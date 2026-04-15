Negozia Terex - TEX CFD

Su Terex

Terex Corporation progetta, costruisce e supporta prodotti utilizzati nelle applicazioni di costruzione, manutenzione, produzione, energia, minerali e gestione dei materiali. I segmenti dell'azienda comprendono le Piattaforme di lavoro aereo (AWP) e il Trattamento dei materiali (MP). Il segmento AWP progetta, produce, assiste e commercializza attrezzature per piattaforme aeree, attrezzature di servizio e sollevatori telescopici. I suoi prodotti comprendono sollevatori di materiali portatili, piattaforme aeree portatili, bracci articolati e telescopici semoventi, sollevatori a forbice e parti di ricambio. Il segmento MP progetta, produce, assiste e commercializza attrezzature per il trattamento dei materiali e attrezzature speciali, tra cui frantoi, sistemi di lavaggio, vagli, alimentatori, movimentatori di materiali, gru per il trasporto e la raccolta, gru per terreni accidentati, gru a torre, lavorazione del legno, autobetoniere e finitrici per calcestruzzo, nastri trasportatori e i relativi componenti e parti di ricambio.

Il prezzo attuale dell'azione Terex è di 58.46 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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