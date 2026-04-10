Negozia Almirall, S.A. - ALM CFD

Su Almirall SA

Almirall, S.A. è una società con sede in Spagna, principalmente impegnata nella produzione di prodotti farmaceutici. La Società si concentra sullo sviluppo e commercializzazione di farmaci applicati in varie aree terapeutiche, come il sistema nervoso, gastrointestinale, dermatologico, l'apparato respiratorio, gli anti-infettivi, nonché gli agenti antineoplastici e immunomodulatori. L‘attività della Società consiste di quattro divisioni commerciali: La propria rete, che si concentra sulla commercializzazione di prodotti farmaceutici attraverso il proprio marchio; Licenze, che vende i diritti del prodotto a terzi; Ricerca e sviluppo (R&D), che è responsabile della creazione di farmaci candidati, così come Dermatologia, che comprende la vendita di medicinali dermatologici negli Stati Uniti. La Società opera attraverso numerose Società controllate in Europa, Americhe, Africa, Asia e Australia.

Il prezzo attuale dell'azione Almirall, S.A. è di 13.02 EUR. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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