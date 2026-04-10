Negozia Bouygues - EN CFD

Su Bouygues SA

Bouygues SA è un gruppo di servizi diversificati con sede in Francia. Opera attraverso le sue filiali concentrandosi su tre settori: Edilizia, Media e Telecom. Edilizia comprende Bouygues Construction, che progetta, costruisce e gestisce edifici, infrastrutture e progetti industriali; Bouygues Immobilier, uno sviluppatore di proprietà privata specializzato in progetti di quartiere residenziale, edifico per uffici, vendita al dettaglio e quartiere sostenibile e Colas specializzato nella costruzione e manutenzione di infrastrutture di trasporto. Media copre le attività di TF1, che offre una varietà di contenuti di intrattenimento e una vasta gamma di servizi associati, nonché attivi nei settori della produzione televisiva (TV) e digitale. Telecom opera nel mercato francese delle comunicazioni elettroniche tramite Bouygues Telecom. Il gruppo opera in tutto il mondo.

Il prezzo attuale dell'azione Bouygues è di 52.705 EUR. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

Scoprite altri titoli con grafici, dati vitali e aggiornamenti dei prezzi in tempo reale: Grieg Seafood, Preferred Bank, Randstad NV, REX American Resources Corporat, Kirklands e Lantronix. Per ulteriori informazioni, consultare i profili delle aziende su Capital.com.