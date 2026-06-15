Il termine "forex" è l'abbreviazione di foreign exchange (cambio di valuta).Per trading sul forex si intende l’attività di acquisto e vendita di valute internazionali, al fine di trarre profitto dalle fluttuazioni dei tassi di cambio tra di esse.Ciò può essere fatto mediante prodotti finanziari derivati, come i CFD a leva.Ma fare trading a leva è un’attività rischiosa.
Il mercato forex è una piazza globale decentralizzata dove si negoziano valute.È il mercato finanziario più grande e liquido al mondo, con un volume giornaliero di transazioni quantificato in circa 7 trilioni di dollari nel 2024.Nel mercato forex, le valute vengono scambiate in coppia, e tra quelle che vantano i volumi di trading più elevati si annoverano EUR/USD, USD/JPY e GBP/USD.Gli operatori del mercato forex sono diversi, con istituzioni quali banche centrali e hedge fund, ma anche singoli trader retail. Il mercato è operativo 24 ore su 24, cinque giorni alla settimana.
Cinque grossi operatori fanno la parte del leone nel mercato forex: Citigroup, Deutsche Bank, Barclays, JP Morgan, e UBS.La loro posizione dominante è indicativa del ruolo chiave che ricoprono nel plasmare i trend e condizionare la liquidità del mercato forex.Ciononostante, vi sono anche tantissimi trader retail individuali in tutto il mondo che operano nel mercato forex.
Attraverso il trading sul forex, si accede a un mercato estremamente liquido, con la possibilità di realizzare ingenti profitti grazie alla leva e alla volatilità che lo caratterizza.Ma tale volatilità può tradursi anche in grossi insuccessi, in quanto l’utilizzo della leva amplifica sia i profitti che le perdite.Ciò può rendere tale attività incredibilmente rischiosa sia per i trader esperti che per quelli alle prime armi.
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