Negozia REX American Resources Corp - REX CFD

Su REX American Resources Corporat

Rex American Resources Corporation è una holding. La Società opera attraverso due segmenti: etanolo e sottoprodotti e carbone raffinato. La Società opera attraverso le sue controllate, tra cui One Earth Energy, LLC (One Earth), NuGen Energy, LLC (NuGen) e Big River Resources, LLC (Big River). Il segmento etanolo e sottoprodotti si occupa della vendita di etanolo, cereali per distillatori e olio di mais non alimentare. La Società gestisce questo segmento attraverso tre società. Il segmento del carbone raffinato si occupa di carbone raffinato. La Società gestisce questo segmento attraverso una società a responsabilità limitata per il carbone raffinato.

Il prezzo attuale dell'azione REX American Resources Corp è di 42.83 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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