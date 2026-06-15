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Le azioni più volatili

Scopri quali sono attualmente le azioni più volatili e apri un account demo per provare il trading di CFD su quelle a elevata volatilità senza rischiare denaro.

Azioni: le più volatili

Le azioni fortemente volatili possono offrire opportunità, ma sono anche foriere di rischi.Scopri tutto quello che c’è da sapere sulle azioni a elevata volatilità e se sono compatibili con la tua strategia di trading.
Pagina di riepilogoI più scambiatiI più volatiliI migliori rialziI peggiori ribassi
VendiAcquistaSpreadVariaz. 1GGrafici 1G
SellerBuyer
ERAauERA FPO ''A''
0813Shimao Property Holdings Limited
XSD2Xtrackers ShortDAX x2 Daily Swap UCITS ETF
AIFUAIX Inc
SNBRSleep Number Corp
BRUauBuru Energy
INTRUMIntrum AB
1918Sunac China Holdings Limited
SOSSOS Limited
CVNauCarnarvon Petroleum
I prezzi delle azioni sono indicativi e possono differire dai prezzi di mercato live.

Guida alle azioni più volatili

Cosa rende volatile un titolo azionario?

Un titolo può diventare volatile a causa di una serie di fattori che influenzano l'andamento del suo prezzo.Questi fattori possono essere:

  • Variazione della solidità finanziaria di un'azienda
  • Mutamenti del sentiment di mercato
  • Rilevanti avvenimenti quali fusioni
  • Fluttuazioni degli indicatori economici
  • Oscillazioni in tutto il mercato o settore

La volatilità delle azioni può aumentare anche per effetto della stessa attività di trading, ad esempio nel caso in cui si registrino volumi particolarmente elevati o si verifichino episodi di trading speculativo.In sostanza, qualsiasi notizia o avvenimento passibile di modificare la percezione dei trader circa il valore futuro delle azioni può dar luogo a volatilità.

Un titolo volatile è da evitare?

Se vuoi fare trading su titoli volatili, ricorda che essi non sono intrinsecamente svantaggiosi, ma sono associati a un differente profilo di rischio.

A causa della volatilità, il prezzo di un titolo può oscillare sensibilmente in un breve arco di tempo e in entrambe le direzioni.Sebbene ciò possa tradursi teoricamente in rendimenti più elevati, comporta anche rischi maggiori e la possibilità di subire perdite più elevate.

In ultima analisi, la decisione sul se un titolo volatile sia conveniente o meno dipende dalla propria tolleranza al rischio, dalla strategia adottata e dagli obiettivi finanziari che ci si prefigge.