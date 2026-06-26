Azioni Eni: buyback e joint venture Searah

Eni S.p.A. (ENI) quota a €20,50 nelle prime contrattazioni europee alle 11:36 UTC del 25 giugno 2026, in un range intraday di €20,38–€21,47. I risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

A livello societario, il programma di buyback azionario in corso da €2,8 miliardi di Eni, ampliato da €1,5 miliardi nel marzo 2026, continua a fornire supporto strutturale (Caliber.az, 24 aprile 2026). La società ha acquisito 20.028.482 azioni proprie, pari allo 0,66% del capitale sociale, per circa €460 milioni dall'avvio del programma l'8 maggio 2026 (Eni 24 giugno 2026). Nel frattempo, la costituzione nel giugno 2026 di Searah, la joint venture 50/50 di Eni con Petronas che punta a oltre 300.000 barili di petrolio equivalente al giorno tra Indonesia e Malesia, segna uno sviluppo operativo di lungo termine evidenziato dalla copertura di mercato (Megaproject, 8 giugno 2026).

Outlook terze parti su Eni: supporto del buyback mentre si ridefinisce la view sul greggio

Al 25 giugno 2026, le previsioni di terze parti sulle azioni Eni rimangono ampiamente costruttive, sostenute dal programma di buyback ampliato della società, dall'esposizione al Brent e dalla crescita della produzione upstream.

Investing.com UK (consensus multi-broker)

Investing.com UK aggrega 22 stime di analisti sulle azioni quotate alla Borsa Italiana (ENI) e riporta un target price medio a 12 mesi di €25,40, con stime che vanno da €19 a €30. Il rating di consenso è Buy, con nove raccomandazioni buy, 12 hold e una sell. Il range evidenzia diverse ipotesi sulla traiettoria del Brent e sul ritmo del programma di monetizzazione delle società satellite di Eni (Investing.com UK, 18 giugno 2026).

MarketBeat (consensus Wall Street – NYSE ADR)

MarketBeat compila i rating di 13 analisti di Wall Street che coprono l'ADR di Eni quotato al NYSE (NYSE: E) e riporta un target price di consenso a 12 mesi di $42,30, con stime che spaziano da $28 a $64,30. Il rating aggregato è Moderate Buy, composto da due strong buy, sei buy e cinque hold. Il target di consenso rappresenta un ribasso di circa il 10,3% rispetto al prezzo di chiusura dell'ADR di $47,16 del 24 giugno 2026, con l'ampio range che riflette diverse ipotesi sulla normalizzazione dei prezzi del petrolio e sui margini di raffinazione (MarketBeat, 24 giugno 2026).

MarketScreener (consensus broker – Borsa Italiana)

MarketScreener aggrega le raccomandazioni dei broker sulla quotazione alla Borsa Italiana e riporta un target price di consenso medio a 12 mesi di €25,40 rispetto a un'ultima chiusura di €21,64, implicando circa il 17,4% di rialzo rispetto al target medio. Il rating di consenso medio è Outperform, basato su 22 analisti contributori. Il divario tra il target di consenso e il livello di trading attuale è in parte legato alla rivalutazione del mercato dei prezzi del Brent a seguito della de-escalation delle tensioni in Medio Oriente all'inizio del 2026 (MarketScreener, 24 giugno 2026).

The Globe and Mail – J.P. Morgan (view singolo broker)

The Globe and Mail riporta che l'analista di J.P. Morgan Matthew Lofting ha mantenuto un rating Buy su Eni S.p.A. con un target price invariato di €28. La banca mantiene una view costruttiva alla luce dello slancio della produzione upstream di Eni e del programma di buyback ampliato da €2,8 miliardi, che Lofting aveva precedentemente citato come segnale chiave di restituzione di capitale dopo i risultati del Q1 2026 della società (The Globe and Mail, 19 giugno 2026).

The Globe and Mail – UBS (view singolo broker)

The Globe and Mail riporta che l'analista di UBS Joshua Stone ha mantenuto un rating Buy su Eni S.p.A. con un target price di €29, il target più alto tra i singoli broker nella finestra attuale. Il rating Buy mantenuto riflette la view di UBS sulla disciplina di capitale e sulla qualità della spesa upstream di Eni, una posizione che la banca ha inizialmente adottato nel novembre 2025 quando ha alzato il titolo da Neutral a Buy (The Globe and Mail, 17 giugno 2026).

In sintesi: tra queste fonti, i target di consenso di terze parti a 12 mesi per le azioni quotate a Milano si concentrano intorno a €25,40 su Investing.com UK e MarketScreener. Nella fascia alta, i target dei singoli broker vanno da €28 di J.P. Morgan a €29 di UBS. Il consensus ADR NYSE di $42,30 da MarketBeat si colloca al di sotto dell'equivalente ADR implicito dei target quotati a Milano, riflettendo differenze nei pool di copertura degli analisti e nelle ipotesi di conversione valutaria.

Le previsioni e i forecast di terze parti sono intrinsecamente incerti, poiché non possono tenere pienamente conto di sviluppi di mercato imprevisti. I risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Risultati Eni S.p.A.: ultimi dati e prossima pubblicazione

Eni ha riportato i suoi più recenti risultati trimestrali il 24 aprile 2026, relativi ai tre mesi fino al 31 marzo 2026. L'utile netto adjusted è stato di €1,3 miliardi, mancando le previsioni di consenso a causa della debolezza della raffinazione e di movimenti valutari avversi, mentre l'EBIT adjusted pro forma ha raggiunto €3,5 miliardi. La produzione di idrocarburi è cresciuta del 9% anno su anno a 1,8 milioni di barili di petrolio equivalente al giorno, e il flusso di cassa da attività operative prima dei movimenti di capitale circolante è stato di €2,9 miliardi (Eni, 24 aprile 2026). FurtherAfrica rileva che, insieme ai risultati, Eni ha alzato la guidance sul flusso di cassa per l'intero anno del 20% a €13,8 miliardi e ha quasi raddoppiato il suo programma di buyback 2026 a €2,8 miliardi, citando fiducia nella generazione di cassa in corso (FurtherAfrica, 28 aprile 2026).

La prossima pubblicazione prevista è quella dei risultati del Q2 2026, relativi ai tre mesi fino al 30 giugno 2026. MarketScreener indica la data di pubblicazione dei risultati come 29 luglio 2026, preceduta da una riunione del Consiglio di Amministrazione il 28 luglio 2026, con una presentazione dei risultati anch'essa programmata per il 29 luglio 2026 (MarketScreener, 24 giugno 2026). Investing.com UK registra separatamente la prossima data di report come 29 luglio 2026, con una stima di consenso EPS di €0,752 per il periodo Q2, contro previsioni di ricavi di circa €28,97 miliardi (Investing.com UK, 18 giugno 2026).

I risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri. Le stime sugli utili sono proiezioni di consenso di terze parti e non costituiscono consulenza finanziaria.

Prezzo azioni ENI: panoramica tecnica

Il prezzo delle azioni ENI quota a €20,50 alle 11:36 UTC del 25 giugno 2026, al di sotto del suo cluster di medie mobili a breve e medio termine. Le SMA a 20, 50, 100 e 200 giorni si attestano rispettivamente a circa €22,47, €22,92, €22 e €18,91, secondo i dati TradingView. Il titolo è attualmente al di sotto delle SMA a 20, 50 e 100 giorni, ma rimane al di sopra della SMA a 200 giorni vicino a €18,91.

La Hull moving average (9) si posiziona a €20,83, appena sopra il prezzo attuale, mentre l'EMA a 100 giorni a €21,61 offre un riferimento overhead nelle vicinanze. L'EMA a 200 giorni a €19,72 si trova più vicina ai livelli attuali rispetto alla sua equivalente SMA e potrebbe fungere da riferimento a breve termine se il drift al ribasso si estende.

Gli indicatori di momentum propendono per il ribasso in questo snapshot. L'RSI a 14 giorni segna 29,25, collocando il titolo in territorio ipervenduto nella suite di oscillatori di TradingView, mentre l'average directional index (14) a 21,29 suggerisce un trend moderatamente stabilito piuttosto che un movimento debole o privo di direzione.

Nel framework dei pivot classici, il punto pivot (P) a €23,03 rappresenta una resistenza overhead, con R1 a €23,84 in vista di un recupero sostenuto verso quella zona. Al ribasso, S1 a €21,72 è già stato violato; S2 vicino a €20,91 si trova appena sopra il prezzo attuale, mentre S3 a €18,79 si allinea ampiamente con la soglia della SMA a 200 giorni vicino a €18,91 (TradingView, 25 giugno 2026).

Questa è un'analisi tecnica a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria o una raccomandazione ad acquistare o vendere alcuno strumento.

Storico prezzo azioni Eni (2024–2026)

Il prezzo delle azioni ENI ha aperto giugno 2024 scambiando a metà €14 prima di scivolare al ribasso nella seconda metà dell'anno, chiudendo il 2024 a €13,10 il 30 dicembre. Il titolo era stato appesantito da prezzi del greggio più deboli e da una più ampia rivalutazione delle valutazioni energetiche europee, con il Brent in ritirata dai massimi precedenti.

ENI ha iniziato il 2026 a €16,44 il 2 gennaio, dopo aver trascorso gran parte del 2025 in un corridoio €13–€14 prima che un recupero costante prendesse slancio verso fine anno. Un re-rating più netto è seguito all'inizio del 2026, con le azioni che sono salite attraverso febbraio e marzo mentre il Brent saliva per preoccupazioni sull'offerta legate al conflitto con l'Iran. Il titolo ha raggiunto un picco di breve termine di €25,06 il 7 aprile 2026 prima di ritracciare mentre il contesto macro cambiava.

Da quel massimo di aprile, ENI è sceso materialmente, muovendosi al ribasso attraverso maggio prima di accelerare a giugno e chiudendo a €20,44 il 25 giugno 2026. Questo segna un calo di circa il 18,5% dal picco del 7 aprile, sebbene il titolo rimanga in rialzo di circa il 24,3% da inizio anno e di circa il 48,3% anno su anno da €13,77 del 25 giugno 2025.