr riconferma un rating Neutral (Hold) su Eni alzando al contempo il target di prezzo, citando il rialzo degli utili atteso dall'elevato livello dei prezzi delle materie prime come base per la revisione. La banca si astiene da un upgrade, notando che il prezzo azionario prevalente riflette già gran parte delle notizie operative positive (The Globe and Mail, 7 marzo 2026).
RBC Capital Markets (Sector Perform, target alzato a 24 €)
L'analista di RBC Capital Markets Biraj Borkhataria alza la previsione di prezzo a 12 mesi delle azioni ENI a 24 € da 20 €, mantenendo un rating Sector Perform dopo il Capital Markets Update di Eni. La banca riconosce il continuo slancio upstream e la disciplina nelle spese in conto capitale, pur notando che la valutazione attuale ha assorbito una parte significativa delle recenti notizie positive (MarketScreener, 20 marzo 2026).
Goldman Sachs (Buy, target alzato a 25 €)
L'analista di Goldman Sachs Michele della Vigna alza il target di prezzo a 12 mesi su Eni a 25 € da 24 €, riconfermando un rating Buy. La revisione segue il Capital Markets Update, con la banca che evidenzia la crescita dei volumi e la disciplina nelle spese in conto capitale come fattori che sostengono la generazione di cassa agli attuali livelli del Brent (MarketScreener, 20 marzo 2026).
MarketBeat (consenso Moderate Buy, azioni quotate al NYSE)
MarketBeat aggrega i rating di 12 analisti che coprono le azioni quotate al NYSE (NYSE: E) e riporta un target di prezzo medio a 12 mesi di 34,60 $, insieme a un consenso Moderate Buy derivato da un rating Strong Buy, quattro Buy e sette Hold. Il servizio nota che questo consenso si posiziona materialmente al di sotto del prezzo azionario prevalente, riflettendo un ritardo nelle revisioni dei target individuali rispetto al forte apprezzamento del titolo da inizio anno, sostenuto da prezzi del petrolio elevati e slancio post-utili (MarketBeat, 16 marzo 2026).
Jefferies (Buy, target riconfermato)
L'analista di Jefferies Mark Wilson riconferma un rating Buy su Eni, mantenendo la posizione più costruttiva tra i broker qui riassunti. La banca indica la traiettoria di produzione upstream di Eni e la continua semplificazione del portafoglio, incluse le vendite di asset del modello satellite, come elementi alla base di una valutazione premium rispetto ai peer integrati europei (The Globe and Mail, 21 marzo 2026).
Le previsioni di terze parti sono intrinsecamente incerte, poiché non possono tenere pienamente conto di sviluppi di mercato inattesi. I risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.
Prezzo azioni ENI: panoramica tecnica
Il prezzo delle azioni ENI viene scambiato a 22,77 € alle 13:35 UTC del 24 marzo 2026, posizionandosi sopra una struttura di medie mobili sostanzialmente allineata dove le medie mobili semplici a 20/50/100/200 giorni si attestano rispettivamente a circa 21,40 / 19,06 / 17,57 / 16,13 €, ciascuna registrando segnali di acquisto rispetto al prezzo attuale. La media mobile semplice a 10 giorni a 22,71 € è l'unica eccezione, mostrando un lieve segnale di vendita, mentre la media mobile Hull (9) a 23,24 € segnala anch'essa vendita, suggerendo una certa sovraestensione a breve termine rispetto al trend di brevissimo periodo.
Il momentum supporta il quadro più ampio: l'indice di forza relativa a 14 giorni si attesta a 66,8, posizionandosi in territorio solido senza ancora raggiungere livelli di ipercomprato, e l'indice direzionale medio a 63,0 suggerisce un trend ben consolidato. Il livello MACD (12, 26) a 1,255 aggiunge un segnale di acquisto corroborante, coerente con la pressione al rialzo in corso nel medio termine.
Al rialzo, il primo riferimento da osservare è il pivot classico R1 a 20,77 €, che il prezzo ha già superato. Anche il livello R2 a 21,88 € si posiziona comodamente sotto il prezzo attuale, lasciando la zona R3 vicino a 25,02 € come prossima resistenza pivot significativa. Sarebbe necessaria una chiusura giornaliera sostenuta verso quell'area per mantenere intatta la struttura al rialzo.
In caso di ritracciamenti, il pivot classico a 18,74 € offre un supporto grafico iniziale, seguito dalla soglia della media mobile semplice a 100 giorni a 17,57 €. Se il prezzo dovesse scivolare verso il livello S1 a 17,63 € e perdere la media mobile a 100 giorni, ciò aumenterebbe il rischio di un ritracciamento più profondo verso la media mobile semplice a 200 giorni vicino a 16,13 € (TradingView, 24 marzo 2026).
Questa è un'analisi tecnica a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria o raccomandazione di acquisto o vendita di alcuno strumento.
Storico del prezzo delle azioni Eni (2024–2026)
Il prezzo delle azioni ENI ha chiuso a 14,57 € il 25 marzo 2024, il primo punto dati nella finestra biennale, scambiando in un range ristretto per gran parte della metà del 2024 prima di scendere verso la metà dei 13 € entro fine anno. Ha chiuso il 2024 a 13,10 €.
Il 2025 è iniziato stabilmente nei bassi 13 €, ma il titolo è stato sottoposto a una forte pressione ad aprile, toccando un minimo intraday di 11,04 € il 9 aprile 2025 in mezzo all'ampia volatilità di mercato, prima di recuperare durante l'estate. ENI ha gradualmente riconquistato il range 14-15 € nella seconda metà dell'anno e ha chiuso il 2025 a 16,18 €, in rialzo di circa il 19,9% sull'anno.
Il movimento nel 2026 è stato più deciso. ENI ha aperto l'anno a 16,44 € e ha accelerato nettamente attraverso febbraio e marzo, raggiungendo un massimo intraday di 24,05 € il 19 marzo 2026, il livello più alto nella finestra biennale, prima di ritracciare leggermente intorno alla data di stacco dividendo.
ENI ha chiuso a 22,84 € il 24 marzo 2026, in rialzo di circa il 38,9% da inizio anno e del 61,9% su base annua.
I risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.
Eni (ENI): visione degli analisti Capital.com
Il prezzo delle azioni Eni ha messo a segno un notevole recupero negli ultimi 12 mesi, guadagnando circa il 62% su base annua per scambiare vicino a 22,77 € al 24 marzo 2026. Il movimento è stato sostenuto da prezzi elevati del Brent, risultati del Q4 2025 superiori alle attese e un Capital Markets Update ben accolto a marzo 2026 che delinea un buyback da 1,5 miliardi di euro e un proposto aumento del dividendo. Detto questo, la stessa sensibilità al prezzo del petrolio che ha sollevato il titolo funziona in entrambe le direzioni. Qualsiasi indebolimento sostenuto del Brent, sia per debolezza della domanda che per allentamento delle tensioni geopolitiche, potrebbe erodere il rialzo degli utili che ha sostenuto gran parte del re-rating.
La continua semplificazione del portafoglio di Eni e le vendite di asset del modello satellite offrono una potenziale fonte di valore meno correlata al ciclo delle materie prime, sebbene il rischio di esecuzione e i tempi delle operazioni rimangano variabili concrete. I target degli analisti pubblicati a marzo 2026 spaziano in un ampio range, da 17,50 € a 27 €, riflettendo un genuino disaccordo su quanto delle notizie positive sia già prezzato. Questa ampiezza di opinioni è di per sé un promemoria che i risultati rimangono incerti.
Sentiment dei clienti Capital.com sui CFD Eni
Al 24 marzo 2026, il posizionamento dei clienti Capital.com sui CFD Eni mostra il 95,7% long e il 4,4% short, con gli acquirenti in vantaggio di 91,3 punti percentuali e il sentiment posizionato decisamente in territorio long. Questa istantanea riflette le posizioni aperte su Capital.com e può cambiare rapidamente con l'evolversi delle condizioni di mercato.
Riepilogo – Eni 2026
- Alle 13:35 UTC del 24 marzo 2026, Eni S.p.A. (ENI) veniva scambiata a 22,77 €, in netto rialzo rispetto ai minimi biennali vicino a 11,04 € raggiunti ad aprile 2025.
- Gli indicatori tecnici sono ampiamente costruttivi: l'indice di forza relativa a 14 giorni si attesta a 66,8, tutte le principali medie mobili dalla 20 giorni alla 200 giorni segnalano acquisto, e l'indice direzionale medio a 63,0 suggerisce un trend consolidato.
- La media mobile Hull (9) e la media mobile semplice a 10 giorni segnalano entrambe lievi segnali di vendita a breve termine, suggerendo una certa sovraestensione nel brevissimo periodo rispetto al trend recente.
- I principali driver di prezzo includono il Brent elevato vicino a 98-100 dollari al barile, i risultati del Q4 2025 di Eni superiori alle attese e un Capital Markets Update di marzo 2026 che ha delineato un buyback da 1,5 miliardi di euro e un proposto aumento del dividendo di circa il 5%.
- ENI è andata in stacco dividendo oggi (24 marzo 2026) per un pagamento intermedio di 0,52 € per azione, che sta applicando la tipica pressione al ribasso meccanica sul prezzo azionario in questa sessione.
I risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.
FAQ
Chi possiede la maggior parte delle azioni Eni S.p.A.?
L'articolo non identifica un singolo azionista di maggioranza in Eni S.p.A. Si concentra invece sui driver di prezzo, target degli analisti, segnali tecnici e sentiment dei clienti. La proprietà azionaria può cambiare nel tempo attraverso il trading istituzionale, l'attività di azioni proprie e azioni societarie, quindi l'ultima ripartizione degli azionisti dovrebbe essere confermata nei più recenti documenti regolamentari della società. Per questo articolo, il punto più rilevante è che la struttura proprietaria è solo uno dei molti fattori che possono influenzare il prezzo azionario.
Qual è la previsione del prezzo delle azioni Eni S.p.A. a 5 anni?
L'articolo non fornisce una previsione quinquennale ferma sulle azioni ENI. Si concentra principalmente sulla recente performance di mercato, sugli indicatori tecnici e sui target degli analisti di terze parti a 12 mesi pubblicati a marzo 2026. Quel range di visioni a breve termine mostra già una variazione significativa, il che sottolinea quanto incerte possano essere le previsioni a lungo termine. Su un periodo di cinque anni, i risultati potrebbero dipendere dai prezzi del petrolio, dai rendimenti del capitale, dalla crescita della produzione, dalle vendite di asset, dalla regolamentazione e dalle condizioni di mercato più ampie, tutte variabili che possono cambiare materialmente.
Eni S.p.A. è un buon titolo da acquistare?
Se Eni S.p.A. sia un titolo adatto per un particolare investitore o trader dipende dagli obiettivi, dalla tolleranza al rischio e dall'orizzonte temporale di quella persona. L'articolo presenta sia fattori di supporto che cautelativi. Da un lato, evidenzia una forte recente performance dei prezzi, risultati del Q4 2025 superiori alle attese e rendimenti per gli azionisti. Dall'altro, nota la sensibilità di Eni al Brent, il rischio di esecuzione legato ai cambiamenti di portafoglio e un'ampia dispersione nei target degli analisti. Questo mix suggerisce incertezza piuttosto che una conclusione netta.
Le azioni Eni S.p.A. potrebbero salire o scendere?
Sì, le azioni Eni S.p.A. potrebbero muoversi in entrambe le direzioni, e l'articolo delinea ragioni per entrambi gli scenari. I fattori di supporto includono la recente forza degli utili, la crescita dei volumi upstream, i rendimenti del capitale e indicatori tecnici ampiamente costruttivi. Tuttavia, il prezzo azionario rimane anche esposto alla debolezza del prezzo del petrolio, al cambiamento delle condizioni geopolitiche, agli aggiustamenti per lo stacco dividendo e ai cambiamenti nelle aspettative di mercato. Poiché diversi di questi driver possono cambiare rapidamente, l'azione futura dei prezzi è incerta e non dovrebbe essere trattata come prevedibile.
Dovrei investire nelle azioni Eni S.p.A.?
L'articolo non fornisce una raccomandazione di investimento nelle azioni Eni S.p.A. È progettato per riassumere le previsioni di terze parti, lo storico recente dei prezzi, i livelli tecnici e i rischi chiave in modo obiettivo. Se investire o meno è una decisione personale che dipende dalla tua situazione finanziaria, dai tuoi obiettivi, dall'esperienza di mercato e dalla tolleranza alla perdita. Una lettura equilibrata dell'articolo suggerisce che Eni offre sia potenziali opportunità che rischi chiari, in particolare perché gli utili e il sentiment rimangono strettamente legati ai prezzi dell'energia.
Posso negoziare CFD Eni S.p.A. su Capital.com?
Sì, puoi negoziare CFD Eni su Capital.com. Il trading di CFD azionari ti consente di speculare sui movimenti dei prezzi senza possedere l'asset sottostante e di assumere posizioni long o short. Tuttavia, i contratti per differenza (CFD) sono negoziati con margine, e la leva amplifica sia i profitti che le perdite. Dovresti assicurarti di comprendere come funziona il trading di CFD, valutare la tua tolleranza al rischio e riconoscere che le perdite possono verificarsi rapidamente.