Negozia Red Rock Resorts - RRR CFD

Su Red Rock Resorts

Red Rock Resorts, Inc. è una holding che opera attraverso la sua controllata Station Casinos LLC (Station LLC). Station LLC è una società di gioco, sviluppo e gestione che sviluppa e gestisce casinò e strutture di intrattenimento. Station LLC possiede e gestisce circa dieci strutture di gioco e intrattenimento e dieci casinò minori. Opera attraverso due segmenti, che comprendono le operazioni di Las Vegas e la gestione dei nativi americani. Il segmento delle operazioni di Las Vegas comprende le proprietà dei casinò dell'area di Las Vegas, mentre il segmento della gestione dei nativi americani comprende gli accordi di gestione dei nativi americani. L'azienda fornisce giochi d'azzardo e intrattenimento ai residenti del mercato regionale di Las Vegas e ai visitatori. La Società offre una serie di opzioni di intrattenimento di gioco e non. L'azienda controlla inoltre sette siti di sviluppo autorizzati per il gioco d'azzardo, per un totale di circa 398 acri a Las Vegas e Reno, Nevada.

Il prezzo attuale dell'azione Red Rock Resorts è di 56.8 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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