Negozia Casio Computer Co.,Ltd. - 6952 CFD

Su Casio Computer Co.,Ltd.

CASIO COMPUTER CO.,LTD. è un'azienda con sede in Giappone che si occupa principalmente dello sviluppo, della produzione e della vendita di prodotti di consumo e di sistema, nonché della fornitura di servizi correlati. L'azienda opera attraverso tre segmenti di business. Il segmento Consumer si occupa della fornitura di orologi, pendole, dizionari elettronici, calcolatrici elettroniche, cancelleria elettronica, strumenti musicali elettronici e fotocamere digitali. Il segmento Sistemi si occupa della fornitura di terminali portatili, registratori di cassa elettronici, sistemi di supporto alla gestione e proiettori di dati. Il segmento Altri si occupa della fornitura di parti stampate e stampi.

Il prezzo attuale dell'azione Casio Computer Co.,Ltd. è di 1727.7 JPY. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

Scoprite altri titoli con grafici, dati vitali e aggiornamenti dei prezzi in tempo reale: Hexagon B, Nextgen Healthcare, Elevance Health Inc, SSR Mining, PURETECH HEALTH PLC ORD 1P e Brenntag AG. Per ulteriori informazioni, consultare i profili delle aziende su Capital.com.