Azioni Eni: FID Baleine, risultati Q1 e buyback

Azioni Eni: FID Baleine, risultati Q1 e buybackEni S.p.A. è una società energetica italiana, con recenti sviluppi che includono la FID della Fase 3 di Baleine e la seconda tranche del buyback da 2,8 miliardi di euro. Le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.
Eni S.p.A. (ENI) viene scambiata a 22,92 euro nelle prime contrattazioni europee alle 9:38 UTC dell'1 giugno 2026, vicino al massimo del suo range intraday di 22,28-22,93 euro, con il prezzo di sessione che si avvicina al limite superiore della banda quotata giornaliera. Le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.
Il sentiment intorno a ENI è stato sostenuto da un forte movimento del greggio, con i futures Brent saliti oltre i 93 dollari al barile e il WTI in guadagno di quasi il 3% nella sessione dopo che Israele ha ampliato le operazioni militari nel Libano meridionale, intensificando le preoccupazioni per l'interruzione delle forniture in Medio Oriente (HDFC Sky, 1 giugno 2026). A livello aziendale, Eni ha approvato la decisione finale di investimento (FID) per il progetto Baleine Fase 3 in Costa d'Avorio il 25 maggio 2026, con l'obiettivo di aumentare la produzione di petrolio da 60.000 a 150.000 barili al giorno insieme a una nuova unità FPSO (Enerdata, 28 maggio 2026). L'avvio della seconda tranche del programma di riacquisto azioni da 2,8 miliardi di euro di Eni, confermato dalla società il 27 maggio 2026, aggiunge inoltre un contesto di restituzione di capitale aziendale (Eni, 27 maggio 2026). Le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.
ENI: buyback, FID Baleine e target di terze parti
All'1 giugno 2026, le previsioni di terze parti sulle azioni Eni mostrano una posizione complessivamente costruttiva a fine maggio 2026, modellata dal programma di buyback ampliato da 2,8 miliardi di euro della società, dalla crescita della produzione upstream del 9% nel Q1 e dall'esposizione al Brent.
MarketScreener (consensus Borsa Italiana)
MarketScreener aggrega 21 raccomandazioni di analisti sulle azioni quotate a Borsa Italiana, riportando un obiettivo di prezzo medio a 12 mesi di 25,40 euro, una stima massima di 30 euro e una minima di 19 euro. Il consensus Outperform riflette il sostegno degli analisti alla strategia di restituzione di capitale di Eni e alla pipeline di crescita upstream, con l'obiettivo medio che implica circa il 12% di potenziale rialzo rispetto all'ultima chiusura di 22,64 euro al 28 maggio 2026 (MarketScreener, 28 maggio 2026).
MarketBeat (consensus ADR quotato al NYSE)
MarketBeat compila i rating di 13 analisti di Wall Street che coprono l'ADR di Eni quotato al NYSE (E), arrivando a un obiettivo di prezzo consensus a 12 mesi di 42,30 dollari, con una stima massima di 64,30 dollari e una minima di 28 dollari. Il rating consensus è Moderate Buy, comprendente due strong buy, sei buy e cinque hold, con gli analisti che valutano il migliorato profilo di restituzione del capitale di Eni rispetto alla sensibilità ai prezzi delle materie prime e alla forte performance year-to-date dell'ADR (MarketBeat, 30 maggio 2026).
Jefferies (riconferma Buy)
L'analista di Jefferies Mark Wilson ha riconfermato un rating Buy con un obiettivo di prezzo di 30 euro sulle azioni quotate a Borsa Italiana, mantenendo la sua posizione positiva dopo che Eni ha riportato risultati Q1 contrastanti ma ha alzato le previsioni di cash flow per l'intero anno. Wilson ha citato la traiettoria di crescita upstream di Eni e il programma di buyback ampliato come supporti chiave, con la riconferma arrivata in un contesto di consensus Outperform nell'insieme più ampio degli analisti (The Globe and Mail, 22 maggio 2026).
Simply Wall St (snapshot consensus)
Simply Wall St riporta che 20 analisti che coprono Eni detengono un obiettivo di prezzo consensus a 12 mesi di 25,18 euro, con la stima individuale più ottimistica a 30 euro per azione e la più cauta a 19 euro, come rilevato dopo il round di risultati Q1 2026. Il consensus è rimasto stabile rispetto ai livelli pre-risultati, con gli analisti che notano come le aspettative EPS migliorate per il 2026, riviste a 2,66 euro per azione, siano state ampiamente compensate dalla cautela sulla debolezza downstream e dall'incertezza sui prezzi delle materie prime (Simply Wall St, 28 aprile 2026).
Le previsioni e le stime di terze parti sono intrinsecamente incerte, poiché non possono tenere pienamente conto di sviluppi di mercato inaspettati. Le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.
Risultati Eni S.p.A.: ultimi dati e calendario prossime uscite
Eni ha riportato i risultati del Q1 2026 il 23 aprile 2026, registrando un utile netto rettificato di 1,3 miliardi di euro, al di sotto delle aspettative degli analisti, a causa di margini più deboli nel downstream e nella chimica (Eni, 24 aprile 2026). La produzione di petrolio e gas è cresciuta del 9% su base annua nel trimestre, e la società ha alzato le previsioni di cash flow per l'intero anno 2026 a 13,8 miliardi di euro in uno scenario Brent rivisto, aumentando al contempo il programma di buyback di circa il 90% a 2,8 miliardi di euro (Reuters, 24 aprile 2026). Il programma potrebbe potenzialmente espandersi a 4 miliardi di euro, soggetto alle condizioni dei prezzi delle materie prime (MarketBeat, 30 maggio 2026).
La prossima pubblicazione programmata dei risultati di Eni è quella del Q2 2026, prevista per venerdì 24 luglio 2026, relativa ai tre mesi fino al 30 giugno 2026 (MarketBeat, 30 maggio 2026). Investitori e analisti hanno segnalato la traiettoria del Brent, la continuità della produzione upstream e i progressi sulla decisione finale di investimento della Fase 3 di Baleine come variabili chiave che potrebbero influenzare la performance del Q2 rispetto alle attuali stime consensus (Eni, 25 maggio 2026).
Prezzo azioni ENI: Panoramica tecnica
Il prezzo delle azioni ENI viene scambiato a 22,92 euro alle 9:38 UTC dell'1 giugno 2026, all'interno del range intraday della sessione di 22,28-22,93 euro, e al di sotto delle SMA a 20/50/100/200 giorni a circa 23,26 / 23,43 / 20,96 / 18,24 euro. L'ultimo prezzo si trova al di sotto dei livelli delle SMA a 20 e 50 giorni, sebbene rimanga al di sopra delle SMA a 100 e 200 giorni, che continuano a rimanere ben al di sotto delle contrattazioni attuali.
Gli indicatori di momentum indicano un quadro di breve termine misto-debole. L'RSI a 14 giorni segna 46,90, posizionandosi in territorio neutrale con un tono leggermente debole sotto il punto medio. L'average directional index a 12,90 è al di sotto di 15, indicando un ambiente di trend debole e privo di direzione secondo tale misura, coerente con l'assenza di un chiaro impulso di trend in entrambe le direzioni.
Sul lato superiore, il pivot R1 classico a 23,84 euro rappresenta il riferimento più vicino sopra l'ultimo prezzo; una chiusura giornaliera sopra tale livello metterebbe in vista il livello R2 a 25,15 euro. In caso di ribassi, il punto pivot classico a 23,03 euro offre un supporto iniziale, con S1 a 21,72 euro il prossimo riferimento significativo al di sotto qualora quel livello dovesse cedere (TradingView, 1 giugno 2026).
Questa è un'analisi tecnica a scopo informativo e non costituisce consulenza finanziaria o raccomandazione di acquisto o vendita di alcuno strumento.
Storico prezzo azioni Eni (2024-2026)
Il prezzo delle azioni ENI nel 2024 si è attestato nel range medio-basso di 14 euro ed è rimasto relativamente stabile durante l'anno, scambiando in una banda ristretta approssimativamente tra 13,57 e 14,82 euro, con limitata convinzione direzionale mentre i mercati energetici digerivano le mutevoli politiche di produzione OPEC+ e una domanda europea più debole.
Il titolo ha portato quel tono contenuto nei primi mesi del 2025, chiudendo il 2024 a 13,10 euro prima di salire a 13,50 euro il 2 gennaio 2025. Un deterioramento più marcato è seguito da fine marzo ad aprile 2025, coincidendo con un ampio movimento risk-off nei mercati azionari globali e un crollo dei prezzi del greggio in seguito all'escalation delle tariffe commerciali. ENI ha toccato un minimo biennale di 11,28 euro il 9 aprile 2025. Il recupero da quel minimo è stato costante ma misurato, con il titolo che ha chiuso il 2025 a 16,18 euro.
Il 2026 ha portato un pattern marcatamente diverso. ENI è avanzata durante il primo trimestre, toccando un picco intraday di 25,06 euro il 7 aprile 2026 mentre il Brent saliva e Eni registrava una forte crescita della produzione upstream. Un ritracciamento è seguito a metà-fine aprile prima che il titolo si stabilizzasse.
ENI ha chiuso a 22,93 euro l'1 giugno 2026, in rialzo di circa il 39,5% year to date e del 73,7% su base annua.
Qual è la previsione a 5 anni del prezzo delle azioni Eni S.p.A.?
Eni S.p.A. ha una struttura proprietaria mista, con investitori istituzionali, azionisti retail ed enti collegati allo stato italiano tra la sua base azionaria. Per i trader, la proprietà può essere importante perché i grandi detentori strategici possono influenzare l'allocazione del capitale, la politica dei dividendi, i buyback e le priorità di investimento a lungo termine. Tuttavia, la proprietà da sola non dovrebbe essere utilizzata come base per una decisione di trading. È meglio considerarla insieme agli utili di Eni, all'esposizione al greggio, alla posizione di bilancio, alle prospettive di produzione e alle condizioni di mercato più ampie.
L'articolo si concentra sugli obiettivi degli analisti di terze parti a 12 mesi piuttosto che sulle previsioni a cinque anni delle azioni ENI. Gli obiettivi consensus di fine maggio 2026 per le azioni quotate a Milano si concentrano intorno a 25,18-25,40 euro, con stime individuali che vanno da 19 a 30 euro. Le previsioni a lungo termine sono più incerte perché il prezzo delle azioni Eni può essere influenzato dai prezzi del Brent, dalla produzione upstream, dai margini downstream, dall'esecuzione del buyback, dalla politica energetica e dal costo e ritmo della sua strategia di transizione energetica.
Eni S.p.A. è un buon titolo da acquistare?
Se Eni S.p.A. sia un buon titolo da acquistare dipende dagli obiettivi di un trader o investitore, dalla tolleranza al rischio, dall'orizzonte temporale e dalla visione del settore energetico. L'articolo evidenzia fattori di supporto, tra cui una produzione upstream più forte, previsioni di cash flow più elevate e un programma di buyback ampliato. Evidenzia anche i rischi, tra cui la sensibilità al greggio, la pressione sui margini downstream e chimici, l'incertezza sui prezzi delle materie prime e il rischio di esecuzione sulla transizione energetica. Questo contenuto è informativo e non costituisce consulenza di investimento.
Le azioni Eni S.p.A. potrebbero salire o scendere?
Sì. Le azioni Eni S.p.A. potrebbero muoversi in entrambe le direzioni. I potenziali driver al rialzo includono prezzi del greggio più alti, crescita continua della produzione upstream, esecuzione efficace del buyback e progressi su progetti come Baleine Fase 3. I rischi al ribasso includono un'inversione del Brent, un premio di rischio geopolitico più debole, margini downstream più deboli, slancio degli utili più debole o cambiamenti nella politica energetica europea. Gli indicatori tecnici nell'articolo suggeriscono anche un quadro di breve termine misto-debole piuttosto che un chiaro segnale direzionale.
Dovrei investire nelle azioni Eni S.p.A.?
Questa decisione dipende dai tuoi obiettivi finanziari, portafoglio, propensione al rischio e orizzonte temporale di investimento. La performance recente di Eni è stata sostenuta dall'esposizione al greggio, dalla restituzione di capitale e dalla crescita upstream, ma la società rimane sensibile ai prezzi delle materie prime, agli sviluppi geopolitici e ai rischi specifici del settore. Dovresti considerare ricerche indipendenti e, ove appropriato, consulenza professionale prima di prendere decisioni di investimento. Le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri e le previsioni possono cambiare man mano che emergono nuove informazioni.
Posso negoziare CFD su Eni S.p.A. su Capital.com?
Sì, puoi negoziare CFD su Eni su Capital.com. Il trading di CFD su azioni ti consente di speculare sui movimenti di prezzo senza possedere l'asset sottostante e di assumere posizioni long o short. Tuttavia, i contratti per differenza (CFD) sono negoziati con margine e la leva amplifica sia i profitti che le perdite. Dovresti assicurarti di comprendere come funziona il trading di CFD, valutare la tua tolleranza al rischio e riconoscere che le perdite possono verificarsi rapidamente.