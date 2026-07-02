Negozia W.P. Carey Inc. REIT - WPC

Su W.P. Carey Inc. REIT

W. P. Carey Inc. (W.P. Carey) è un fondo di investimento immobiliare diversificato (REIT) a gestione interna. La società è proprietaria di immobili commerciali, affittati a lungo termine a società. Il suo patrimonio immobiliare comprende strutture industriali, magazzini, uffici, negozi e magazzini indipendenti con un unico inquilino. La Società gestisce il proprio portafoglio immobiliare per monitorare la qualità del credito dei locatari e i rischi di rinnovo dei contratti di locazione. L'azienda opera attraverso due segmenti, quello immobiliare e quello della gestione degli investimenti. La Società investe in immobili commerciali situati negli Stati Uniti e nell'Europa settentrionale e occidentale. Il suo portafoglio è composto da circa 1.266 immobili, affittati netti a circa 356 locatari. Inoltre, il portafoglio della Società comprende partecipazioni di proprietà totali o parziali in circa 20 proprietà operative, tra cui 19 proprietà di self-storage e un hotel. La Società gestisce i portafogli di investimenti immobiliari per i Programmi gestiti attraverso le sue controllate imponibili REIT (TRS).

Il prezzo attuale dell'azione W.P. Carey Inc. REIT è di 71.25 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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