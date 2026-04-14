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Su Teijin Limited

TEIJIN LIMITED è un'azienda con sede in Giappone che opera nel settore dell'aramide, della fibra di carbonio, della resina, dei materiali compositi per lo stampaggio, delle fibre, della medicina e delle tecnologie informatiche (IT). L'azienda opera in due segmenti di attività. Il segmento Materiali si occupa della produzione e della vendita di fibre aramidiche, fibre di carbonio, resine di policarbonato, pellicole di poliestere, fibre di poliestere, prodotti tessili e materiali compositi per lo stampaggio. Il segmento Healthcare si occupa della produzione e della vendita di prodotti farmaceutici e dispositivi medici, nonché della fornitura di servizi medici a domicilio. La Società è inoltre impegnata in attività legate all'IT, come la gestione e lo sviluppo di sistemi informatici, la manutenzione e l'ingegneria, nonché la progettazione e la vendita di impianti e attrezzature.

Il prezzo attuale dell'azione Teijin Limited è di 1701.7 JPY. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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