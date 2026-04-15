Negozia Tanger Inc - SKT CFD

Su Tanger Factory Reit

Tanger Factory Outlet Centers, Inc. è un trust di investimento immobiliare (REIT) completamente integrato, autoamministrato e autogestito. La Società è proprietaria e gestore di centri outlet negli Stati Uniti e in Canada. La società si concentra sullo sviluppo, l'acquisizione, la proprietà, l'esercizio e la gestione di centri commerciali outlet. I centri outlet e le altre attività sono detenute e tutte le operazioni sono condotte dalle sue due controllate, Tanger GP Trust e Tanger LP Trust. Il portafoglio della Società è composto da circa 36 centri outlet. Le sue proprietà sono situate in circa 20 Stati e in Canada, per un totale di 13,6 milioni di metri quadrati, affittati a oltre 2.700 negozi gestiti da più di 600 aziende di marchi diversi. I suoi centri outlet consolidati includono Deer Park, New York, Riverhead, New York, Foley, Alabama, Rehoboth Beach, Delaware, Atlantic City, New Jersey, San Marcos, Texas, Myrtle Beach Hwy 501, South Carolina, Savannah, Georgia e Sevierville, Tennessee.

Il prezzo attuale dell'azione Tanger Inc è di 36.18 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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