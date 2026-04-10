Negozia Domino's Pizza Group PLC - DOM CFD

Su Domino's Pizza Group PLC.

DOMINO'S PIZZA GROUP PLC è una società che effettua consegne di pizza e ha sede nel Regno Unito. La società detiene il franchising per possedere, amministrare e concedere in franchising i punti vendita Domino‘s Pizza in Regno Unito, Repubblica d‘Irlanda, Svizzera, Liechtenstein e Lussemburgo. I segmenti della società sono Regno Unito, Irlanda e Svizzera e gli investimenti internazionali. Opera oltre mille negozi attraverso i suoi mercati e ha circa 950 negozi nel Regno Unito, circa 40 memorizza nella Repubblica di Irlanda e oltre 10 negozi in Svizzera. La Società è la risorsa principale è situato a ovest di Ashland, Milton Keynes e un impianto secondario nel nord-ovest a Penrith. Ha anche basi satellite a Livingston e Bristol.

Il prezzo attuale dell'azione Domino's Pizza Group PLC è di 1.794 GBP. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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