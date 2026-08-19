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Negozia Unicredit SPA - UCG CFD

83.01-0.41%
The chart shows the UCG stock price data over the last 1 day, with a current price of 83.01, a high of 83.23, and a low of 82.42.
Vendi

82.81

Acquista

83.01

0.2
Basso: 82.42Alto: 83.23
Seller:
10.3448%
Buyer:
89.6552%
Le performance passate non costituiscono un indicatore affidabile dell’andamento futuro. I prezzi delle azioni sono indicativi e possono differire dai prezzi di mercato live.
Condizioni di Trading
Tipologia
Questo strumento finanziario è disponibile per il trading di CFD e knock-out.
Scopri di più su:CFDKnock-out
Spread0.2
Adeguamento degli interessi overnight per posizioni long
Adeguamento degli interessi overnight per posizioni long
Margine. Il tuo investimento
€1,000.00
Adeguamento finanziamento overnight
Oneri per l'intero valore della posizione
-0.017313 %
(-€0.87)

Dimensione dell'operazione a leva ~€5,000.00

Denaro da leva ~€4,000.00

-0.01731%
Adeguamento degli interessi overnight per posizioni short
Adeguamento degli interessi overnight per posizioni short
Margine. Il tuo investimento
€1,000.00
Adeguamento finanziamento overnight
Oneri per l'intero valore della posizione
-0.004909 %
(-€0.25)

Dimensione dell'operazione a leva ~€5,000.00

Denaro da leva ~€4,000.00

-0.00491%
Ora di adeguamento degli interessi overnight21:00 (UTC)
ValutaEUR
Quantità negoziata min0.1
Margine20.00%
BorsaItaly
Commissione sull'operazione10%
Premio stop garantito
La commissione prevista per gli stop-loss garantiti (GSL) viene applicata solo se il GSL viene effettivamente attivato. Per ulteriori informazioni, visita la sezione del nostro sito dedicata a oneri e commissioni.
1%

1La commissione applicata per l'esecuzione delle operazioni è lo spread, ossia la differenza tra il prezzo di acquisto e quello di vendita. Vai alla sezione Oneri e commissioni del nostro sito per ulteriori informazioni

Statistiche Principali
Chiusura prec.83.36
Apertura83.23
Variazione a 1 Anno21.95%
Range Giornaliero82.42 - 83.23

Negozia Unicredit SPA - UCG

Su UniCredit SpA

UniCredit S.p.A. è una società patrimoniale con sede in Italia impegnata nel settore finanziario. Il suo modello di divisione si basa su sette linee commerciali: Attività bancarie commerciali Italia, Europa Centrale ed Orientale (CEE), Attività bancarie aziendali e d'investimento (CIB), Attività bancarie commerciali Germania, Attività bancarie commerciali Austria e Fineco. UniCredit S.p.A. offre servizi bancari e finanziari per famiglie, privati e clienti aziendali, quali conti, prestiti, mutui, investimenti, gestione patrimoniale, oltre a consigli finanziari e prodotti assicurativi, tra gli altri. Attraverso numerose controllate, la Società opera nel mercato nazionale, in Germania, Austria e CEE.

Il prezzo attuale dell'azione Unicredit SPA è di 82.66 EUR. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

Scoprite altri titoli con grafici, dati vitali e aggiornamenti dei prezzi in tempo reale: Under Armour Cl A, Palisade Bio, Inc., Richemont SA, Clicks Group Limited, Welltower Inc. e CapitaMall Trust. Per ulteriori informazioni, consultare i profili delle aziende su Capital.com.

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Commenti e valutazioni degli utenti

Consulta i feedback dei nostri clienti1 con diversi livelli di esperienza.
2025-06-04
M****** D*******

App molto utile per chi inizia da zero. C’è sia la modalità demo che quella con soldi veri, così puoi imparare piano piano. Mi ha aiutato a capire meglio il trading. La consiglio a chi parte senza esperienza.

2025-06-17
F****

Devo dire che non esiste piattaforma piu smart di questa. semplice, efficace, ma sopratutto un call center che funziona, in particolar modo Davide e' una persona che ti spiega quando le tue conoscenze non arrivano. super consigliata

2025-04-08
M******

Considero Capital.com uno dei siti più affidabili nel trading, grazie alla mia pluriennale esperienza con loro. E ancor più ringrazio Angela Battaglia, Premium Client Manager, per la sua assistenza altamente professionale e qualificata. E nulla è più prezioso nel trading di un valido supporto operativo e morale come io ho avuto la possibilità di avere.

2025-01-30
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2024-10-24
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2025-06-25
L****

Ho ricevuto un’assistenza dedicata molto professionale da parte di Luca. Il servizio offerto dal broker è stato eccellente e tutto è risultato perfettamente in regola.

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Uso sia il sito che l’app x cell. da circa un Anno. per quanto riguarda quest’ultima, Stupenda! Scorre bene, non si blocca mai. Intuitiva, ben organizzata. I grafici si leggono bene. Il personale è sempre disponibile a qualunque domanda e rispondono in nel giro di pochi minuti. Super consigliata!

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2025-05-12
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Applicazione Ben fatta, utile anche per chi sta iniziando, commissioni basse, possibilità di un conto demo, e aggiornamenti frequenti

Sono riportate le nostre recensioni a 4 e 5 stelle. I dati individuali dell'utente sono stati intenzionalmente resi anonimi al fine di salvaguardare la sua privacy, in ottemperanza alle prescrizioni del GDPR.

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