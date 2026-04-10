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Su Compagnie Financiere Richemont SA

COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA è una società di gioielli, con sede in Svizzera. I segmenti della Società includono Gioielli Maisons e Orologiai Specialisti. Il segmento Gioielli Maisons comprende le imprese che sono impegnate nella progettazione, fabbricazione e distribuzione di prodotti di gioielleria. Le aziende includono Cartier, Van Cleef & Arpels e Giampiero Bodino. Il suo segmento Orologiai Specialisti comprende le imprese le cui attività principali sono la progettazione, la fabbricazione e la distribuzione di orologi di precisione. Le aziende nel segmento di orologiai includono Piaget, A. Lange & Sohne, Jaeger-LeCoultre, Vacheron Constantin, Officine Panerai, IWC Schaffhausen, Baume & Mercier e Roger Dubuis. Gli altri segmenti operativi della Società includono Montblanc, Alfred Dunhill, Chloe, Purdey, Shanghai Tang, Peter Millar, società d'investimenti immobiliari ed altre entità di produzione.

Il prezzo attuale dell'azione Richemont SA è di 153.25 CHF. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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