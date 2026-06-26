Azioni Eni: buyback e joint venture Searah

Azioni Eni: buyback e joint venture SearahEni è una società energetica italiana quotata alla Borsa Italiana, con focus recente sul buyback da €2,8 miliardi e sulla joint venture Searah con Petronas. Analisi dei target price ENI di terze parti e analisi tecnica. I risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.
Eni S.p.A. (ENI) quota a €20,50 nelle prime contrattazioni europee alle 11:36 UTC del 25 giugno 2026, in un range intraday di €20,38–€21,47. I risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.
A livello societario, il programma di buyback azionario in corso da €2,8 miliardi di Eni, ampliato da €1,5 miliardi nel marzo 2026, continua a fornire supporto strutturale (Caliber.az, 24 aprile 2026). La società ha acquisito 20.028.482 azioni proprie, pari allo 0,66% del capitale sociale, per circa €460 milioni dall'avvio del programma l'8 maggio 2026 (Eni 24 giugno 2026). Nel frattempo, la costituzione nel giugno 2026 di Searah, la joint venture 50/50 di Eni con Petronas che punta a oltre 300.000 barili di petrolio equivalente al giorno tra Indonesia e Malesia, segna uno sviluppo operativo di lungo termine evidenziato dalla copertura di mercato (Megaproject, 8 giugno 2026).
Outlook terze parti su Eni: supporto del buyback mentre si ridefinisce la view sul greggio
Al 25 giugno 2026, le previsioni di terze parti sulle azioni Eni rimangono ampiamente costruttive, sostenute dal programma di buyback ampliato della società, dall'esposizione al Brent e dalla crescita della produzione upstream.
Investing.com UK (consensus multi-broker)
Investing.com UK aggrega 22 stime di analisti sulle azioni quotate alla Borsa Italiana (ENI) e riporta un target price medio a 12 mesi di €25,40, con stime che vanno da €19 a €30. Il rating di consenso è Buy, con nove raccomandazioni buy, 12 hold e una sell. Il range evidenzia diverse ipotesi sulla traiettoria del Brent e sul ritmo del programma di monetizzazione delle società satellite di Eni (Investing.com UK, 18 giugno 2026).
MarketBeat (consensus Wall Street – NYSE ADR)
MarketBeat compila i rating di 13 analisti di Wall Street che coprono l'ADR di Eni quotato al NYSE (NYSE: E) e riporta un target price di consenso a 12 mesi di $42,30, con stime che spaziano da $28 a $64,30. Il rating aggregato è Moderate Buy, composto da due strong buy, sei buy e cinque hold. Il target di consenso rappresenta un ribasso di circa il 10,3% rispetto al prezzo di chiusura dell'ADR di $47,16 del 24 giugno 2026, con l'ampio range che riflette diverse ipotesi sulla normalizzazione dei prezzi del petrolio e sui margini di raffinazione (MarketBeat, 24 giugno 2026).
MarketScreener (consensus broker – Borsa Italiana)
MarketScreener aggrega le raccomandazioni dei broker sulla quotazione alla Borsa Italiana e riporta un target price di consenso medio a 12 mesi di €25,40 rispetto a un'ultima chiusura di €21,64, implicando circa il 17,4% di rialzo rispetto al target medio. Il rating di consenso medio è Outperform, basato su 22 analisti contributori. Il divario tra il target di consenso e il livello di trading attuale è in parte legato alla rivalutazione del mercato dei prezzi del Brent a seguito della de-escalation delle tensioni in Medio Oriente all'inizio del 2026 (MarketScreener, 24 giugno 2026).
The Globe and Mail – J.P. Morgan (view singolo broker)
The Globe and Mail riporta che l'analista di J.P. Morgan Matthew Lofting ha mantenuto un rating Buy su Eni S.p.A. con un target price invariato di €28. La banca mantiene una view costruttiva alla luce dello slancio della produzione upstream di Eni e del programma di buyback ampliato da €2,8 miliardi, che Lofting aveva precedentemente citato come segnale chiave di restituzione di capitale dopo i risultati del Q1 2026 della società (The Globe and Mail, 19 giugno 2026).
The Globe and Mail – UBS (view singolo broker)
The Globe and Mail riporta che l'analista di UBS Joshua Stone ha mantenuto un rating Buy su Eni S.p.A. con un target price di €29, il target più alto tra i singoli broker nella finestra attuale. Il rating Buy mantenuto riflette la view di UBS sulla disciplina di capitale e sulla qualità della spesa upstream di Eni, una posizione che la banca ha inizialmente adottato nel novembre 2025 quando ha alzato il titolo da Neutral a Buy (The Globe and Mail, 17 giugno 2026).
Le previsioni e i forecast di terze parti sono intrinsecamente incerti, poiché non possono tenere pienamente conto di sviluppi di mercato imprevisti. I risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.
Risultati Eni S.p.A.: ultimi dati e prossima pubblicazione
Eni ha riportato i suoi più recenti risultati trimestrali il 24 aprile 2026, relativi ai tre mesi fino al 31 marzo 2026. L'utile netto adjusted è stato di €1,3 miliardi, mancando le previsioni di consenso a causa della debolezza della raffinazione e di movimenti valutari avversi, mentre l'EBIT adjusted pro forma ha raggiunto €3,5 miliardi. La produzione di idrocarburi è cresciuta del 9% anno su anno a 1,8 milioni di barili di petrolio equivalente al giorno, e il flusso di cassa da attività operative prima dei movimenti di capitale circolante è stato di €2,9 miliardi (Eni, 24 aprile 2026). FurtherAfrica rileva che, insieme ai risultati, Eni ha alzato la guidance sul flusso di cassa per l'intero anno del 20% a €13,8 miliardi e ha quasi raddoppiato il suo programma di buyback 2026 a €2,8 miliardi, citando fiducia nella generazione di cassa in corso (FurtherAfrica, 28 aprile 2026).
La prossima pubblicazione prevista è quella dei risultati del Q2 2026, relativi ai tre mesi fino al 30 giugno 2026. MarketScreener indica la data di pubblicazione dei risultati come 29 luglio 2026, preceduta da una riunione del Consiglio di Amministrazione il 28 luglio 2026, con una presentazione dei risultati anch'essa programmata per il 29 luglio 2026 (MarketScreener, 24 giugno 2026). Investing.com UK registra separatamente la prossima data di report come 29 luglio 2026, con una stima di consenso EPS di €0,752 per il periodo Q2, contro previsioni di ricavi di circa €28,97 miliardi (Investing.com UK, 18 giugno 2026).
I risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri. Le stime sugli utili sono proiezioni di consenso di terze parti e non costituiscono consulenza finanziaria.
Prezzo azioni ENI: panoramica tecnica
Il prezzo delle azioni ENI quota a €20,50 alle 11:36 UTC del 25 giugno 2026, al di sotto del suo cluster di medie mobili a breve e medio termine. Le SMA a 20, 50, 100 e 200 giorni si attestano rispettivamente a circa €22,47, €22,92, €22 e €18,91, secondo i dati TradingView. Il titolo è attualmente al di sotto delle SMA a 20, 50 e 100 giorni, ma rimane al di sopra della SMA a 200 giorni vicino a €18,91.
La Hull moving average (9) si posiziona a €20,83, appena sopra il prezzo attuale, mentre l'EMA a 100 giorni a €21,61 offre un riferimento overhead nelle vicinanze. L'EMA a 200 giorni a €19,72 si trova più vicina ai livelli attuali rispetto alla sua equivalente SMA e potrebbe fungere da riferimento a breve termine se il drift al ribasso si estende.
Gli indicatori di momentum propendono per il ribasso in questo snapshot. L'RSI a 14 giorni segna 29,25, collocando il titolo in territorio ipervenduto nella suite di oscillatori di TradingView, mentre l'average directional index (14) a 21,29 suggerisce un trend moderatamente stabilito piuttosto che un movimento debole o privo di direzione.
Nel framework dei pivot classici, il punto pivot (P) a €23,03 rappresenta una resistenza overhead, con R1 a €23,84 in vista di un recupero sostenuto verso quella zona. Al ribasso, S1 a €21,72 è già stato violato; S2 vicino a €20,91 si trova appena sopra il prezzo attuale, mentre S3 a €18,79 si allinea ampiamente con la soglia della SMA a 200 giorni vicino a €18,91 (TradingView, 25 giugno 2026).
Questa è un'analisi tecnica a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria o una raccomandazione ad acquistare o vendere alcuno strumento.
Storico prezzo azioni Eni (2024–2026)
Il prezzo delle azioni ENI ha aperto giugno 2024 scambiando a metà €14 prima di scivolare al ribasso nella seconda metà dell'anno, chiudendo il 2024 a €13,10 il 30 dicembre. Il titolo era stato appesantito da prezzi del greggio più deboli e da una più ampia rivalutazione delle valutazioni energetiche europee, con il Brent in ritirata dai massimi precedenti.
ENI ha iniziato il 2026 a €16,44 il 2 gennaio, dopo aver trascorso gran parte del 2025 in un corridoio €13–€14 prima che un recupero costante prendesse slancio verso fine anno. Un re-rating più netto è seguito all'inizio del 2026, con le azioni che sono salite attraverso febbraio e marzo mentre il Brent saliva per preoccupazioni sull'offerta legate al conflitto con l'Iran. Il titolo ha raggiunto un picco di breve termine di €25,06 il 7 aprile 2026 prima di ritracciare mentre il contesto macro cambiava.
Da quel massimo di aprile, ENI è sceso materialmente, muovendosi al ribasso attraverso maggio prima di accelerare a giugno e chiudendo a €20,44 il 25 giugno 2026. Questo segna un calo di circa il 18,5% dal picco del 7 aprile, sebbene il titolo rimanga in rialzo di circa il 24,3% da inizio anno e di circa il 48,3% anno su anno da €13,77 del 25 giugno 2025.
I risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri. I prezzi delle azioni sono indicativi e possono differire dai prezzi di mercato in tempo reale.
Eni (ENI): opinione analisti Capital.com
La performance di prezzo di ENI nel 2026 è stata plasmata da un forte rally seguito da una correzione significativa. Le azioni sono salite da €16,44 all'inizio di gennaio a un picco vicino a €25,06 all'inizio di aprile, sostenute da prezzi del Brent più alti durante il conflitto con l'Iran e dalla decisione di Eni di quasi raddoppiare il suo programma di buyback a €2,8 miliardi. La società ha anche alzato la guidance sul flusso di cassa per l'intero anno a €13,8 miliardi.
Quegli stessi venti favorevoli del prezzo del petrolio comportano rischi. Una de-escalation delle tensioni in Medio Oriente o un aumento più rapido del previsto dell'offerta OPEC+ potrebbero esercitare rinnovata pressione sul Brent e, per estensione, sui ricavi e sulla generazione di cassa di ENI.
Dal picco di aprile, il titolo è sceso a circa €20,50 e ora scambia al di sotto della maggior parte delle medie mobili a breve termine mentre il mercato rivaluta le prospettive del prezzo del greggio. Sul lato costruttivo, l'attività di buyback in corso di Eni, la crescita della produzione upstream del 9% anno su anno nel Q1 2026 e un consenso ampiamente rated Buy con un target medio a 12 mesi di €25,40 su 22 analisti suggeriscono che alcuni partecipanti al mercato vedono il pullback come un reset piuttosto che un'inversione strutturale.
Tuttavia, i rischi rimangono materiali. L'utile netto adjusted del Q1 di ENI di €1,3 miliardi ha mancato le previsioni, mentre un'ulteriore debolezza dei prezzi di petrolio o gas, o rischi di esecuzione sulla monetizzazione delle società satellite, potrebbero pesare su quella tesi.
Sentiment clienti Capital.com sui CFD Eni
Al 25 giugno 2026, il posizionamento dei clienti Capital.com sui CFD Eni è dell'89,7% acquirenti vs 10,3% venditori, mettendo gli acquirenti avanti di 79,4 punti percentuali. Questo mostra un forte bias long tra i clienti Capital.com con posizioni aperte sul titolo. Lo snapshot può cambiare.
Riepilogo – Eni 2026
- ENI quota a €20,50 alle 11:36 UTC del 25 giugno 2026, in calo rispetto al picco di aprile di €25,06 ma in rialzo di circa il 24% da inizio anno.
- I principali driver di prezzo includono la traiettoria del Brent, l'esito delle tensioni in Medio Oriente dopo il conflitto con l'Iran e il programma di buyback ampliato da €2,8 miliardi di Eni, attivo da maggio 2026.
- L'utile netto adjusted del Q1 2026 di Eni di €1,3 miliardi ha mancato le stime di consenso, sebbene la produzione di idrocarburi sia cresciuta del 9% anno su anno e la guidance sul flusso di cassa per l'intero anno sia stata alzata a €13,8 miliardi.
- Le notizie recenti includono i riacquisti di azioni proprie in corso di Eni, con 20 milioni di azioni acquisite al 19 giugno 2026, e il lancio della joint venture Searah con Petronas nel giugno 2026.
I risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.
FAQ
Chi possiede la maggior parte delle azioni ENI?
Eni S.p.A. ha una struttura proprietaria mista, con un ruolo significativo per gli azionisti legati allo stato italiano. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze italiano e entità sostenute dallo stato hanno storicamente detenuto partecipazioni rilevanti, mentre il resto è posseduto da investitori istituzionali e retail. Per i trader, la proprietà può essere importante perché l'influenza governativa, le priorità di allocazione del capitale e la politica di dividendi o buyback possono influenzare le aspettative di mercato. Tuttavia, la proprietà da sola non determina la futura performance del prezzo delle azioni.
Qual è la previsione del prezzo delle azioni ENI a cinque anni?
Le previsioni a cinque anni sulle azioni ENI variano perché dipendono da ipotesi sui prezzi di petrolio e gas, crescita della produzione, margini di raffinazione, ritorni di capitale e condizioni più ampie del mercato energetico. L'articolo si concentra sui target degli analisti di terze parti a 12 mesi, che si concentrano intorno a €25,40 per le azioni quotate a Milano. Le previsioni a lungo termine dovrebbero essere trattate con cautela, poiché i prezzi delle materie prime, la regolamentazione, i rischi geopolitici e l'esecuzione aziendale possono tutti cambiare materialmente le prospettive nel tempo.
ENI è un buon titolo da acquistare?
Se ENI sia un buon titolo da acquistare dipende dai tuoi obiettivi finanziari, tolleranza al rischio, orizzonte temporale e visione del settore energetico. L'articolo mostra che alcuni analisti rimangono costruttivi, citando buyback, crescita della produzione upstream ed esposizione al Brent. Tuttavia, ENI affronta anche rischi, tra cui prezzi di petrolio o gas più deboli, pressione sulla raffinazione, movimenti valutari e rischio di esecuzione. Le opinioni degli analisti non sono raccomandazioni e non dovrebbero essere trattate come consulenza finanziaria.
Le azioni ENI potrebbero salire o scendere?
Sì. Le azioni ENI potrebbero muoversi in entrambe le direzioni. Il rialzo potrebbe derivare da prezzi del greggio più forti, supporto continuo del buyback, migliorata generazione di cassa o consegna di successo di progetti upstream e joint venture. I rischi al ribasso includono calo dei prezzi di petrolio e gas, margini di raffinazione più deboli, risultati sugli utili mancati, de-escalation geopolitica che riduce i premi di rischio sul greggio, o ritardi nella monetizzazione delle società satellite. Come tutte le azioni, il prezzo di ENI può anche essere influenzato dal sentiment più ampio del mercato.
Dovrei investire nelle azioni ENI?
La decisione di investire nelle azioni ENI dovrebbe basarsi sulla tua ricerca, situazione finanziaria e attitudine al rischio. Questo articolo delinea previsioni di terze parti, risultati recenti, indicatori tecnici e principali driver di prezzo, ma non fornisce una raccomandazione ad acquistare, vendere o mantenere le azioni ENI. I risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri. Considera come ENI si inserisce nel tuo portafoglio più ampio e cerca consulenza indipendente se necessario.
Posso negoziare CFD ENI su Capital.com?
Sì, puoi negoziare CFD Eni su Capital.com. Negoziare CFD su azioni ti permette di speculare sui movimenti di prezzo senza possedere l'asset sottostante e di assumere posizioni long o short. Tuttavia, i contratti per differenza (CFD) sono negoziati a margine, e la leva amplifica sia i profitti che le perdite. Dovresti assicurarti di comprendere come funziona il trading di CFD, valutare la tua tolleranza al rischio e riconoscere che le perdite possono verificarsi rapidamente.