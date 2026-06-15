Le coppie di valute più volatili

Per volatilità si intende l'entità delle variazioni di prezzo riscontrate in un dato mercato in un determinato arco di tempo. La volatilità nell’ambito del forex può offrire potenziali opportunità ai trader valutari, in quanto le variazioni più rilevanti possono tradursi in profitti proporzionalmente più elevati. Allo stesso tempo, però, un simile contesto è foriero di rischi significativi per il proprio capitale, in quanto le operazioni possono volgere rapidamente per il verso sbagliato.
La volatilità del mercato forex può essere stimata in diversi modi, tra cui mediante l’osservazione dell’andamento storico, ossia con la rilevazione della deviazione standard dei rendimenti su un dato timeframe. Si può far ricorso anche alla volatilità implicita, ossia calcolando l'aspettativa di volatilità futura avvalendosi di modelli di determinazione del prezzo delle opzioni. Per quanto concerne gli indicatori tecnici, l’average true range, noto anche come ATR, stima la volatilità di mercato rilevando l'intervallo di massimi e minimi della quotazione di una valuta in un dato periodo.È possibile utilizzare anche le Bande di Bollinger®, in quanto la dimensione della “banda”, derivata da una media mobile, può fornire indicazioni sulla volatilità, sulla base della relativa ampiezza.
La volatilità del mercato forex, analogamente a quella tipica di altre classi di asset, può essere determinata da una serie di fattori macroeconomici. Ad esempio, se la decisione di una banca centrale in materia di tassi d'interesse disattende le aspettative di mercato, la quotazione delle coppie forex può immediatamente essere segnata da repentine fluttuazioni, in quanto la detenzione di alcune di esse può improvvisamente suscitare maggiore o minore interesse. Inoltre, da un punto di vista tecnico, i prezzi che oltrepassano soglie chiave di supporto e resistenza possono innescare diffuse decisioni di acquisto o vendita. Anche il sentiment di mercato, le fasi di scarsa liquidità e le operazioni speculative da parte di soggetti istituzionali possono condizionare il livello di volatilità.
Si parla di trading a margine, noto anche come trading a leva, quando si ottiene esposizione a posizioni più ampie rispetto alla somma depositata inizialmente.Ciò significa che è possibile guadagnare di più rispetto all’importo investito, ma è analogamente possibile perdere somme più elevate in condizioni sfavorevoli di mercato.Quando si fa trading a margine, è necessario versare solo una modesta percentuale del valore complessivo della posizione (nota proprio come margine).Se la posizione prende una brutta piega, è possibile che si riceva una margin call, il che vuol dire che l’equity dell’account è calato al di sotto del livello minimo richiesto. In tali casi, occorre depositare altro denaro o ridimensionare le posizioni esistenti per lasciare aperta quell’operazione.