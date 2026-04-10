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Su Admiral Group plc

ADMIRAL GROUP PLC è una società con sede nel Regno Unito impegnata nella fornitura di assicurazione auto. La Società ha quattro divisioni: Assicurazione Auto Regno Unito, Assicurazione Auto Internazionale, Prezzo a Confronto e Altro. La divisione Assicurazione Auto UK consiste nella sottoscrizione di assicurazione auto e altri prodotti che completano la polizza di assicurazione auto. La divisione Assicurazione Auto Internazionale consiste nella sottoscrizione dell‘assicurazione auto e la generazione di entrate provenienti da altri prodotti e le spese dalla sottoscrizione di assicurazione auto al di fuori del Regno Unito. La divisione Prezzo a Confronto si riferisce al confronto di prezzi nei siti Web della Società, ad esempio Confused.com nel Regno Unito, Rastreator in Spagna, LeLynx in Francia e compare.com negli Stati Uniti. La divisione Altro include assicurazione mobilia domestica del Regno Unito, broker di assicurazione furgone commerciale e assicurazione furgone commerciale della Società. Ha operazioni in Francia, Spagna, Canada, India, Stati Uniti e Italia, tra gli altri.

Il prezzo attuale dell'azione Admiral Group PLC è di 32.407 GBP. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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