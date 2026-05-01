Negozia Intercontinental Exchange - ICE CFD

Su Intercontinental Exchange

Intercontinental Exchange, Inc. è un fornitore di infrastrutture di mercato, servizi di dati e soluzioni tecnologiche per una serie di clienti, tra cui istituzioni finanziarie, aziende ed enti governativi. I segmenti dell'azienda comprendono le Borse, i Servizi di dati e reddito fisso e la Tecnologia per i mutui. Il segmento Exchanges gestisce mercati regolamentati per la quotazione, la negoziazione e la compensazione di un'ampia gamma di contratti derivati e titoli finanziari. Il segmento Fixed Income and Data Services fornisce servizi di pricing, dati di riferimento, indici, analisi ed esecuzione per il reddito fisso, nonché soluzioni di clearing per i credit default swap (CDS) a livello globale e di fornitura di dati per più classi di asset. Il segmento Mortgage Technology comprende la tecnologia di origination, le soluzioni di chiusura, i dati e le analisi e altre attività di tecnologia ipotecaria. Le sue soluzioni tecnologiche supportano i flussi di lavoro dei clienti, come la tecnologia di negoziazione e compensazione e l'analisi di classi di attività multiple.

Il prezzo attuale dell'azione Intercontinental Exchange è di 155.75 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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