Negozia SOS Limited - SOS CFD

Su SOS Limited

Sos Ltd, ex China Rapid Finance Ltd, è una holding impegnata principalmente nella fornitura di dati relativi al marketing. L'azienda si concentra su quattro offerte. L'attività di trading di materie prime si occupa di facilitare il trading di materie prime come resina minerale, soia, grano, sesamo, zolfo liquido e lattice. L'attività di marketing assicurativo è impegnata nell'utilizzo di tecnologie di data mining e di analisi per trovare modelli e dati preziosi, fornendo raccomandazioni specifiche per le compagnie assicurative. L'attività di estrazione di criptovalute si concentra sull'estrazione di criptovalute mainstream come il Bitcoin. L'attività di call center comprende il servizio di hot-line 10086 e il call center per le carte bancarie. Il software come servizio (SaaS) fornisce accesso al magazzino a compagnie assicurative, istituti finanziari e medici.

Il prezzo attuale dell'azione SOS Limited è di 1.1366 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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