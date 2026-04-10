Negozia Borussia Dortmund - BVB CFD

Su Borussia Dortmund GmbH & Co.KGaA

Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA è una Società con sede in Germania impegnata nella gestione dello Ballspielverein Borussia (BVB), una società calcistica con sede a Dortmund, Germania. Lo stadio del BVB, il Signal Iduna Park, è un‘arena di calcio in grado di contenere circa 81.000 spettatori per le partite della Bundesliga (campionato Tedesco) o circa 66.000 spettatori per incontri internazionali, che prevedono un pubblico tutto seduto. Lo stand nord dello stadio è inoltre la sede del Borussia Park, una struttura di ospitalità distribuita su due piani che comprende un ristorante, un bar e un museo che mostra i trofei del club e i reperti che documentano la sua storia. Nel novembre 2013, la Società ha assorbito per fusione le affiliate BVB Stadion Holding GmbH, BVB Beteiligungs-GmbH e BVB Stadion GmbH.

Il prezzo attuale dell'azione Borussia Dortmund è di 3.101 EUR. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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