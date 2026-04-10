Negozia Brenntag AG - BNR CFD

Su Brenntag SE

Brenntag AG è una compagnia con sede in Germania attiva nel campo della distribuzione di prodotti chimici. La compagnia offre soluzioni distributive business-to-business di prodotti chimici industriali e speciali. L’Azienda acquista ed immagazzina su larga scala quantità di prodotti chimici industriali e speciali che riconfeziona in quantità minori. Inoltre, l’Azienda offre anche servizi addizionali, incluso consegna, combinazione di prodotti, miscelazione, riconfezionamento, micronizzazione e macinatura fine, gestione dell’inventario ed imballaggio e trasporto della resa dei barili, oltre a servizi tecnici e di laboratorio per prodotti chimici speciali. L’Industria offre i propri prodotti ad una gamma di mercati industriali, quali adesivi, vernici, petrolio e gas, alimentare, trattamento dell’acqua, cura della persona e prodotti farmaceutici. La Compagnia opera attraverso una rete di più di 550 sedi in Europa, America del Nord e Latina, e nella regione Asia Pacifico.

Il prezzo attuale dell'azione Brenntag AG è di 58.88 EUR. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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