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Su Alexandria Real Estate Equities Inc

Alexandria Real Estate Equities, Inc. è un fondo di investimento immobiliare (REIT). La società possiede, gestisce, sviluppa e si concentra su campus collaborativi per le scienze della vita, l'agtech e la tecnologia in vari cluster. Sviluppa campus ed ecosistemi di cluster urbani. Le sue proprietà sono situate principalmente in varie località, tra cui Greater Boston, San Francisco Bay Area, New York City, San Diego, Seattle, Maryland e Research Triangle. Ha circa 414 proprietà in Nord America, con circa 43,7 milioni di piedi quadrati affittabili (RSF) di proprietà operative e di sviluppo e riqualificazione di nuove proprietà di classe A (in costruzione), tra cui 54 proprietà detenute da joint venture immobiliari consolidate e quattro proprietà detenute da joint venture immobiliari non consolidate. Le sue proprietà includono 601, 611 e 651 Gateway Boulevard; Alexandria Center for Life Science-Durham; 275 Grove Street; SD Tech by Alexandria e Altro.

Il prezzo attuale dell'azione Alexandria Real Estate Equities Inc è di 42.25 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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