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Su Faurecia SE

Faurecia SE è un fornitore di apparecchiature automobilistiche con sede in Francia. La Società riferisce le sue attività in quattro segmenti principali: Faurecia Seating, Faurecia Interiors, Faurecia Clarion Electronics e Faurecia Clean Mobility. Faurecia Seating sviluppa sistemi di sedili che ottimizzano il comfort e la sicurezza degli utenti. Sviluppa anche soluzioni per il comfort termico e posturale, salute e benessere e sicurezza avanzata. Il segmento Faurecia Interiors sviluppa sistemi interni completi, inclusi pannelli strumenti, pannelli porta, consolle centrali e superfici intelligenti, soluzioni per interfacce macchina umane intuitive e comfort climatico cabina personalizzato e qualità dell'aria. Il segmento Faurecia Clarion Electronics sviluppa e produce sistemi di infotainment per veicoli, design completamente digitale del suono, assistenza avanzata per gli autisti, connettività e servizi cloud per i clienti a livello globale. Il segmento Faurecia Clean Mobility sviluppa soluzioni per guidare la mobilità e l'industria verso zero emissioni.

Il prezzo attuale dell'azione Faurecia è di 10.505 EUR. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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