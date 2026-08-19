Negozia Unicredit SPA - UCG

Su UniCredit SpA

UniCredit S.p.A. è una società patrimoniale con sede in Italia impegnata nel settore finanziario. Il suo modello di divisione si basa su sette linee commerciali: Attività bancarie commerciali Italia, Europa Centrale ed Orientale (CEE), Attività bancarie aziendali e d'investimento (CIB), Attività bancarie commerciali Germania, Attività bancarie commerciali Austria e Fineco. UniCredit S.p.A. offre servizi bancari e finanziari per famiglie, privati e clienti aziendali, quali conti, prestiti, mutui, investimenti, gestione patrimoniale, oltre a consigli finanziari e prodotti assicurativi, tra gli altri. Attraverso numerose controllate, la Società opera nel mercato nazionale, in Germania, Austria e CEE.

Il prezzo attuale dell'azione Unicredit SPA è di 82.66 EUR. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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