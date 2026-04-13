Negozia Enterprise Products Partners LP (USA) - EPD CFD

Su Enterprise Products Partners

Enterprise Products Partners L.P. è un fornitore di servizi energetici midstream per produttori e consumatori di gas naturale, liquidi di gas naturale (NGL), petrolio greggio, prodotti petrolchimici e raffinati in Nord America. I segmenti dell'azienda comprendono: oleodotti e servizi per NGL; oleodotti e servizi per il petrolio greggio; oleodotti e servizi per il gas naturale e servizi per prodotti petrolchimici e raffinati. Il segmento NGL Pipelines & Services comprende il trattamento del gas naturale e le relative attività di commercializzazione di NGL, le condutture di NGL, gli impianti di frazionamento di NGL, gli impianti di stoccaggio di NGL e dei relativi prodotti e i terminali marini di NGL. Il segmento Oleodotti e servizi per il greggio comprende gli oleodotti, i terminali marini e di stoccaggio del greggio e le relative attività di commercializzazione del greggio. Il segmento Gasdotti e servizi per il gas naturale comprende i sistemi di gasdotti per il gas naturale. Il segmento Servizi petrolchimici e prodotti raffinati comprende gli impianti di produzione di propilene e le attività di trasporto marittimo.

Il prezzo attuale dell'azione Enterprise Products Partners LP (USA) è di 37.07 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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