Azioni NVIDIA: presentazione chip RTX Spark PC, utili Q1

NVIDIA Corporation (NVDA) nelle prime contrattazioni europee del 1° giugno 2026, all'interno di un range intraday di $212,34–$217,04 alle ore 9:47 UTC. Il titolo si posiziona sopra la chiusura di venerdì a $212,49 e sotto il recente massimo a 52 settimane di $236,54, con la sessione di lunedì che mostra un modesto guadagno all'apertura dei mercati europei. I rendimenti passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Il sentiment ha riflesso il keynote del CEO Jensen Huang al Computex 2026 a Taipei, dove NVIDIA ha svelato l'RTX Spark – il suo primo chip PC consumer in oltre un decennio (Financial Times, 1° giugno 2026). Il chip combina una CPU basata su Arm con una GPU Blackwell in un singolo system-on-chip, mettendo NVIDIA in diretta concorrenza con Apple, Intel e Qualcomm nel segmento laptop e PC AI (TechRadar, 1° giugno 2026). L'annuncio segue i ricavi record dell'intero anno fiscale 2026 di $215,90 miliardi, in crescita del 65% su base annua, comunicati a febbraio, con i ricavi dei data center che rimangono il principale motore di crescita (NVIDIA Investor Relations, 25 febbraio 2026). Le dinamiche in corso dei controlli sulle esportazioni statunitensi riguardo alle spedizioni di chip AI verso la Cina, inclusi i limiti di volume per cliente in esame da parte dell'amministrazione Trump, continuano a pesare sulle prospettive dei ricavi cinesi come fattore di rischio a livello macro per il titolo (Los Angeles Times, 3 marzo 2026).

NVIDIA: la spinta sui chip PC inquadra gli obiettivi di terze parti

Al 1° giugno 2026, le previsioni di terze parti sulle azioni NVIDIA erano modellate principalmente dai risultati del Q1 dell'anno fiscale 2027 dell'azienda, comunicati il 20 maggio 2026. NVIDIA ha riportato ricavi di $81,62 miliardi, un aumento dell'85% su base annua, insieme a una guidance per il Q2 di $91 miliardi, entrambi superiori al consensus compilato da LSEG (Reuters, 20 maggio 2026). Gli obiettivi seguenti sono stime a 12 mesi salvo diversa indicazione.

UBS (buy, target alzato)

L'analista di UBS Timothy Arcuri ha alzato l'obiettivo di prezzo a $280 da $275, mantenendo un rating buy. La revisione è seguita al superamento degli utili del Q1 fiscale 2027 di NVIDIA, con Arcuri che cita la domanda sostenuta di acceleratori AI e la forte guidance per il secondo trimestre come base principale per il rialzo (MarketBeat, 21 maggio 2026).

Evercore ISI (outperform, target alzato)

Evercore ISI ha alzato il suo obiettivo di prezzo a $413 da $352, mantenendo un rating outperform. La società ha citato l'utile per azione del Q1 fiscale 2027 di NVIDIA di $1,98, che ha superato il consensus LSEG di $1,76, e l'autorizzazione al riacquisto di azioni da $80 miliardi annunciata insieme ai risultati (MarketScreener, 21 maggio 2026).

Bernstein (outperform, target alzato)

Bernstein ha alzato il suo obiettivo di prezzo a $315 da $300, mantenendo un rating outperform. L'aggiustamento è seguito ai risultati del Q1 fiscale 2027 e riflette la visione della società sul ruolo in espansione di NVIDIA nell'inferenza AI oltre alla sua posizione consolidata nei carichi di lavoro di training (MarketScreener, 21 maggio 2026).

Tigress Financial (strong buy, target alzato)

L'analista di Tigress Financial Ivan Feinseth ha mantenuto un rating strong buy e alzato l'obiettivo di prezzo a 12 mesi a $425 da $360, un aumento del 18% rispetto alla sua stima precedente. Feinseth ha citato la posizione di mercato di NVIDIA nell'infrastruttura di training e inferenza AI, così come la sua presenza in espansione nella robotica e nei sistemi autonomi, come base per l'obiettivo rivisto (GuruFocus, 27 maggio 2026).

Public.com (panoramica consensus Wall Street)

Public.com, aggregando i rating di 37 analisti, colloca l'obiettivo di prezzo consensus a 12 mesi a $298,32, con un rating consensus di buy; il 57% degli analisti contribuenti raccomanda uno strong buy, il 41% un buy e il 3% un hold, senza raccomandazioni di vendita registrate. L'obiettivo aggregato riflette il ciclo di upgrade post-utili attraverso molteplici broker, con obiettivi individuali a 12 mesi nel set monitorato che vanno da $215 a $500 (Public.com, 31 maggio 2026).

Tra queste fonti di terze parti, gli obiettivi dei broker vanno da $280 (UBS) a $425 (Tigress Financial), con Evercore ISI e Bernstein che si raggruppano vicino a $315–$413 dopo il superamento degli utili del Q1 fiscale 2027. Il consensus generale di Wall Street vicino a $298–$305 riflette aspettative degli analisti ampiamente positive, con la spesa per infrastrutture AI, la guidance per il secondo trimestre e il programma di riacquisto di azioni citati come fattori di supporto comuni tra le società.

Le previsioni e le stime di terze parti sono intrinsecamente incerte, poiché non possono tenere pienamente conto di sviluppi di mercato imprevisti. I rendimenti passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Utili NVIDIA: ultimi risultati ed eventi imminenti

NVIDIA ha riportato i risultati del Q1 fiscale 2027 il 20 maggio 2026, registrando ricavi di $81,62 miliardi, un aumento dell'85% su base annua e superiore al consensus degli analisti LSEG di $78,42 miliardi, con un utile per azione di $1,98 contro la stima consensus di $1,76. L'azienda ha anche annunciato un'autorizzazione al riacquisto di azioni da $80 miliardi, insieme alla guidance sui ricavi del Q2 fiscale 2027 di $91 miliardi, più o meno il 2%, che ha nuovamente superato il consensus di $86,84 miliardi compilato da LSEG (Reuters, 20 maggio 2026).

I ricavi dei data center sono rimasti il principale motore di crescita nel trimestre, poiché la domanda di acceleratori AI con architettura Blackwell è continuata tra clienti cloud ed enterprise (Reuters, 20 maggio 2026). Il prossimo evento aziendale programmato di NVIDIA è la BofA Securities Global Technology Conference il 4 giugno 2026, seguito dall'Assemblea Annuale degli Azionisti 2026 il 24 giugno 2026, secondo il calendario investor relations dell'azienda (NVIDIA Investor Relations, 1° giugno 2026).

Prezzo azioni NVDA: panoramica tecnica

Il prezzo delle azioni NVDA scambia a $214,80 alle ore 9:47 UTC del 1° giugno 2026, posizionandosi appena sotto la media mobile semplice (SMA) a 20 giorni intorno a $215 e sostanzialmente all'interno del cluster di medie mobili a breve termine. Le SMA a 20/50/100/200 giorni si attestano rispettivamente intorno a $215 / $199 / $192 / $188. Il prezzo si mantiene sopra le SMA a 50, 100 e 200 giorni, mentre l'allineamento 20-su-50 rimane intatto, mantenendo il trend di breve termine positivo da una prospettiva tecnica, secondo i dati di TradingView.

Le letture di momentum sono contrastanti. L'indice di forza relativa (RSI) a 14 giorni si attesta a 49,41, una lettura neutrale che non favorisce materialmente nessuna delle due parti. L'indice direzionale medio (ADX) a 22,59 scende sotto la soglia di 25 spesso associata a un trend consolidato, suggerendo che il movimento attuale manca di forte convinzione direzionale secondo la suite di oscillatori di TradingView.

Sul lato superiore, il pivot R1 classico a $220,47 è il riferimento più vicino. Una chiusura giornaliera sopra quel livello porterebbe in vista l'area R2 vicino a $241. Sul lato inferiore, il punto pivot classico a $195,92 offre supporto iniziale, con la SMA a 100 giorni vicino a $192 che rappresenta il prossimo scaffale significativo di media mobile sottostante. Perdere quella zona potrebbe portare in focus il livello S1 classico a $175,02 (TradingView, 1° giugno 2026).

Questa è un'analisi tecnica a scopo informativo e non costituisce consulenza finanziaria o raccomandazione di acquisto o vendita di alcuno strumento.

Storico prezzo azioni NVIDIA (2024–2026)

Il prezzo delle azioni NVDA scambiava intorno a $115–$116 all'inizio di giugno 2024, già supportato dall'ondata iniziale di spesa per infrastrutture AI che aveva alimentato un rally multiplo dai minimi del 2023. Il titolo è salito costantemente durante l'estate, raggiungendo $140–$150 entro fine gennaio 2025 prima di un brusco calo giornaliero a un minimo di $116,76 il 27 gennaio 2025. Quel movimento è coinciso con l'emergere di DeepSeek, un modello AI cinese che ha provocato una rivalutazione generale della domanda di chip AI statunitensi.

NVDA si è ripreso verso fine febbraio 2025, ma una prova più severa è arrivata ad aprile. Le azioni sono scese a una chiusura di $99,25 il 7 aprile 2025 in mezzo a vendite di mercato generalizzate innescate dagli annunci di tariffe radicali dell'amministrazione Trump. Una pausa parziale delle tariffe due giorni dopo ha contribuito a riportare il titolo sopra $112. Da lì, NVDA è salito sopra $200 entro fine ottobre e ha toccato $207,28 il 3 novembre 2025, supportato dalla continua domanda di data center e successivi superamenti degli utili.

Il titolo ha chiuso il 2025 a $186,63 e ha iniziato il 2026 a $188,74. Un movimento post-utili seguito ai risultati del Q1 fiscale 2027 a maggio 2026 ha brevemente spinto NVDA a una chiusura di $237,95 il 14 maggio 2026, prima che un ritracciamento lasciasse il titolo a $214,57 alla chiusura del 1° giugno 2026 – in rialzo di circa il 13,7% da inizio anno e circa il 58,9% su base annua.