IniziaDocumenti legaliPubblicazioni sulle normative (CCSV)

Pubblicazioni sulle normative (CCSV)

  1. Pillar 3 Disclosure - Standalone (2022)
  2. Pillar 3 Disclosure - Consolidated (2022)
  3. Pillar 3 Disclosure - Standalone (2023)
  4. Pillar 3 Disclosure - Consolidated (2023)
  5. Pillar 3 Disclosure - Standalone (2024)
  6. Pillar 3 Disclosure - Consolidated (2024)
  7. Pillar 3 Disclosure - Standalone (2025)
  8. RTS 27 Quality of Execution Disclosure (Q3 2023)
  9. RTS 27 Quality of Execution Disclosure (Q1 2024
  10. RTS 27 Quality of Execution Disclosure (Q2 2024)
  11. RTS 27 Quality of Execution Disclosure (Q3 2024)
  12. RTS 27 Quality of Execution Disclosure (Q4 2024)
  13. RTS 28 Quality of Execution Disclosure (2022)
  14. RTS 28 Quality of Execution Disclosure (2023)
  15. RTS 28 Quality of Execution Disclosure (2024)
  16. Documento di informazioni chiave – Indici
  17. Documento di informazioni chiave – Criptovalute
  18. Documento di informazioni chiave – Materie Prime
  19. Documento di informazioni chiave – Coppie di Valute (FX)
  20. Documento di informazioni chiave– Azioni