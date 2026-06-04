Azioni Eni: FID Baleine, risultati Q1 e buyback

Eni S.p.A. (ENI) viene scambiata a 22,92 euro nelle prime contrattazioni europee alle 9:38 UTC dell'1 giugno 2026, vicino al massimo del suo range intraday di 22,28-22,93 euro, con il prezzo di sessione che si avvicina al limite superiore della banda quotata giornaliera. Le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Il sentiment intorno a ENI è stato sostenuto da un forte movimento del greggio, con i futures Brent saliti oltre i 93 dollari al barile e il WTI in guadagno di quasi il 3% nella sessione dopo che Israele ha ampliato le operazioni militari nel Libano meridionale, intensificando le preoccupazioni per l'interruzione delle forniture in Medio Oriente (HDFC Sky, 1 giugno 2026). A livello aziendale, Eni ha approvato la decisione finale di investimento (FID) per il progetto Baleine Fase 3 in Costa d'Avorio il 25 maggio 2026, con l'obiettivo di aumentare la produzione di petrolio da 60.000 a 150.000 barili al giorno insieme a una nuova unità FPSO (Enerdata, 28 maggio 2026). L'avvio della seconda tranche del programma di riacquisto azioni da 2,8 miliardi di euro di Eni, confermato dalla società il 27 maggio 2026, aggiunge inoltre un contesto di restituzione di capitale aziendale (Eni, 27 maggio 2026). Le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

ENI: buyback, FID Baleine e target di terze parti

All'1 giugno 2026, le previsioni di terze parti sulle azioni Eni mostrano una posizione complessivamente costruttiva a fine maggio 2026, modellata dal programma di buyback ampliato da 2,8 miliardi di euro della società, dalla crescita della produzione upstream del 9% nel Q1 e dall'esposizione al Brent.

MarketScreener (consensus Borsa Italiana)

MarketScreener aggrega 21 raccomandazioni di analisti sulle azioni quotate a Borsa Italiana, riportando un obiettivo di prezzo medio a 12 mesi di 25,40 euro, una stima massima di 30 euro e una minima di 19 euro. Il consensus Outperform riflette il sostegno degli analisti alla strategia di restituzione di capitale di Eni e alla pipeline di crescita upstream, con l'obiettivo medio che implica circa il 12% di potenziale rialzo rispetto all'ultima chiusura di 22,64 euro al 28 maggio 2026 (MarketScreener, 28 maggio 2026).

MarketBeat (consensus ADR quotato al NYSE)

MarketBeat compila i rating di 13 analisti di Wall Street che coprono l'ADR di Eni quotato al NYSE (E), arrivando a un obiettivo di prezzo consensus a 12 mesi di 42,30 dollari, con una stima massima di 64,30 dollari e una minima di 28 dollari. Il rating consensus è Moderate Buy, comprendente due strong buy, sei buy e cinque hold, con gli analisti che valutano il migliorato profilo di restituzione del capitale di Eni rispetto alla sensibilità ai prezzi delle materie prime e alla forte performance year-to-date dell'ADR (MarketBeat, 30 maggio 2026).

Jefferies (riconferma Buy)

L'analista di Jefferies Mark Wilson ha riconfermato un rating Buy con un obiettivo di prezzo di 30 euro sulle azioni quotate a Borsa Italiana, mantenendo la sua posizione positiva dopo che Eni ha riportato risultati Q1 contrastanti ma ha alzato le previsioni di cash flow per l'intero anno. Wilson ha citato la traiettoria di crescita upstream di Eni e il programma di buyback ampliato come supporti chiave, con la riconferma arrivata in un contesto di consensus Outperform nell'insieme più ampio degli analisti (The Globe and Mail, 22 maggio 2026).

Simply Wall St (snapshot consensus)

Simply Wall St riporta che 20 analisti che coprono Eni detengono un obiettivo di prezzo consensus a 12 mesi di 25,18 euro, con la stima individuale più ottimistica a 30 euro per azione e la più cauta a 19 euro, come rilevato dopo il round di risultati Q1 2026. Il consensus è rimasto stabile rispetto ai livelli pre-risultati, con gli analisti che notano come le aspettative EPS migliorate per il 2026, riviste a 2,66 euro per azione, siano state ampiamente compensate dalla cautela sulla debolezza downstream e dall'incertezza sui prezzi delle materie prime (Simply Wall St, 28 aprile 2026).

Da ricordare: gli obiettivi consensus di terze parti per le azioni quotate a Milano si concentrano intorno a 25,18-25,40 euro tra le varie fonti, mentre il consensus ADR del NYSE di 42,30 dollari si posiziona materialmente al di sotto del singolo obiettivo più alto di 64,30 dollari di BNP Paribas Exane.

Le previsioni e le stime di terze parti sono intrinsecamente incerte, poiché non possono tenere pienamente conto di sviluppi di mercato inaspettati. Le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Risultati Eni S.p.A.: ultimi dati e calendario prossime uscite

Eni ha riportato i risultati del Q1 2026 il 23 aprile 2026, registrando un utile netto rettificato di 1,3 miliardi di euro, al di sotto delle aspettative degli analisti, a causa di margini più deboli nel downstream e nella chimica (Eni, 24 aprile 2026). La produzione di petrolio e gas è cresciuta del 9% su base annua nel trimestre, e la società ha alzato le previsioni di cash flow per l'intero anno 2026 a 13,8 miliardi di euro in uno scenario Brent rivisto, aumentando al contempo il programma di buyback di circa il 90% a 2,8 miliardi di euro (Reuters, 24 aprile 2026). Il programma potrebbe potenzialmente espandersi a 4 miliardi di euro, soggetto alle condizioni dei prezzi delle materie prime (MarketBeat, 30 maggio 2026).

La prossima pubblicazione programmata dei risultati di Eni è quella del Q2 2026, prevista per venerdì 24 luglio 2026, relativa ai tre mesi fino al 30 giugno 2026 (MarketBeat, 30 maggio 2026). Investitori e analisti hanno segnalato la traiettoria del Brent, la continuità della produzione upstream e i progressi sulla decisione finale di investimento della Fase 3 di Baleine come variabili chiave che potrebbero influenzare la performance del Q2 rispetto alle attuali stime consensus (Eni, 25 maggio 2026).

Prezzo azioni ENI: Panoramica tecnica

Il prezzo delle azioni ENI viene scambiato a 22,92 euro alle 9:38 UTC dell'1 giugno 2026, all'interno del range intraday della sessione di 22,28-22,93 euro, e al di sotto delle SMA a 20/50/100/200 giorni a circa 23,26 / 23,43 / 20,96 / 18,24 euro. L'ultimo prezzo si trova al di sotto dei livelli delle SMA a 20 e 50 giorni, sebbene rimanga al di sopra delle SMA a 100 e 200 giorni, che continuano a rimanere ben al di sotto delle contrattazioni attuali.

Gli indicatori di momentum indicano un quadro di breve termine misto-debole. L'RSI a 14 giorni segna 46,90, posizionandosi in territorio neutrale con un tono leggermente debole sotto il punto medio. L'average directional index a 12,90 è al di sotto di 15, indicando un ambiente di trend debole e privo di direzione secondo tale misura, coerente con l'assenza di un chiaro impulso di trend in entrambe le direzioni.

Sul lato superiore, il pivot R1 classico a 23,84 euro rappresenta il riferimento più vicino sopra l'ultimo prezzo; una chiusura giornaliera sopra tale livello metterebbe in vista il livello R2 a 25,15 euro. In caso di ribassi, il punto pivot classico a 23,03 euro offre un supporto iniziale, con S1 a 21,72 euro il prossimo riferimento significativo al di sotto qualora quel livello dovesse cedere (TradingView, 1 giugno 2026).

Questa è un'analisi tecnica a scopo informativo e non costituisce consulenza finanziaria o raccomandazione di acquisto o vendita di alcuno strumento.

Storico prezzo azioni Eni (2024-2026)

Il prezzo delle azioni ENI nel 2024 si è attestato nel range medio-basso di 14 euro ed è rimasto relativamente stabile durante l'anno, scambiando in una banda ristretta approssimativamente tra 13,57 e 14,82 euro, con limitata convinzione direzionale mentre i mercati energetici digerivano le mutevoli politiche di produzione OPEC+ e una domanda europea più debole.

Il titolo ha portato quel tono contenuto nei primi mesi del 2025, chiudendo il 2024 a 13,10 euro prima di salire a 13,50 euro il 2 gennaio 2025. Un deterioramento più marcato è seguito da fine marzo ad aprile 2025, coincidendo con un ampio movimento risk-off nei mercati azionari globali e un crollo dei prezzi del greggio in seguito all'escalation delle tariffe commerciali. ENI ha toccato un minimo biennale di 11,28 euro il 9 aprile 2025. Il recupero da quel minimo è stato costante ma misurato, con il titolo che ha chiuso il 2025 a 16,18 euro.

Il 2026 ha portato un pattern marcatamente diverso. ENI è avanzata durante il primo trimestre, toccando un picco intraday di 25,06 euro il 7 aprile 2026 mentre il Brent saliva e Eni registrava una forte crescita della produzione upstream. Un ritracciamento è seguito a metà-fine aprile prima che il titolo si stabilizzasse.

ENI ha chiuso a 22,93 euro l'1 giugno 2026, in rialzo di circa il 39,5% year to date e del 73,7% su base annua.